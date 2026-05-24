Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
В некоторых проектах 8 ГБ VRAM категорически не хватает
реклама

Популярный блогер Daniel Owen с одноименного YouTube-канала столкнул между собой наиболее спорные видеокарты на рынке — GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ и GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ. Разница между ними по цене составляет немалые 30–40%, но отличаются они только объемом VRAM.

Изображение: ChatGPT

Целью исследования стала необходимость ответить на вопрос: достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для AAA-игр в 2026 году. И первый тест в Resident Evil Requiem сразу показал, что 8 ГБ VRAM абсолютно недостаточно, если геймер имеет монитор с разрешением 1440p хочет включать все настройки на максимум.

реклама

Более дешевая версия GeForce RTX 5060 Ti с треском провалилась, продемонстрировав 47 FPS, тогда как модель на 16 ГБ отрисовала 75 FPS, что больше почти на 60%. В Forza Horizon 6 ситуация становится еще печальнее для видеокарты с 8 ГБ памяти. Частота кадров здесь падает настолько сильно, что отрыв GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ достигает внушительных 84%.

Изображение: ChatGPT

Впрочем, в других не менее популярных проектах снижения FPS не происходит. Pragmata, Crimson Desert и Subnautica 2 одинаково хорошо идут на обеих видеокартах даже при максимальных настройках в 1440p. Поэтому, если геймер предпочитает конкретный пул игр, в которых 8 ГБ достаточно, он может ограничиться покупкой недорогой версии GeForce RTX 5060 Ti.

Однако для выкручивания всех ползунков до упора вправо в текущих и будущих тяжелых играх, очевидно, придется раскошелиться на видеокарту с бо́льшим объемом VRAM.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#5060 ti #тесты в играх
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
LIAN LI представила СЖО HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным дисплеем
Телескоп JWST обнаружил гигантскую планету с температурой, близкой к земной
Спин-офф «Deep Rock Galactic: Rogue Core» вышел в ранний доступ Steam
Графический чип AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G нагрелся в Furmark до 77 градусов по Цельсию
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Экс-инженер АвтоВАЗа: Lada Azimut «лучшее, что когда-либо создавал АвтоВАЗ»
Журналисты показали 20 минут свежего геймплея Gothic Remake
GIGABYTE выпустила игровой WOLED-монитор с пиковой яркостью 1300 нит, частотой 240 Гц за ≈₽ 28400
Перспективы продаж чипов NVIDIA H200 для ИИ в Китае остаются неопределёнными
Археологи связали ранний расцвет Старой Ладоги с трёхметровыми осетрами
В США обнаружили T. rex – нового 13-метрового морского хищника эпохи динозавров с мощными челюстями
Финальный выпуск видеокодека AV2 намечен на 29 мая 2026 года
Дорожные рабочие нашли в Италии святилище венетов доримской эпохи
Опечатка на аукционе подняла ставку за Acura NSX на $100000 и приостановила торги на несколько дней
На 14-летней Radeon HD 7770 с 1 ГБ GDDR5 смогли запустить актуальные игры

Популярные статьи

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter