По данным инсайдера Тома Хендерсона, компания Ubisoft использует Far Cry 7 как тестовую площадку для генеративного искусственного интеллекта. Источник утверждает, что результат выглядит ужасно.

Ubisoft продолжает увеличивать вложения в генеративный ИИ, несмотря на серьезные финансовые проблемы. На этом фоне в сети появилась информация о внутренних тестах технологий компании в ещё не анонсированной Far Cry 7.

Изображение: медиатека Ubisoft

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) из Insider Gaming сообщил, что Ubisoft использует раннюю сборку Far Cry 7 как площадку для исследований и разработки ИИ-инструментов. Позже он уточнил, что речь идет именно о тестировании технологий, а не о полноценной интеграции таких систем в игру. Первоначальный пост Хендерсон удалил, однако комментарий о состоянии генеративного ИИ остался. По словам инсайдера, текущая реализация «выглядит ужасно». Об этом также написало издание TheGamer. За день до этих сообщений Ubisoft опубликовала финансовый отчет за 2025–2026 финансовый год и сообщила о рекордном операционном убытке в €1,3 млрд.

Читайте: Директор KCD2: После сокращения при штате 16600 человек Ubisoft могла бы выпускать 10 AAA-игр в год





реклама

В отчете говорится, что Ubisoft ускоряет инвестиции в генеративный ИИ. Компания разрабатывает ботов для контроля качества и системы для NPC, которые адаптируются к поведению игрока в реальном времени. Ранее Ubisoft уже показывала закрытые демонстрации на базе Google Gemini и совместные эксперименты с Nvidia и Inworld AI.

Финансовое положение компании остается нестабильным. Вливание €1,16 миллиарда от Tencent помогло стабилизировать баланс. Компания предупредила инвесторов, что 2026-2027 финансовый год станет для нее низшей точкой по свободному денежному потоку перед прогнозируемым восстановлением. При этом Far Cry 7, Assassin’s Creed и Ghost Recon должны выйти до марта 2029 года.