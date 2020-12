Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Аналитическая компания App Annie отчиталась о том, что в 2020 году валовые потребительские расходы на мобильные приложения составили 112 миллиардов долларов. Из них 81 миллиард владельцы телефонов и планшетов потратили на игры. В процентном эквиваленте это 40% от загрузок всех мобильных приложений в App Store и Google Play, то есть 53 миллиарда загрузок из 130 миллиардов были играми. Из каждого потраченного на приложения доллара, согласно статистическим данным, 71 цент приходится на мобильные игры.

Если на iOS игры составили 30% от всех остальных загрузок, что соответствует показателю 2019 года, то в Google Play игры продемонстрировали сорокапроцентный рост в сравнении с прошлым годом. Аналитики обуславливают рост мобильных игр феноменальным успехом таких игр, как Among Us, которую в ноябре скачали 53,2 миллиона человек и которая сгенерировала больше 4 миллиардов просмотров на YouTube. Также были отмечены успехи Call of Duty: Mobile, Roblox и My Talking Tom Friends.

Специалисты предполагают, что рынок мобильных игр сохранит уверенный рост. Этому поспособствует развитие кросплатформенного гейминга и социальных функций, благодаря которым стало проще приглашать друзей присоединиться к многопользовательским режимам казуальным играм.