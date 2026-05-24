GizmoChina представила подборку самых стильных кнопочных телефонов 2026 года. В список вошли модели HMD, Nokia и TCL, которые сочетают дизайн, простые функции и долгую работу без подзарядки.

HMD Barbie Phone 4G

HMD Barbie Phone 4G открывает список как самый яркий вариант. Это раскладушка в цвете Power Pink с набором сменных крышек, наклеек, кристаллов и ремешком с подвесками в стиле Barbie. Производитель также оформил интерфейс 2,8-дюймового экрана в той же тематике. В нём нет социальных сетей, зато есть базовая связь, советы по цифровому балансу, приложение для медитации и версия «Змейки». Аккумулятор на 1450 мАч позволяет телефону держать заряд несколько дней.

Nokia 5310

Nokia 5310 в версии 2024 года возвращает идею музыкального телефона XpressMusic. У него есть боковые кнопки управления музыкой, два громких фронтальных динамика, поддержка MP3 на карте microSD до 32 ГБ, разъём 3,5 мм, Bluetooth 5.0 и FM-радио. Модель выходит в чёрно-красной и бело-красной расцветках и работает неделями в режиме ожидания.

Nokia 3210 4G

Nokia 3210 4G делает ставку на узнаваемый дизайн конца 90-х. Телефон выпускают в нескольких цветах, включая золотой Y2K, чёрный «гранж» и синий «дайвинг». Он подходит для звонков и сообщений, но также предлагает облачный портал с новостями, погодой и видео. В списке возможностей есть 2-мегапиксельная камера, долговечный аккумулятор и игра «Змейка».

Nokia 2660 Flip 4G

Nokia 2660 Flip 4G рассчитана на тех, кому важны удобство и простота. У нее крупные кнопки, внутренний 2,8-дюймовый экран, внешний дисплей 1,77 дюйма и отдельная кнопка экстренного вызова на пять контактов. Телефон также поддерживает оплату через UPI.

TCL Flip 4 5G

TCL Flip 4 5G завершает подборку издания GizmoChina как самый функциональный вариант. Телефон работает на KaiOS 4.0, использует чип Snapdragon 4s Gen 2 и поддерживает 5G, Wi-Fi и точку доступа. На 3,2-дюймовом внутреннем экране доступны Google Maps, YouTube и почта. У модели есть 5-мегапиксельная камера с записью видео и батарея на 3000 мАч, которой хватает до 40 часов разговоров. В этом телефоне установлена 5-мегапиксельная камера, способная записывать видео. По мнению GizmoChina данная модель для тех, кто хочет отказаться от полноценного смартфона, не теряя при этом доступа к навигации или надежному интернет-соединению.