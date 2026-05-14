Мы стоим на пороге новой эры, где в одном месте соберутся технологическое доминирование и творческий подход. Что над чем будет доминировать, напрямую зависит от того, какие базовые принципы будут заложены в будущей PlayStation 6, какие инструменты она предоставит издателям и в какую сторону сделает уклон. Нельзя объять необъятное с ограниченным бюджетом и только от воли инженеров Sony будет зависеть, какие игры мы будем покупать в обозримом будущем.

Источник: концепт-арт PlayStation 6 / GameGPU.com

Предисловие

Прямо сейчас мы наблюдаем сразу несколько титанических сдвигов в игровой индустрии, что станут стандартом в обозримом будущем и заставят игровые студии принять новые правила игры. Параллельно сразу несколько технологий меняют правила на игровом поле. Они могут вам нравиться или нет, но законодателями моды станут блокбастеры с многомиллионными рекламными бюджетами и тотальным шумом в игровой прессе, а не студии второго эшелона. Сегодня перечислю лишь несколько знаковых особенностей, что изменят восприятие от PlayStation 6 в обозримой перспективе.

Технологическое доминирование AMD

Очень часто сравнивают видеокарты Radeon и GeForce, когда речь заходит о популярности той или иной платформы. Зеленые регулярно выигрывают в ситуациях с инновационными решениями. Большое число технологий Nvidia превосходит аналогичные у AMD. Любой желающий может открыть справочники и заметить, что красные отстают примерно на два года. Пока Лиза Су пытается догнать конкурента, Дженсен Хуанг гребет денежку лопатой. Но это лишь вершина айсберга. Есть и другая сторона медали.

Источник: слайд презентации AMD / Hardwareluxx.de

Сегодня AMD сформировала вокруг себя огромный пул лояльных заказчиков, которые с удовольствием возвращаются к ней снова и снова. У красных один из самых высоких показателей «удержания» в индустрии. В отличие от конкурента, AMD не ограничивает свою продукцию строгими рамками, а позволяет изготавливать чипы под заказчика. Если вам не нужна поддержка определенных инструкций, то можно сэкономить на транзисторном бюджете.

AMD предоставляет выбор под четко обозначенные рамки заказчика. Вы платите за то, что нужно лично вам.

Полная деградация Windows

В данном контексте я рассматриваю не саму операционную систему, а развитие DirectX. В 2010 году Xbox и Windows тотально доминировали и продвигали свой API, свои инструкции, свои правила. Microsoft контролировала 95% выходивших игр и задавала тон разработке. Именно Windows и ее компоненты были инициаторами новаций в индустрии видеоигр. Все, что вы видели на своих экранах – заслуга IT-гиганта.

Но за последние 10 лет правила изменились. Фил Спенсер и Сатья Наделла больше не вкладывают деньги в развитие отрасли. Они лишь добавляют инициативы других корпораций и интегрируют их в свои библиотеки.

Доля игр на ПК, разрабатываемых строго под DirectX, снизилась до 80% и продолжает уменьшаться.

Oodle Kraken на PlayStation 5 и DirectStorage на ПК

Помните суету в сети, когда некоторые рассказывали про быстрый SSD на консолях и как технология отстала от мира персональных компьютеров? Многие

не до конца поняли, что за SSD установлен в консолях и в чем его главная фишка.

Источник: документация Oodle Data Compression / radgametools.com

Sony установила кастомный чип, что брал текстуры с жесткого диска, распаковывал и отправлял видеокарте. В обычных условиях путь был в три раза длиннее. Сначала запакованный файл летел в оперативную память, потом процессор его распаковывал, затем данные возвращались в оперативную память и только после этого их съедала видеокарта. Отдельный чип снимал часть нагрузки с процессора и убирал лишние транзакции.

Kraken не только уменьшал время путешествия данных внутри системы, но и значительно уменьшал объем текстур в установленной игре.

Microsoft добавила аналогичную функцию в свой DX 12 под именованием DirectStorage два года спустя и все вычисления выполняет видеокарта, отъедая часть ее производительности.

PlayStation Spectral Super Resolution на PlayStation 5 Pro

Я не обсуждаю саму технологию и ее работоспособность. Нас интересует то, что японская корпорация совместно с AMD создаёт железную основу и программную начинку. Пока хейтеры смеются над потугами самураев, они забывают упомянуть маленькую деталь – PSSR стоит значительно дешевле DLSS. По некоторым данным – в десятки раз, если считать транзисторный бюджет.

Источник: презентация технологий PSSR и AMD FSR / Sony

Вы платите только за то, что вам необходимо, но магия на этом не заканчивается. PSSR изначально встроен в API и не зависит от ваших хотелок. На его внедрение не требуются затраты от разработчиков игр. Это стандартная функция, доступная всем.

