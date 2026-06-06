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Global_Chronicles
Учёные раскрыли механизм выживания глубоководного сверхгигантского изопода без пищи пять лет
Китайские биологи выяснили, как глубоководный сверхгигантский изопод обходится без пищи более пяти лет. Секрет оказался в гене, который организм позаимствовал у бактерий.
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Глубокое море — это холодная, темная среда, где еда попадается редко. Для большинства крупных животных такие условия становятся непреодолимым препятствием. Однако сверхгигантский изопод, дальний родственник мелких наземных мокриц, научился жить без пищи годами. Китайские ученые выяснили, как это работает. 

Глубоководный изопод, взятый из океана в Китае. (Институт океанологии Китайской академии наук/Handout via Xinhua)

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У изопода две рабочие схемы выживания. Первая — огромный желудок, который занимает примерно две трети тела. Он работает как морозильная камера: животное набивает его едой при первой возможности и тратит запасы несколько месяцев или даже лет. Вторая схема — экстремально низкий базовый метаболизм. Организм постоянно находится в энергосберегающем режиме.

Главный сюрприз команда ученых обнаружила на уровне генетики. Ключевой ген ND1, отвечающий за замедление обмена веществ, изначально не принадлежал самому изоподу. Животное захватило его у внешней симбиотической бактерии с помощью горизонтального переноса генов. Иначе говоря, изопод скопировал чужую ДНК и встроил в свою.

Ученые проверили функцию ND1 на лабораторных объектах. Они вставили ген в рыб данио-рерио, в круглых червей и в клетки человека. При нормальной температуре ген заставлял носителей быстрее сжигать энергию и хуже переносить голод. В холодной среде, похожей на глубоководье, ND1 переворачивал свою роль: он подавлял энергетический обмен. Рыбы данио-рерио с этим геном выдерживали голодание на 37% дольше.

По сути, ND1 работает как метаболический термостат. Он подстраивает скорость сжигания энергии под температуру воды. Это решает энергетический парадокс — как крупное животное с высокими потребностями может жить там, где еды почти нет.

#китай #голодание #глубоководные организмы #изопод
Источник: english.news.cn
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