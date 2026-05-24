Global_Chronicles
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
По данным инсайдера Тома Хендерсона, компания Ubisoft использует Far Cry 7 как тестовую площадку для генеративного искусственного интеллекта. Источник утверждает, что результат выглядит ужасно.
Ubisoft продолжает увеличивать вложения в генеративный ИИ, несмотря на серьезные финансовые проблемы. На этом фоне в сети появилась информация о внутренних тестах технологий компании в ещё не анонсированной Far Cry 7. 

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) из Insider Gaming сообщил, что Ubisoft использует раннюю сборку Far Cry 7 как площадку для исследований и разработки ИИ-инструментов. Позже он уточнил, что речь идет именно о тестировании технологий, а не о полноценной интеграции таких систем в игру. Первоначальный пост Хендерсон удалил, однако комментарий о состоянии генеративного ИИ остался. По словам инсайдера, текущая реализация «выглядит ужасно». Об этом также написало издание TheGamer. За день до этих сообщений Ubisoft опубликовала финансовый отчет за 2025–2026 финансовый год и сообщила о рекордном операционном убытке в €1,3 млрд.

В отчете говорится, что Ubisoft ускоряет инвестиции в генеративный ИИ. Компания разрабатывает ботов для контроля качества и системы для NPC, которые адаптируются к поведению игрока в реальном времени. Ранее Ubisoft уже показывала закрытые демонстрации на базе Google Gemini и совместные эксперименты с Nvidia и Inworld AI.

Финансовое положение компании остается нестабильным. Вливание €1,16 миллиарда от Tencent помогло стабилизировать баланс. Компания предупредила инвесторов, что 2026-2027 финансовый год станет для нее низшей точкой по свободному денежному потоку перед прогнозируемым восстановлением. При этом Far Cry 7, Assassin’s Creed и Ghost Recon должны выйти до марта 2029 года.

#nvidia #игры #ubisoft #генеративный ии #google gemini #assassin’s creed #insider gaming #ghost recon #far cry 7 #inworld ai #teammates
Источник: tomshardware.com
