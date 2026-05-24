События в мире Михаил Андреев
«Ростех» выпустил на рынок новые портретные фотообъективы
И такое предприятиями госкорпорации производится.
Хотя современные смартфоны уже давным-давно уничтожили индустрию «мыльниц», но профессиональная фото- и видеосъёмка продолжает вестись на полноценные зеркальные фотоаппараты. И для них производятся соответствующие объективы. Для многих это может стать откровением, но фотообъективы производятся и в России.

В частности, на днях пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о том, что входящий в состав холдинга «Швабе» Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) поставил на рынок первую серийную партию портретных объективов Таир-45 Боке Мастер. Партией это назвать, впрочем, можно лишь с большой натяжкой, ведь речь идёт всего о десяти изделиях.

Источник изображения: «Ростех».

Как отмечает «Ростех», новые объективы позволяют создавать снимки с размытым фоном, при этом сохраняя чёткость контуров переднего плана и пропорции кадра. В качестве основы для нового объектива была выбрана оптическая схема, разработанная Давидом Волосовым, отвечавшим за создание объективов видеокамер для телецентра «Останкино».

Вдаваться в сугубо технические и оптические детали нового изделия в рамках конкретно данного материала, пожалуй, нет смысла, поскольку они весьма конкретные и понятные только специалистам. Вся необходимая техническая информация доступна по ссылке на первоисточник.

#россия #экономика #техника #промышленность #наука