Массовые видеокарты GTX 1660 для народа

Релиз видеокарт стартовал летом 2019 года. За год до начала продаж PS5. Отличные карточки для разрешения 1080p. В 2021 году выходит Metro Exodus Enhanced Edition с неотключаемой трассировкой лучей, и она уже не работает на карте, которой менее двух лет. Далее следуют Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Indiana Jones and the Great Circle и Doom: The Dark Ages. Проектов больше, но я взял самые наглядные.

Источник: видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS

Самая массовая видеокарта для трудового народа уже через пару лет не поддерживала определенные технологии и не могла запускать часть свежих проектов. Но речь идет не про «устаревание», а про то, что не у всех ПК-продуктов есть все необходимое здесь и сейчас.

PlayStation 6 будет путеводной звездой игровой индустрии

На примере текущего поколения консолей мы можем наблюдать некоторый разрыв между двумя рынками игровых аппаратов. Японцы самостоятельно разрабатывают идеи и воплощают их в металле. Самураи собрали в одном месте лучшие умы человечества и затачивают гаджет под нужные технологии, отрезая все лишнее. Главное слово – «отрезая все лишнее». Вам не нужен монстр, где 30% площади кристалла занимают тензорные и RT-ядра. Для игр и специально написанного софта можно потратить лишь 3–5%.

У PlayStation над Windows есть критически важное преимущество – когда самураи внедряют определенную технологию, она будет присутствовать на всех актуальных консолях. У разработчиков не будет стоять вопрос – внедрять новую фишку в свою игру или бежать за массовым рынком.

Project Amethyst (Проект «Аметист»)

Самое известное и разрекламированное направление будущего развития игровых консолей. Его суть состоит не в том, что именно будет внедряться, а в распространении технологий в массы. Если Sony сделает упор на ИИ-развитие, то индустрия получит серьезный импульс. Если в проекте под новые тренды не будет выделено достаточного транзисторного бюджета, то и потуги Nvidia не будут стоить ломаного гроша. PlayStation, а вместе с ней и AMD, превращаются в законодателя моды.

Источник: личный X-аккаунт (Twitter) Джека Хьюна (AMD)

Сегодня Project Amethyst является серой лошадкой. Все технологии на базе ИИ прямо сейчас развиваются космическими темпами. То, что вчера казалось немыслимым, завтра превращается в обыденность.

Генерация игр через Project Genie

В прошлом году некоторые пользователи высмеяли генератор игр от Google, мол у него проблемы с памятью и длительностью создания контента. У меня волосы на спине начинали шевелиться от глупостей, что говорят два белорусских блогера в кратком описании технологии. Настолько примитивный взгляд на игровой мир еще нужно поискать.

Источник: промо-материалы Project Genie / Google Labs

Как пример, в далеком 1996 году вышла игра Diablo с процедурной генерацией подземелий. Полный рандом и тотальная реиграбельность. А еще есть целый жанр Roguelike, где генерация уровней является базовым принципом. А еще существуют Minecraft и Terraria с другими примерами генерации мира. Вариантов использования технологии – вагон и три тележки.

Генерация миров на примере Tom Clancy’s The Division 2

Ниже скриншот из легендарного шутера 2019 года. Игра наполнена безумным числом мелких объектов, мусора, растительности, транспорта, техники. На данном изображении присутствует семь рекламных баннеров - вам есть дело на то, что на них изображено? А цвет и марка машины? Разметка дороги? Материал и вид ограждений на балконе? Вид мусора? Но все это рисовалось ручками сотнями художников.

Источник: скриншот из игры Tom Clancy's The Division 2

Только на этом экране присутствуют тысячи мелких объектов, значение которых для экспозиции равно нулю. Вам фиолетово и вы никогда не заметите, если они будут не постоянными при каждом новом посещении локации. Это все можно сгенерировать без влияния на игровой процесс и созерцания картинки.

Генерация ИИ не обязана подменять все изображение, она может быть точечной и предметной. Например, красивая вспышка разлетающегося автомобиля с сотнями вариантов исполнения приятнее чем заскриптованная сцена.

Послесловие

Прямо сейчас в лабораториях Sony сумрачный японский гений создает устройство, опережающее массовый потребительский рынок на три головы. Новые уникальные функции могут катастрофически выделить проекты от внутренних студий Sony на фоне масс-маркета фишками, которых больше нигде нет. Стоимость универсального ПК на все случаи жизни может многократно превосходить вариант «достаточно» от самураев. Без массового внедрения технологическое развитие и распространение невозможны. Тандем гибкости AMD и прозорливости PlayStation станет определяющим фактором в игровой индустрии на десятилетия вперед.