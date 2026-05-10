Для любого устройства есть своя ниша, хорошая или плохая – вопрос цены и затрат. Но с игровым устройством от дядюшки Габена произошла интересная ситуация. Нишевое устройство пропустило круизный пароход и отплывает в народ на разбитом корыте. Всего полгода задержки, а перспектив на положительный финал с каждым днем становится все меньше. Интересное начинание полетело в тартарары, присыпанное пылью и забвением.

Предисловие

Мне нравилась концепция недорогого игрового устройства со Steam на борту и минимальными возможностями. Для работы у меня есть инструмент, а вот с играми есть вопросы. Стоимость видеокарты всегда сильно влияла на восприятие гаджета, а подобрать подходящий вариант, аккуратно вписывающийся в мои потребности, – нетривиальная задача. Сбалансированное устройство – это кропотливый и осознанный труд с сотнями часов подбора правильного и приемлемого. Valve взяла на себя трудную ношу – создать устройство, «достаточное» для удовлетворения подавляющего объема потребностей за разумные деньги. Но что-то пошло не по плану. Сегодня по верхам, на пальцах, расскажу, где Гейб Ньюэлл просчитался.

Релиз Nintendo Switch в 2017 году

Это отправная точка нашей истории. Сам гаджет не несет особой смысловой нагрузки для сегодняшнего изыскания. Нам интересен рынок, который открылся после появления данного устройства. В 2017 году мир узнал, что существует высокая потребность в играх второго эшелона, сделанных за недорого. Между мобильным ширпотребом и мировыми блокбастерами существует толстая прослойка недорогих проектов с ограниченными возможностями. Запускать на мощном системном блоке с дорогим железом игры с бюджетом в $5–7 млн может посчитаться «зашкваром». В выборе между Baldur’s Gate 3 и Battle Brothers у второй минимум шансов на большом брате. Но на небольшом маломощном гаджете, в дороге или сидя на троне – ситуация уже другая.

Дядюшка Габен подошел к вопросу с особым почтением и откусил солидную долю рынка. Он выпустил недорогое устройство и удовлетворил аппетиты геймеров, сомневающихся в актуальности устройства от большой N.

Релиз Steam Deck в 2022 году

Самый гениальный ход в игровой индустрии. Valve выпустила устройство на закате конкурента и продемонстрировала тотальное превосходство над ним по той же цене. Если геймер не знал, стоит ли ему брать портативку, то на рынке появилась альтернатива. Все как у Nintendo, только со своим колоритом и огромной библиотекой. Адепты японского лагеря давно затоварились, а остальные оставались в подвешенном состоянии, на стадии принятия решения.

Уникален не сам Steam Deck, а момент его появления на рынке. Было много интересующихся и не определившихся в своем выборе. Им предоставили товар с заметно большим функционалом и возможностями за ту же сумму.

Закат эры Windows 10 в октябре 2025 года

14 октября 2025 года закончилась официальная поддержка старой операционной системы. У активных геймеров остро встал вопрос, на какую систему им переходить. Загвоздка состоит в том, что Microsoft «с высокой колокольни» на пользователей – операционная система превратилась в рекламный магазин и испытательный полигон. Copilot, Windows Recall, Widgets, OneDrive с облаками, реклама в меню «Пуск» – лишь вершина айсберга. Дельцы из Редмонда не только навязывают бессмысленные услуги с вазелином, но и делают это вкривь и вкось.

Я хочу быть хозяином своего устройства и иметь на нем только необходимое мне программное обеспечение. Мне не нужны тонны шлака, постоянно гоняющего трафик в облака и сканирующего мой жесткий диск.

Релиз PlayStation 5 в 2020 году

Если вспомнить ситуацию с портативным игровым устройством, то можно заметить – дядюшка Габен пришел под конец трапезы и нацелился на неуверенных геймеров, с сомнением в сердце. В 2025 году он решил повторить успешный трюк и провернуть ту же схему. Выйти на сформировавшийся рынок и откусить от него небольшую часть. Тот же манёвр, с альтернативным гаджетом, конкурентными характеристиками и похожей стоимостью. Анонс произошел аккурат на фоне негодований в лагере Xbox с метаниями из стороны в сторону. Небольшая альтернатива со знакомыми и понятными условиями распространения контента. Ничего лишнего, сразу из коробки. Игры в удобном формате за небольшую сумму.

