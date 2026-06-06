В 3DMark Time Spy она не сильно отстает от GeForce RTX 3060 12 GB

Энтузиаст под ником GOKForFree разместил в сети изображения и технические характеристики невышедшей видеокарты GeForce RTX 3050 с приставкой Ti. По всей видимости, на фото представлена инженерная версия GPU поколения Ampere.

Утилита GPU-Z не распознает графический процессор и идентифицирует его как «NVIDIA Graphics Device», но наклейки на кожухе говорят, что перед нами GeForce RTX 3050 Ti. Видеокарта построена на базе GPU GA106-200-A1 и платы PG190 SKU 40.

реклама

Согласно показаниям GPU-Z, видеопроцессор включает в себя 3328 CUDA-ядер, 104 текстурных блока и 48 блоков растеризации. Таким образом, GeForce RTX 3050 Ti на бумаге быстрее обычной GeForce RTX 3050 8 GB на 30% по первым двум характеристикам и на 50% по третьей.

Объем памяти GeForce RTX 3050 Ti составляет всего 6 ГБ. При этом частота ее работы равна 1750 МГц, что вкупе со 192-битной шиной дает на выходе приличную пропускную способность в 336 ГБ/с. Это лишь на 7% меньше, чем у GeForce RTX 3060 12 GB и на 50% больше, чем у GeForce RTX 3050 8 GB.

В 3DMark Time Spy видеокарта смогла выбить 7787 баллов, примерно сравниваясь с GeForce RTX 3060 8 GB. То есть она быстрее GeForce RTX 3050 8 GB на внушительные 40% и отстает от GeForce RTX 3060 12 GB на 16%.

В 2020 году издание Videocardz.com публиковало ранние планы NVIDIA по выпуску линейки Ampere с обсуждением конфигурации GeForce 3050 Ti на базе GPU GA106 и PG190. И вот спустя шесть лет эта информация частично подтвердилась.