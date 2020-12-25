Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Больше 70% выручки от мобильных приложений в 2020 году пришлось на игры

Пользователи провели в них 284 миллиарда часов и потратили около 80 миллиардов долларов
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
Крутой нереф 3060 Ti задешево в Ситилинке
RTX 3080 по неожиданнейшей цене в Ситилинке
Подъехала RX 6800XT Сильноцвет - смотри ЦЕНУ 8-]
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Аналитическая компания App Annie отчиталась о том, что в 2020 году валовые потребительские расходы на мобильные приложения составили 112 миллиардов долларов. Из них 81 миллиард владельцы телефонов и планшетов потратили на игры. В процентном эквиваленте это 40% от загрузок всех мобильных приложений в App Store и Google Play, то есть 53 миллиарда загрузок из 130 миллиардов были играми. Из каждого потраченного на приложения доллара, согласно статистическим данным, 71 цент приходится на мобильные игры.

реклама

Если на iOS игры составили 30% от всех остальных загрузок, что соответствует показателю 2019 года, то в Google Play игры продемонстрировали сорокапроцентный рост в сравнении с прошлым годом. Аналитики обуславливают рост мобильных игр феноменальным успехом таких игр, как Among Us, которую в ноябре скачали 53,2 миллиона человек и которая сгенерировала больше 4 миллиардов просмотров на YouTube. Также были отмечены успехи Call of Duty: Mobile, Roblox и My Talking Tom Friends.

анонсы и реклама
ASUS 3070 за копейки в Compeo.ru
RX 6800 - цены пошли вниз в Ситилинке
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
RX 6800 - цены пошли вниз в Регарде
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
RX 6800 и 6800XT в XPERT.RU дешевле чем везде

Специалисты предполагают, что рынок мобильных игр сохранит уверенный рост. Этому поспособствует развитие кросплатформенного гейминга и социальных функций, благодаря которым стало проще приглашать друзей присоединиться к многопользовательским режимам казуальным играм.  

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

among us
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
9
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
8
Игровая индустрия: итоги 2020 года — специальные номинации
17
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
9
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 TeamGroup T-Force Gaming Xtreem ARGB (TF10D48G3600HC18JBK) объемом 16 Гбайт
12
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A520M-Plus
11
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
34

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 45
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2020
20 декабря 2020 34
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-U12S chromax.black и NH-D15 chromax.black
19 декабря 2020 45
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 50
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

51 устройство Huawei и Honor получит операционную систему HarmonyOS 2.1 вместо Android 11
34
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Darkest Dungeon
42
Cyberpunk 2077 запустили в разрешении 8К на GeForce RTX 3090 – стабильные 6 fps с трассировкой лучей
45
Финальный список из 81 смартфона Xiaomi, претендующих на MIUI 12.5 на Android 11 – названия и сроки
7
Правительство США подготовило новогодний подарок, который может обрушить биткоин
109
Apple выкупила 3-нм мощности TSMC на 2 года вперёд – отставание AMD и NVIDIA увеличивается
44
Производители скрытно меняют компоненты SSD — какие компании гарантируют неизменность конфигурации
61
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
198
Sony и Guerrilla рассказали о новой Horizon Forbidden West
7
Обновление для Cyberpunk 2077 №1.06 повышает стабильность на слабых ПК и решает проблему с сейвами
20
Энтузиаст сообщил о стоимости Intel Core i9-11900K ES, i9-11900 ES и i7-11700 ES
20
4-ядерный Core i7-11370H сравнялся с 6-ядерным Ryzen 5 5600H в многопоточном тесте Geekbench
40
Инвесторы всё-таки подали на CD Projekt в суд из-за ситуации с Cyberpunk 2077
79
Battlestate Games опубликовал информацию о новом патче Escape From Tarkov
9
Выясняем целесообразность апгрейда с RTX 2060 Super на свежую RTX 3060 Ti - игровой тест Benchmark
23
Cyberpunk 2077 протестировали в 8K — игра требует до 23 Гбайт видеопамяти и сражает GeForce RTX 3090
25
Intel причислила к главным событиям года выход процессоров, способных тягаться с AMD Ryzen
26
Новый хотфикс для Cyberpunk 2077 устраняет проблемы с сохранениями для ПК-версии
28
Процессоры Intel 11-го поколения могут получить внушительный прирост IPC – от 15% между поколениями
42
OPPO Reno5 Pro+ представлен официально – Snapdragon 865 и сенсор Sony IMX766 по цене от 610 долларов
+

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК к Новому Году за 30000 рублей
109
Cyberpunk 2077 — разочарование года, удалил игру спустя 8 часов прохождения
336
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
67
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570 в связке с процессором Core i5-9400F
8
Escape From Tarkov: реалистичный шутер, жаждущий выйти на свет
27
Выбираем подарок на Новый год для своего компьютера до 5000 рублей
22
Обзор игровой мыши ASUS ROG Strix Impact II Wireless
8
Небольшое тестирование температурных режимов в корпусе Deepcool E - Shield
22
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy's The Division и The Division 2
9
10 главных ошибок пользователей Windows 10
3

Сейчас обсуждают

R2R
21:16
Уж лучше бы AMD K8 вспомнил - вот это реально прорывная архитектура была.
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
R2R
21:08
Я с Обливой долго возился. Сначала Athlon64 3500 @ 2,95 ГГц + 7900GT, потом Pentium Dual Core E5300 @ 3,5 ГГц + GTX275. От смены проца тогда прирост весьма неплохой получился, ибо однопоток. От видюхи...
Intel разрешит разгонять память на всех процессорах 11-го поколения даже на бюджетных материнках
Я - Константин
21:07
"использование твикеров ОС" ну можно вручную реестр менять, а можно знать какие использовать и уж всякие booster я бы даже твикерами не назвал "установка Windows 10 на слишком слабое "железо"" вот эт...
10 главных ошибок пользователей Windows 10
laon
21:06
Интел тоже свои камушки даром раздавать не будет. Хотя интелу не помешало бы скинуть цены баксов на 100. )) Цены у амд нормальные ибо интел хочет за свой будущий (уже отставание) проц, который "никак...
Первые поставки Rocket Lake-S в январе — указывает фрагмент дорожной карты Intel
GeodE
20:52
300 не будет никогда уже, потому что не дадут закупаться всем опоздавшим по такой вкусной цене) А на 10к может сходим ещё
Курс биткоина достиг $24680 — второй абсолютный рекорд криптовалюты за неделю
eam1983
20:52
Заглот чмо
10 главных ошибок пользователей Windows 10
Я - Константин
20:49
"Попробуйте переставить SSD с установленной Windows 7 из ПК на базе АМ4 в ПК с LGA 1151 сокетом и вы гарантированно получите BSOD и невозможность загрузки." ??? проХфессионализм ??? а не пробовали пер...
10 главных ошибок пользователей Windows 10
Максим Говорушко
20:43
Нормально такая проплаченная пропаганда, мы конечно все поверили что автор тут эту тонну надписей просто прописал по своей доброте ну да ладно). По факту если то под охотку у меня стоит Икс Бокс Х ко...
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
abdulla
20:42
Рокет будет быстрее и лучше в играх. и дешевле текущих зен3.
Первые поставки Rocket Lake-S в январе — указывает фрагмент дорожной карты Intel
Игорь Антонов
20:39
У нас в хохлозаврии и качать нечего . Присосались к чужой трубе и живём
Китайская экономика получила 124 млрд долларов за счёт внедрения 5G
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем