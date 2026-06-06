Его создатели не отключили принудительные обновления, и при запуске появляется запрос на установку обновления, который невозможно исполнить

На этой неделе российский мессенджер «Макс» исчез из магазина приложений Apple App Store. Это означало, что его больше невозможно установить на аппараты iPhone и iPad, но можно было продолжать работать с уже установленными там приложениями. При этом на устройства не приходили push-уведомления, поэтому приходилось каждый раз запускать приложение, чтобы узнать, не пришли ли новые сообщения.

Изображение: Макс

Теперь сообщается, что возможность работать с «Макс» на iPhone утрачена полностью. Причиной является тот факт, что создатели этого приложения активировали принудительную установку обновлений. Это означает, что, когда выходит новая версия приложения, при запуске программы появляется окно с кнопкой «Обновить». Пока обновление не будет установлено, пользоваться программой нельзя. Поскольку сейчас обновить приложение ввиду его отсутствия в магазине невозможно, невозможно миновать окно с требованием установить обновление и начать пользоваться программой. Таким образом, на платформах Apple «Макс» стал полностью неработоспособным.