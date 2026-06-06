После анонса Radeon RX 9070 GRE на Computex 2026 руководство AMD рассказало о дальнейших планах развития графического направления. Компания намерена применить к Radeon подход, который ранее помог укрепить позиции процессоров Ryzen.

Несмотря на рост интереса к новым видеокартам Radeon, позиции AMD на рынке дискретной графики остаются заметно слабее, чем в сегменте процессоров. Поэтому компания делает ставку не только на производительность, но и на общую привлекательность платформы для геймеров.

Изображение - ChatGPT

Корпоративный вице-президент и глава графического подразделения AMD (Advanced Micro Devices) Дэвид МакАфи (David McAfee) заявил, что компания стремится пройти путь, похожий на развитие семейства Ryzen. При этом он отметил, что создание полноценной платформы Radeon потребует нескольких поколений продуктов.

реклама

По словам руководителя, AMD делает акцент на пользовательском опыте. В компании считают важным сочетание графических технологий FSR, поддержки современных игр и новых программных возможностей, а не только достижение максимальных показателей производительности.

Такой подход связан и с положением на рынке. NVIDIA (NVIDIA Corporation) контролирует более 90% сегмента дискретных видеокарт, тогда как доля AMD ранее снижалась до однозначных значений. В рамках архитектуры RDNA 4 компания сосредоточилась на массовом и высокопроизводительном сегментах.

Одной из последних новинок стала Radeon RX 9070 GRE. Видеокарта получила графический процессор Navi 48 на архитектуре RDNA 4, 12 ГБ памяти и рекомендованную цену $549 (эквивалентно ≈₽ 40335 по курсу ЦБ РФ на 06.06.2026).

AMD также намерена развивать экосистему технологий масштабирования. Компания уже подтвердила поддержку FSR 4.1 для видеокарт серий Radeon RX 7000 и RX 6000 и планирует дальнейшее развитие технологии через будущие решения, включая FSR Diamond. Одновременно разработчики рассчитывают увеличить рыночную долю Radeon за счет сочетания функциональности, цены и учета отзывов пользователей.