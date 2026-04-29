Пару дней назад на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 включили новый режим лицензирования игр. Теперь каждый геймер обязан подключать консоль к интернету не реже чем раз в 30 дней. Сама новость и яйца выеденного не стоит, но интересно следить за игровым сообществом, рассуждающем о жадной корпорации и раздувающим из мухи слона. Сегодня на пальцах расскажу, что произошло, почему это важное событие и где кошка зарыта.

Предисловие

Блогеров можно разделить на две большие части. Первые знают всё о своём игровом устройстве. Вторые хайпуют на трендах и пересказывают чужие слова. Я не планировал начинать данную тему, так как она слишком локальная и мало интересна широкому кругу геймеров, но событие раздули до вселенского масштаба. Новость интересна как наглядное пособие – никому не интересна правда, только хайп и трафик. От осознания подобных мыслей становится грустно. Медиапространство из источника информации превратилось в переливание из пустого в порожнее.

Популярная тема среди «левых» блогеров

Когда мелкие каналы ведут истории и придумывают факты на пустом месте – это нормальное явление. Им хочется чего-то уникального и необычного, чтобы вписаться в круговорот событий. Как только выдумщиками становятся крупные каналы на 200–500к подписчиков – на душе становится тоскливо и грустно. Яркий маячок того, что люди совершенно не разбираются в теме.

Главный посыл новостного события – геймеры не смогут жить без интернета на даче и пользоваться купленными цифровыми версиями игр. Правда, в гипотетической ситуации с дачей возникает вопрос с отсутствием телефонной связи. Неужели они остались и без интернета и без мобильной связи сразу на месяц? Без кредитной карты, телевидения? Это что за дача такая? Какова вероятность, что данное событие затронет больше, чем 0,001% пользователей? Но событию приписывают первостепенную важность.

Что происходит на самом деле с PlayStation

Ответ очень прост – её полностью взломали. Оба последних поколения распотрошили до основания. Есть некоторые нюансы, но это лишь вопрос времени, когда готовые кряки окажутся в общем доступе. Чуть больше года назад освещал данный вопрос, но с тех пор прогресс по модификации устройств развивался семимильными шагами.

Взломанные консоли могут привести к началу «золотой эры игр».





За 2025 год разрыв между актуальной версией прошивки и модифицированной, сократился до 6 месяцев. Sony физически не успевает латать дыры. Но за последние 6 месяцев скачок был ещё сильнее. Новая уязвимость присутствует на обоих поколениях устройств. Это неустранимая уязвимость, так как она осуществляется через игры. Если закрыть дыру в ПО, то старые проекты перестанут работать.

Базовое понимание взлома консолей PlayStation

Защита состоит из двух слоёв. Верхнего – на уровне пользовательского интерфейса, и нижнего – на уровне ядра системы. Чтобы получить полный доступ и права суперпользователя, необходимо пробить две защиты одновременно. На сегодняшний момент есть десяток «точек» проникновения в систему и обхода защиты. Но до середины 2025 года они были разрознены и моментально устранялись.

В 2025 году взломали Xbox 360 исключительно софтовым способом. Код внедрялся в программу (игру или аватара), после чего система запускала его и теряла контроль. Сложно, но энтузиасты отработали механизм до идеала.

Аналогичный опыт перенесли на игровые консоли. Код внедряется в сохранение игры (есть несколько вариантов) и как только игра запускает его, активируется взлом. Это невозможно обойти, так как существует большое число старых игр без поддержки и никто не будет их «актуализировать» под современные прошивки. Это брешь гигантских размеров. В библиотеке PlayStation более 10 000 тайтлов и любой из них может стать точкой входа в систему.

Механизм взлома консолей PlayStation

Особо продвинутые пользователи покупали известные игры или программы с уязвимостью, устанавливали их и убирали устройство на полку. Игры помогали преодолеть первый барьер на уровне пользовательской среды, но второй они не трогали. Но так как комьюнити не спит, второй рано или поздно распотрошат. То есть здесь и сейчас нужны программы, которые уже на 100% не исправят, а в перспективе подобных станет ещё больше.

Sony вводит таймер лицензии, чтобы уязвимые игры не могли работать без интернета через 3–6 месяцев. Хочешь запустить – подключайся к серверам. Но для подключения нужно обновить систему. Если игру не исправят, то ядро залатают моментально.

Скорость взлома PS4 в последнее время

Эксплоит для подковыривания первого слоя на прошивке 13.04 появился 14 февраля 2026 года и был выложен в открытый доступ. Это не полноценная операция, но сама уязвимость была подтверждена.

Ее закрыли только 19 марта 2026 года. Это нонсенс, когда уязвимость работала на актуальной прошивке консоли.

Таймеры и лицензионные ключи на играх

Это приговор для глобальной уязвимости через старые проекты. Невозможно исправить всю библиотеку или выпускать обновления при каждой обнаруженной дыре. Их слишком много. Но можно изменить способ активации игр. Какая разница, есть в программе брешь или нет, если ты не сможешь её запустить? Отдельно существуют дисковые версии некоторых проектов, но их ценник улетает в космос из-за повышенного спроса.

Немного о барыгах и им сочувствующих

Об этом никто не говорит, что очень странно. Экспертов очень много, но базовых вещей не знают. Например, я регулярно продаю консоли с активированным аккаунтом и 20–30 играми в комплекте. Единственное предупреждение – подключитесь к сети, останетесь без игр. Активация P2 отлично работала до этого момента. Чтобы пройти классику консоли, нужно полгода или больше, и это жесточайший удар по подобному промыслу.

Послесловие

Событие последних дней – это ошеломляющий удар по пиратству. Это тотальное выкорчёвывание всего, что движется в серой зоне. Настоящий траур и безмолвный ропот любителей халявы. Но массовые СМИ несут полнейшую ахинею. Для обывателя данное новшество вообще не имеет значения – консоли сегодня нефункциональны без сети, и в подобном режиме, да ещё и с цифровыми играми, ими редко кто пользуется. Поведение топовых игровых блогеров расстраивает своей некомпетентностью и погоней за трафиком.