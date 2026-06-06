Компания Apeer2 привезла на Computex 2026 необычный корпус формата Mini-ITX со встроенным креплением для монитора. Конструкция позволяет закрепить дисплей непосредственно на корпусе без отдельной подставки.

На рынке компактных корпусов производители обычно сосредотачиваются на уменьшении размеров или улучшении охлаждения. Apeer2 решила пересмотреть саму организацию рабочего места, объединив корпус и монитор в единую конструкцию. Изображение: TechPowerUp

На выставке Computex 2026 компания показала корпус ITX, который уже доступен для предварительного заказа. Его ключевой особенностью стал встроенный VESA-кронштейн для установки монитора непосредственно на корпус.

Изображение: TechPowerUp

Крепление поддерживает три фиксированных положения и позволяет регулировать высоту экрана, угол наклона, а также переводить дисплей в портретный режим. По сути, монитор и системный блок образуют единый настольный комплекс.

Изображение: TechPowerUp

Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Для доступа к компонентам предусмотрены магнитные боковые панели, которые снимаются без инструментов. Внутри также размещены встроенные элементы для аккуратной укладки кабелей.

Изображение: TechPowerUp

Габариты модели составляют 266 × 222 × 478 мм при весе 8,27 кг. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 370 мм, процессорных кулеров высотой до 95 мм и блоков питания форматов SFX и SFX-L длиной до 150 мм.

Изображение: TechPowerUp

Для охлаждения предусмотрена установка радиаторов типоразмеров 240 и 280 мм, а также двух 80-мм и двух 92-мм вентиляторов. Перфорированные панели должны способствовать более эффективному прохождению воздушного потока внутри корпуса.

Изображение: TechPowerUp