Российская компания далеко не одна, кто хочет закупить китайские чипы

Генеральный директор компании «Сбер» Герман Греф объявил, что в России рассчитывают использовать чипы для искусственного интеллекта (ИИ) китайского производства для GigaChat. Ключевым в мире поставщиком ИИ-чипов являются США, но американские власти установили жёсткий экспортный контроль, который усложняет продажу своих разработок даже союзным странам. Источник изображения: Gemini AIКак отмечает издание Reuters, попытки «Сбер» приобрести китайские ИИ-чипы могут столкнутся с препятствиями. Крупнейшие технологические компании Китая, включая ByteDance, Alibaba Group и Tencent, обладают гораздо большим бюджетом и также намереваются покупать ИИ-ускорители от Huawei, чтобы использовать при расширении сети центров обработки данных.

Основным ИИ-чипом Китая является представленный в этом году Ascend 950, который значительно дешевле передовых разработок NVIDIA. Нюанс в том, что он разрабатывался как специализированное решение для китайских ИИ-моделей. Появление такого чипа на местном рынке стало шансом для китайских компаний самостоятельно развивать ИИ, не завися от схем параллельного импорта ускорителей из США.