Анонс Steam Machine и рынок оперативной памяти

Из дня сегодняшнего мне совершенно непонятно, что произошло во время презентации нового устройства от именитой корпорации. Было очень много слов, интересных мнений, правильных посылов. Только не было подписано ни одного контракта на поставку комплектующих. За три месяца до релиза устройства у огромной машины по печатанию денег не было подписано ни одного документа с производителями и поставщиками. Учитывая время на сборку, резервацию очереди и прочие нюансы – когда они планировали этим заниматься?

Для сравнения – прямо сейчас обсуждают релиз PS5 в конце 2027 года, и некоторые инсайдеры утверждают, что никаких переносов не будет, уже все заключено и подписано. За два года до старта продаж у Sony установлены резервы и заключены соглашения. Чувствуете этот момент? За три месяца ничего нет, а за два года уже все подписано.

Характеристики Steam Machine

А вот это самый интересный момент и главная причина написания данного материала. Уже говорил ранее, но повторюсь снова: «Устройство собиралось по низу рынка из самых бюджетных комплектующих актуального поколения». Самый дешевый процессор, самая дешевая видеокарта, самый минимум из возможного.

Видеокарта – урезанная RX 7600.

Видеопамять – в минимальном объеме 8 ГБ.

Процессор – самый младший в линейке AMD Ryzen 5 7540U.

Оперативная память – в базовом минимуме 16 ГБ.

Минимальная и удобоваримая планка, где цена и производительность собраны с величайшей точностью. Все брали с расчетом на ограниченный бюджет. Подобной производительности было достаточно в феврале 2026 года.

Турбулентность на рынке памяти

Все слышали про резкий скачок стоимости памяти – как оперативной, так и постоянной, и видеопамяти. В некоторых магазинах колебания составили до 500%. С технической точки зрения – это несущественное влияние на рынок игровых устройств дядюшки Габена. Память подросла для всех участников рынка. Если стоимость Steam Machine выросла на $200, то аналогичная ситуация будет с Dell или Lenovo. Рыночное позиционирование не изменится, и выгода от покупки коробочки Габена не исчезнет.

Но есть нюанс. Сторонние производители могут заменить урезанную RX 7600 на полноценную RX 9600. AMD Ryzen 5 7540U – на 8400F. На фоне общего роста в $200 накрутка дополнительных $50 затеряется в общей сумме, а вот производительность изменится существенно.

На рынке из-за турбулентности цен отклонение от курса партии в $50 на некоторые комплектующие может серьезно изменить расстановку сил в вилке цена/производительность. Учитывая, что Valve брала «самый низ», вариантов устройств, существенно более мощных за минимальную разницу в цене, будет много.

Моральное устаревание Steam Machine

Просмотрел большое число комментариев про гаджет и обратил внимание, что никто не упоминает одну неимоверно важную вещь. Пару месяцев назад AMD превратила все видеокарты поколения RDNA 3 в тыкву. Красные спалили детище Steam еще до старта продаж. Видеокарта AMD RX 7600 официально не поддерживает технологию FSR 4.0.

Чем дольше откладывается релиз устройства, тем больше на рынке появляется владельцев видеокарт RX 9000-й серии и тем меньше будет оптимизаций софта под быстро устаревающий гаджет. Между видеокартами RDNA 3 и RDNA 4 – настоящая пропасть в технологиях. Красные «забивают болт» на поддержку. Им не интересны технологии древних.

Если бы Steam Machine вышла в феврале и за год разошлась тиражом в 2–3 млн штук, то Лиза Су, возможно, расширила бы поддержку прошлого поколения, но сейчас она бежит за Дженсеном Хуангом. У нее нет стимула вкладывать деньги в развитие прошлого продукта с минимальной установочной базой. Чем дольше сохраняется подобное положение вещей, тем меньше плюшек получит устаревший продукт.

Увольнение Фила Спенсера и оптимизация Windows 11

Ещё один козырь Гейба Ньюэлла ускользает из рук. SteamOS хорошо выглядит на фоне разжиревшей операционной системы конкурента, но сейчас пошли глобальные изменения в стане Microsoft. Возможно, это просто пускание пыли в глаза, а если нет? Windows K2 позиционируется как возвращение к истокам. Если удалят некоторые моменты, оптимизируют другие, то текущая система перестанет «бить посуду в посудной лавке».

Выбор между SteamOS и Windows K2 может стать уже не таким однозначным, как полгода назад.

Вместо итогов

Почему я считаю, что перенос продажи Steam Machine с зимы 2026 года на более поздний период – это провал и фиаско Гейба Ньюэлла: