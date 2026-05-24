Строительные компании Китая из-за убытков стремятся заработать на фоне бума искусственного интеллекта.

Акции китайских компаний, занимающихся строительством недвижимости и до этого терпевших убытки, резко выросли в цене после приобретения активов в отрасли по производству полупроводников. В настоящее время аналитики оценивают, является ли это безопасной ставкой строительных компаний или они всё же надеются получить крупную финансовую помощь. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Завод по производству полупроводников в китайской провинции Шаньдун. Фото: AFP

По данным издания, акции некоторых строительных компаний, зарегистрированных на бирже, по своей цене «взлетели до небес». Некоторые даже на сотни процентов. Это произошло после объявления об инвестициях в производство микросхем. Такие стратегические усилия по диверсификации активов вызвали ажиотаж среди розничных инвесторов на фондовом рынке материкового Китая.

«Акции компаний, занимающихся разработкой микросхем, стали новыми фаворитами частных инвесторов, поскольку такие акции играют ключевую роль в технологических инновациях Китая и несут в себе надежды всей нации. Ажиотаж вокруг этих компаний – лишь грубое напоминание о том, что биржи материкового Китая могут превратиться в рынок спекулянтов, если игнорировать фундаментальные показатели компаний», – сказал Дин Хайфэн, консультант финансово-консультационной фирмы Integrity из Шанхая.

13 мая акции компании Metro Land из Пекина, зарегистрированной на Шанхайской фондовой бирже, достигли дневного лимита роста в 10%, поднявшись до 20,85 юаня за единицу после официального объявления о приобретении компанией 20% доли в Xian Qixin Optoelectronics Technology, компании, использующей лазерные сигналы для производства современных микросхем.

Исходя из цены закрытия в тот день, рост стоимость акций ранее убыточной компании составил 389% по сравнению с концом 2025 года. С тех пор в последний день торгов этой недели акции упали на 23,5% до 15,96 юаня за акцию. Произошло это после того, как Шанхайская фондовая биржа направила Metro Land запрос с требованием уточнить детали сделки и раскрыть информацию о финансовом состоянии компании.

В прошлом году этот застройщик сообщил о чистом убытке в размере 1,2 миллиарда юаней (176,5 миллиона долларов США). Дефицит средств увеличился на 15,3% по сравнению с 2024 годом.

Несколько других убыточных застройщиков и компаний, связанных с недвижимостью, от зарегистрированной на Шэньчжэньской бирже компании Hefei Urban Construction Development до производителя керамических изделий Monalisa Group, недавно продемонстрировали сильный рост, чему способствовали публикация информации о начале производства микросхем.

Аналитики подсчитали, что более десятка убыточных застройщиков «модернизировали» свои активы с 2020 года, уйдя с рынка недвижимости и перейдя в высокотехнологичные отрасли, такие как производство микросхем или биотехнологии. Это сектора, в которых Пекин стремится обеспечить отечественным компаниям доступ к ключевым технологиям, одновременно снижая зависимость от западных компаний.

Рынок недвижимости Китая начал сокращаться в конце 2020 года после того, как официальный Пекин ввел меры по ограничению чрезмерной задолженности застройщиков и снижению финансовых рисков. Тем самым был положен конец трем десятилетиям стремительного роста строительной отрасли.

В пятнадцатом по счёту пятилетнем плане развития страны на 2026–2030 годы Пекин взял на себя обязательство достичь технологической самодостаточности во всей системе искусственного интеллекта (ИИ). Причем ключевое место в этой амбициозной цели занимают именно передовые чипы.