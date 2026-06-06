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Global_Chronicles
Casio представила механические часы с карбоновым циферблатом, сапфировым стеклом и отделкой золотом
Casio анонсировала в Китае механические часы Edifice x Toyota Racing EFK-200XPB-1A. Модель получила корпус и циферблат из черного карбона, розовое золото в отделке и сапфировое стекло.
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Casio продолжает развивать механическую линейку Edifice. В январе 2026 года компания объявила о партнерстве с Toyota Racing. Теперь первые плоды этого сотрудничества показали в Китае на платформе Weibo. 

Изображение: Casio

Новинка называется Edifice x Toyota Racing EFK-200XPB-1A. Это вторая механическая модель в линейке Edifice. Первой была серия EFK-100.

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Часы работают на автоматическом механизме. Запаса хода хватает на 42 часа. Владелец может наблюдать за калибром через прозрачную заднюю крышку.

Циферблат и корпус сделаны из черного карбона. Акценты из розового золота получили часовые метки и три стрелки. В положении «3 часа» находится окошко с текущей датой. Модель оснащена сапфировым стеклом.

Модель входит в серию EFK-200. Всего в линейке шесть часов. Ранее в сеть утекли изображения EFK-200CD-1A, EFK-200D-2A, EFK-200D-4A и EFK-200DG-5A.

Когда новинка появится в продаже в Китае — неизвестно. Неофициальные источники называют июль 2026 года. Цену производитель тоже не раскрыл. Официального подтверждения от Casio пока нет.

#часы #casio #механические часы #edifice #efk-200xpb-1a #toyota racing #карбоновый циферблат
Источник: notebookcheck.net
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