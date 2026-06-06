На этой неделе российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений Apple App Store. Это означало, что его больше невозможно установить на аппараты iPhone и iPad, но можно было продолжать работать с уже установленными там приложениями. При этом на устройства не приходили push-уведомления, поэтому приходилось каждый раз запускать приложение, чтобы узнать, не пришли ли новые сообщения.
Теперь сообщается, что возможность работать с «Макс» на iPhone утрачена полностью. Причиной является тот факт, что создатели этого приложения активировали принудительную установку обновлений. Это означает, что, когда выходит новая версия приложения, при запуске программы появляется окно с кнопкой «Обновить». Пока обновление не будет установлено, пользоваться программой нельзя. Поскольку сейчас обновить приложение ввиду его отсутствия в магазине невозможно, невозможно миновать окно с требованием установить обновление и начать пользоваться программой. Таким образом, на платформах Apple «Макс» стал полностью неработоспособным.