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Крупные вендоры показали ноутбуки и мини-ПК с APU NVIDIA RTX Spark на Computex 2026
Готовится мощная экспансия APU NVIDIA, направленная на рынок ноутбуков и мини-ПК
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Специалисты издания Wccftech, находящиеся на Computex 2026, не преминули воспользоваться возможностью пройтись по стендам с множеством ноутбуков и мини-ПК на базе новейшего APU NVIDIA RTX Spark. 

Последний представляет собой связку из ARM CPU NVIDIA Grace и GPU Blackwell уровня RTX 5070, которая дополнена унифицированной памятью LPDDR5X объемом 128 ГБ. Всё это делает новые устройства превосходной отправной точкой в мир сложных ИИ-вычислений.

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Что касается стендов, то ими были заполнены устройства от различных вендоров первого эшелона. Сюда вошли Dell, ASUS, MSI, HP, Lenovo и, конечно же, компания Microsoft — один из главных бенефициаров нового потребительского APU NVIDIA, которая представила эталонный портативный ПК Surface Laptop Ultra с OLED-дисплеем и множеством портов.

ASUS и MSI со своей стороны продемонстрировали составные части своих ноутбуков, включая материнские платы. При более детальном взгляде на APU RTX Spark можно увидеть его маркировку, где указан идентификатор GSE1-675-A1.

В непосредственной близости от чипа можно заметить микросхемы памяти SK Hynix H58G78DK9. Заявленная емкость батареи ноутбука составляет 99 Вт·ч, что укладывается в максимально разрешенный лимит для ручной клади в самолете.

Как и ожидалось, производители установили RTX Spark в том числе и в мини-ПК, которые объединяют в себе функции настольного ПК и станции для запуска ИИ-задач.

На выставке показали как привычные компактные системы, так и устройства с увеличенными габаритами. Например, Dell задействовала в своем мини-ПК XPS RTX Spark усиленные цепи питания и систему охлаждения повышенной производительности, что позволяет расширить лимиты мощности для APU.

К сожалению, на выставке полноценные тесты RTX Spark недоступны. Говорится лишь, что APU NVIDIA отлично справляется с созданием контента в таких приложениях, как Solidworks, Blender и Unreal Engine.

Игры чип также уверенно тянет, но FPS и настройки неизвестны, хотя упоминается активация трассировки лучей и генератора кадров. Список запущенных тайтлов включает в себя Alan Wake II, Indiana Jones and the Great Circle, Pragmata и Fortnite, которые довольно требовательны при включении RT.

#ноутбуки #мини-пк #rtx spark
Источник: wccftech.com
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