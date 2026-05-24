Автору YouTube-канала ALTco надоели массовые печатные платы с прямыми линиями и острыми углами, которые диктуют программы САПР. Он разработал метод ручного рисования дорожек, чтобы плата выглядела как художественное оформление.

Современные печатные платы обычно выглядят одинаково. CAD-системы в электронике давно сделали стандартом прямые дорожки, углы и строгую геометрию, однако автор YouTube-канала ALTco решил отойти от этого подхода и вернуться к стилю старой электроники с более свободным оформлением.

Скриншот видео YouTube-канала ALTco

Эллиот Андал рассказал, что его давно привлекал внешний вид винтажных печатных плат с плавными линиями и необычными пересечениями дорожек. Во время работы над очередными проектами он решил отказаться от компьютерной разводки и попробовать рисовать PCB прямо на медной заготовке вручную.

реклама

Для экспериментов YouTube-блогер подготовил несколько видов маркеров, красок и химических растворов для травления. Он также проверял разные способы обработки поверхности платы перед нанесением рисунка.

В итоге Андал остановился на маркерах Pentel, которые обеспечили плотное покрытие и выдерживали процесс травления. Из химических составов лучше всего сработал хлорид железа. Смеси на основе уксуса, соли и перекиси водорода нужного результата не дали.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

На видео, которое выложено на YouTube-канале ALTco, виден весь процесс: подготовка поверхности, дорожки, нарисованные вручную с дугами, кривыми и даже логотипом канала, травление в ванне. Готовая плата очищается до блестящей меди на всех нужных участках. Для красоты Андал залудил дорожки припоем.

Конкретно эту плату он сделал для управления вентилятором вытяжки с фильтром в своей мастерской. Корпус вентилятора напечатан на 3D-принтере. Устройство работает, и сам автор говорит, что все функционирует «на удивление хорошо», но главное не в этом. Главное, что плата не спрятана внутри, а выставлена на всеобщее обозрение. Потому что она сделана не по шаблону.