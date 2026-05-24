В мире игр Михаил Андреев
Выживание и лазание по скалам — в первых 13 минутах геймплея 007 First Light
Соответствующим видеороликом поделились сами разработчики игры.
До выхода экшена 007 First Light осталась буквально пара дней, и по этому поводу разработчики из студии IO Interactive, которые уверены в своём творении и не считают необходимым ничего скрывать, представили нашему вниманию 13 минут свежего игрового процесса новинки.

Данный видеоролик показывает самую завязку игры: юный Джеймс Бонд попадает в передрягу, чудом выживает, после чего отправляется продолжать выполнение миссии. За упомянутые 13 минут нам не показали ничего особо интересного; отметить разве что можно, что будущий агент 007 неплохо умеет карабкаться по скалам. Не иначе как проходил обучение в Ордене Ассасинов, ну или у Лары Крофт с Нейтаном Дрейком.

Лично поучаствовать в становлении Джеймса Бонда можно будет уже 27 мая. В России данный продукт недоступен, хотя никто IO Interactive, с относительно недавних пор являющуюся независимой компанией, не принуждал так поступать, а, значит, решение является добровольным. Так что вопрос приобретения этой новинки остаётся вопросом уровня чувства собственного достоинства отечественных геймеров.

#io interactive #007 first light
