В некоторых проектах 8 ГБ VRAM категорически не хватает

Популярный блогер Daniel Owen с одноименного YouTube-канала столкнул между собой наиболее спорные видеокарты на рынке — GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ и GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ. Разница между ними по цене составляет немалые 30–40%, но отличаются они только объемом VRAM.

Изображение: ChatGPT

Целью исследования стала необходимость ответить на вопрос: достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для AAA-игр в 2026 году. И первый тест в Resident Evil Requiem сразу показал, что 8 ГБ VRAM абсолютно недостаточно, если геймер имеет монитор с разрешением 1440p хочет включать все настройки на максимум.

реклама

Более дешевая версия GeForce RTX 5060 Ti с треском провалилась, продемонстрировав 47 FPS, тогда как модель на 16 ГБ отрисовала 75 FPS, что больше почти на 60%. В Forza Horizon 6 ситуация становится еще печальнее для видеокарты с 8 ГБ памяти. Частота кадров здесь падает настолько сильно, что отрыв GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ достигает внушительных 84%.

Изображение: ChatGPT

Впрочем, в других не менее популярных проектах снижения FPS не происходит. Pragmata, Crimson Desert и Subnautica 2 одинаково хорошо идут на обеих видеокартах даже при максимальных настройках в 1440p. Поэтому, если геймер предпочитает конкретный пул игр, в которых 8 ГБ достаточно, он может ограничиться покупкой недорогой версии GeForce RTX 5060 Ti.

Однако для выкручивания всех ползунков до упора вправо в текущих и будущих тяжелых играх, очевидно, придется раскошелиться на видеокарту с бо́льшим объемом VRAM.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424