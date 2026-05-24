crazycat21
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
Очередной успех китайских инженеров в весьма востребованной области.
В субботу, 23 мая, в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая успешно завершились первые лётные испытания разработанного в Китае турбовентиляторного двигателя F406 с тягой 600 кг. Об это сообщает Global Times со ссылкой на китайское государственное информационное агентство Синьхуа.

Турбовентиляторный двигатель F406 разработки компании Aero Engine Corporation of China. Фото: CMG

По данным разработчика изделия, компании Aero Engine Corporation of China, для лётных испытаний F406 был установлен на современном двухгдвигательном метеорологическом дроне. При этом тип дрона не называется.

Как заявила компания, успешный испытательный полёт является первым случаем, когда Китаю удалось добиться самостоятельной разработки и применения для внутренних нужд высокопроизводительного турбовентиляторного двигателя средней и малой тяги в секторе двигателей общего назначения.

Разработанный технологическим подразделением компании, двигатель F406 позволит Китаю заполнить множество технических пробелов в области турбовентиляторных двигателей средней и малой тяги.

По данным Aero Engine Corporation of China, двигатель найдёт применение в составе различных воздушных платформ, среди которых высотные инспекционные дроны, дроны-ретрансляторы связи и высотные беспилотники большой дальности.

Согласно открытым данным, новый турбовентиляторный двигатель, прошедший испытания, предназначен для тяжёлых беспилотников массой от 1500 до 4000 килограммов. Он рассчитан на эксплуатацию на высотах до 15000 метров и скоростях до 960 км/ч (0,8 Маха). С учётом таких впечатляющих характеристик, сфера применения нового изделия достаточно широка. 

Также необходимо отметить, что в Китае в настоящее время весьма активно развивается беспилотная логистика. Поэтому с высокой степенью вероятности новый двигатель найдёт применение и в этой сфере.

#новости #китай #техника #авиация #беспилотники #дроны #двигатель #aero engine corporation of china #f406
Источник: globaltimes.cn
