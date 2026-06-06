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«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов

На субъективном обзоре два фильма: довольно примитивная фантастика, снятая в CGI. И спортивная драма.
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«Квантовое превосходство» («Quantum Supremacy»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто фантастика с Кьюбой Гудингом младшим в главной роли. Сыграл он командира космического корабля, который столкнулся с крайне опасным врагом…

Изображение: ru.kinorium.comЗа много лет до происходящих событий, люди создали самодостаточный ИИ для того, чтобы роботы, оснащенные им, искали в просторах Вселенной пригодные для жизни планеты. Но миссия в один момент перестала выходить на связь…

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И вот, спустя десятилетия, люди вновь столкнулись с роботами, созданными ими. Но они сильно эволюционировали. И уже не жаждут выполнять приказы человеков…

Я даже не знаю, как это «произведение» охарактеризовать. Это вряд ли можно называть художественным фильмом. Но и анимацией тоже нельзя. Тут подошел бы термин из мира компьютерных игр – CGI-графика, которую сейчас пихают во все игры без разбора. Тут же – целый «сиджиайный фильм». Хороший ли он? Я бы не сказал. Весьма посредственный сюжет.

Изображение: ru.kinorium.comХуже то, что в погоне за экономией средств, многие сцены просто повторяются. Это так сильно бросается в глаза, что невозможно не заметить. Кроме того, этот «компьютерный подход» показывает явные косяки съемок. Нет анимации повреждений, анимации роботов слишком напоминают людей и тому подобное. И в этом подходе фильм сильно проигрывает «настоящей» анимации. Например, фильмам по вселенной «Resident Evil». Может не хватало бюджета, может квалификация программистов была недостаточной. Не важно, но результат вышел посредственным.

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Смотря этот «фильм», я думал о том, что таких проектов будет все больше и больше. И это очень тревожный звоночек. Ведь компьютерным «актерам» платить не надо…

Ради интереса фильм можно посмотреть, но и только.

«Кумиры» («Ídolos»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм совместного производства Испании, Италии и Великобритании. И это – спортивная драма.

В основе сюжета лежит история молодого и перспективного пилота серии гонок Moto 2. 

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Изображение: официальный трейлерНо и сам герой имеет довольно сложный характер. И ситуация вокруг него не самая простая. Кроме самих гонок, много времени уделено личной жизни гонщика. Его взаимоотношений с девушкой и отцом, который также был в прошлом гонщиком. Но все потерял и ушел из семьи…

Я думаю, что на создание фильма натолкнул «феерический» успех фильма «Ф1», который очень искаженно и по-голливудски, рассказал о «королевских гонках». Но в данном случае, бюджет намного скромнее, да и известных актеров я там не заметил. Хотя, фильм имеет и свои преимущества.

Во-первых, тут в разы меньше бредятины, которая меня и отталкивала от того самого блокбастера. Да, спорные моменты также есть, но их намного меньше. Наш персонах не пьет пиво, не проводит «медитацию» в ванне со льдом перед гонками. В конце концов, он по возрасту подходит на роль перспективного гонщика. Да и физической формой напоминает пилота мотогонок. В отличие от уже немолодого Бреда Питта, который не тянет на суперпрофессионала гонок.

В фильме также засветились реальные гоночные трассы чемпионата мира по мотогонкам. Да и сами команды, в которых происходило действие фильма существуют на самом деле.

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Изображение: официальный трейлерВ классе Moto 2 пилот выступает за команду Aspar Team, которая существует на самом деле. Это довольно сильный коллектив из Испании. В конце фильма, главный герой получает предложение выступать в высшем классе – MotoGP. И он переходит в команду Prima Pramac Ducati, которая на тот момент была одной из сильнейших в чемпионате. Сам же пилот выступает под номером 89. А этот номер принадлежит Хорхе Мартину. Испанцу, выступавшему за Pramac в 2024 году, и выигравшему титул чемпиона мира.

Изображение: autosport.com.ruВпервые за сателлитную команду. Вообще, в фильме встречается много реальных пилотов и представителей команд.

Я думаю, что тем, кто любит мотогонки, данный фильм можно рекомендовать к просмотру. Если же вы ждёте от фильма только экшен и безумные гонки, то фильм вряд ли вам понравится.

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