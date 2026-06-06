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Global_Chronicles
Американские учёные предложили изготавливать инструменты и конструкции на Луне с помощью лазеров
В США предложили способ изготавливать инструменты и конструкции прямо на Луне из местной пыли. Метод использует лазерные лучи для изгиба материалов без физического контакта.
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Доставлять грузы с Земли на Луну дорого. Каждый килограмм на орбите имеет высокую цену, а везти с собой прессы, формы и другое тяжелое оборудование становится просто невыгодно. Команда под руководством Виктории Миллер (Victoria M. Miller) из Космического института Астрауса предлагает другой путь. 

Изображение: Tech.yahoo.com

Вместо физического давления или резки ученые используют концентрированное тепло от лазера. Оно создает контролируемые внутренние напряжения в материале, и тот гнется в нужную сторону. Никаких прессов, никаких форм, никакого касания.

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Одна из самых интересных целей — лунный реголит, то есть рыхлая пыль и камни на поверхности. Доставлять стройматериалы с Земли крайне накладно, поэтому ученые давно присматриваются к тому, что уже лежит под ногами. Ученые сделали стекло из имитатора лунного грунта. Лазерное формирование успешно согнуло это стекло в новые конфигурации.

Получается, что будущие астронавты смогут производить детали на месте. Из местных материалов можно будет собрать жилые модули, защитные экраны, элементы инфраструктуры и специальные инструменты.

Сейчас специалисты изучают еще один важный момент: как ведет себя лазерное формирование в разных атмосферных условиях. На Луне почти вакуум, а другие миссии могут столкнуться с иной средой. По словам Миллер, ее больше всего впечатляет универсальность метода. Она заявила, что пока не нашла материал, который нельзя было бы согнуть. Даже стекло поддается.

Технология пока на стадии исследований. В случае успеха будущим лунным экспедициям не придется заранее запасаться множеством запчастей и везти их с собой. «Хотя технология остается на стадии исследования, она согласуется с более широкой целью, разделяемой многими космическими агентствами. Позволяя астронавтам производить то, что им нужно, когда им это нужно, используя ресурсы, уже имеющиеся в пункте назначения». Астронавты просто возьмут лазер, местную пыль и немного инженерной смекалки.

#космос #луна #лазер #лунный реголит #базы на луне
Источник: tech.yahoo.com
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