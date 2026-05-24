Да, на шестую версию. Это во времена, когда с пятой-то версией не все толком научились работать.

Несмотря на свой почтенный для современной игровой индустрии возраст, автомобильный футбол Rocket League сохраняет внушительную преданную аудиторию. В связи с этим сегодня студия Psyonix объявила о том, что в определённой перспективе, хоть и не уточняется, насколько отдалённой, Rocket League будет переведена на движок Unreal Engine 6.

В качестве подтверждения своих намерений разработчики опубликовали коротенький видеоролик-тизер, демонстрирующий усовершенствованную графику проекта. Возможно, вместе с обновлением движка Rocket League ждёт и масса других нововведений: дело в том, что Psyonix называет грядущие изменения «новой эрой» для своего творения, а подобными громкими заявлениями в привычном обществе просто так обычно не разбрасываются.

Unreal Engine 6, как ожидается, станет доступен в ближайшие пару лет. Означает ли это, что до обновления Rocket League ждать столько же или в отношении данного проекта сделают почётное исключение и «выкатят» движок пораньше, пока неясно.