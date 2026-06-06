BYD начала продажи в Европе и Великобритании модели Denza Z9 GT. Автомобиль имеет запас хода более 1000 километров и заряжается с 10 до 97% за 9 минут.

Китайский автопроизводитель BYD через свой люксовый суббренд Denza выпустил модель Z9 GT в марте. Компания назвала ее электромобилем с самым большим запасом хода в мире. Теперь автомобиль выходит на европейские рынки. Источник: BYD

Denza Z9 GT использует аккумулятор Blade Battery 2.0 емкостью 122 киловатт-часа. По циклу CLTC автомобиль проезжает 1036 километров без подзарядки. По более жесткому европейскому стандарту WLTP запас хода составляет 599 километров.

Источник: BYD

Новая технология Flash Charging дает мощность до 1500 киловатт. Время зарядки с 10 до 70 процентов занимает 5 минут. Полная зарядка до 97% требует 9 минут. При температуре минус 30 градусов процесс зарядки удлиняется всего на 3 минуты.

В мае компания продала 5949 машин Z9 GT. Это сделало модель самым продаваемым роскошным GT-автомобилем в Китае. За менее чем три месяца Denza поставила клиентам более 10 тысяч экземпляров.

Источник: BYD

Генеральный директор Denza Ли Хуэй (Li Hui) сообщил, что производство новых батарей не успевает за спросом. Глава BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) признал, что технология настолько продвинута, что команде пришлось переключать сотрудников на выпуск аккумуляторов.