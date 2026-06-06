Отчет аналитиков SemiAnalysis о конфигурации памяти платформы Nvidia Rubin NVL72 вызвал резкую реакцию рынка.

Рынок памяти для систем искусственного интеллекта остаётся крайне чувствительным к прогнозам по будущим поставкам. Новый отчет SemiAnalysis показал, насколько быстро инвесторы реагируют даже на изменения предполагаемой конфигурации оборудования.

Изображение: ITHome

4 июня компания SemiAnalysis сообщила, что объем памяти SOCAMM в системе Nvidia (NVIDIA Corporation) Vera Rubin NVL72 может оказаться ниже прежних ожиданий. Аналитики предположили, что большинство поставок получит модули объемом 96 ГБ вместо 192 ГБ. При такой конфигурации каждый процессор Vera сможет использовать 768 ГБ памяти, а суммарный объем в стойке составит около 28 ТБ. Ранее расчеты исходили из показателя примерно 55 ТБ.

Изображение: ITHome

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После публикации рынок отреагировал резко. Акции Micron Technology (Micron Technology) за день потеряли более 10%, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на $100 млрд.

Изображение: ITHome

При этом ряд профильных изданий указал на неверную трактовку ситуации. Речь идет не о снижении конечного спроса на память, а о возможном дефиците поставок LPDDR5X в 2026 году.

Кроме того, платформа Rubin использует съемные модули SOCAMM2 стандарта JEDEC. Клиенты смогут начать эксплуатацию систем с модулями на 96 ГБ, а затем установить версии на 192 ГБ или 256 ГБ без замены самой платформы. Показатели памяти HBM4 в составе системы при этом остаются без изменений.