В мире игр Михаил Андреев
Автомобильный футбол Rocket League в перспективе переведут на движок Unreal Engine 6
Да, на шестую версию. Это во времена, когда с пятой-то версией не все толком научились работать.
Несмотря на свой почтенный для современной игровой индустрии возраст, автомобильный футбол Rocket League сохраняет внушительную преданную аудиторию. В связи с этим сегодня студия Psyonix объявила о том, что в определённой перспективе, хоть и не уточняется, насколько отдалённой, Rocket League будет переведена на движок Unreal Engine 6.

В качестве подтверждения своих намерений разработчики опубликовали коротенький видеоролик-тизер, демонстрирующий усовершенствованную графику проекта. Возможно, вместе с обновлением движка Rocket League ждёт и масса других нововведений: дело в том, что Psyonix называет грядущие изменения «новой эрой» для своего творения, а подобными громкими заявлениями в привычном обществе просто так обычно не разбрасываются.

Unreal Engine 6, как ожидается, станет доступен в ближайшие пару лет. Означает ли это, что до обновления Rocket League ждать столько же или в отношении данного проекта сделают почётное исключение и «выкатят» движок пораньше, пока неясно.

#epic games #unreal engine #rocket league #psyonix #unreal engine 6
