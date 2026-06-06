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Global_Chronicles
Пекин может ускорить строительство канала в Никарагуа в противовес Панамскому из-за давления Трампа
Администрация Дональда Трампа уже ограничила позиции Китая на Кубе, в Панаме и Венесуэле. Аналитик из Европейского института азиатских исследований Чжан Цзюньхуа считает, что следующим спорным регионом может стать Никарагуа.
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В последние месяцы США оказывали давление на несколько латиноамериканских правительств. Китай уже столкнулся с неудачами: потерял контроль над терминалами Панамского канала, осудил санкции против Кубы и вмешательство в дела Венесуэлы. Теперь внимание переходит к Никарагуа. 

Изображение: South China Morning Post

Китай давно обсуждает строительство трансокеанского канала через территорию Никарагуа. Проект заморозили после банкротства гонконгской New People Group в 2014 году, а в 2024 году правительство Никарагуа официально отозвало концессию. Однако новый партнер — китайская государственная CAMC Engineering — уже работает над маршрутом длиной 445 километров.

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Аналитик из Европейского института азиатских исследований Чжан Цзюньхуа полагает, что агрессивная политика Дональда Трампа (Donald John Trump) подтолкнет Пекин к действиям. Китай ускорил другие инфраструктурные проекты в регионе, например порт Чанкай в Перу за $1,3 миллиарда. Эксперт называет логичным следующий шаг в Никарагуа.

Проблемы остаются. Новый маршрут канала требует сложных инженерных решений и несет экологические риски. Тем не менее, по словам Чжана, китайское правительство уже начало экспериментальные работы в зоне будущего строительства. Никарагуа имеет прочные связи с Китаем, а у Пекина есть деньги и технологии.

#сша #китай #дональд трамп #панамский канал #никарагуа
Источник: scmp.com
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