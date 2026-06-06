На рынке компактных корпусов производители обычно сосредотачиваются на уменьшении размеров или улучшении охлаждения. Apeer2 решила пересмотреть саму организацию рабочего места, объединив корпус и монитор в единую конструкцию. Изображение: TechPowerUp
На выставке Computex 2026 компания показала корпус ITX, который уже доступен для предварительного заказа. Его ключевой особенностью стал встроенный VESA-кронштейн для установки монитора непосредственно на корпус.
Изображение: TechPowerUp
Крепление поддерживает три фиксированных положения и позволяет регулировать высоту экрана, угол наклона, а также переводить дисплей в портретный режим. По сути, монитор и системный блок образуют единый настольный комплекс.
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Изображение: TechPowerUp
Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Для доступа к компонентам предусмотрены магнитные боковые панели, которые снимаются без инструментов. Внутри также размещены встроенные элементы для аккуратной укладки кабелей.
Изображение: TechPowerUp
Габариты модели составляют 266 × 222 × 478 мм при весе 8,27 кг. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 370 мм, процессорных кулеров высотой до 95 мм и блоков питания форматов SFX и SFX-L длиной до 150 мм.
Изображение: TechPowerUp
Для охлаждения предусмотрена установка радиаторов типоразмеров 240 и 280 мм, а также двух 80-мм и двух 92-мм вентиляторов. Перфорированные панели должны способствовать более эффективному прохождению воздушного потока внутри корпуса.
Изображение: TechPowerUp