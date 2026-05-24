Global_Chronicles
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Аукционный дом The Saleroom выставил на продажу первый в истории суперкомпьютер Cray T3D с серийным номером 6001.
Ранние суперкомпьютеры Cray давно стали частью истории вычислительной техники. Некоторые из этих систем сохранились в единичных экземплярах и теперь появляются уже не в научных центрах, а на аукционах.

Изображение: The Saleroom

Аукционный дом The Saleroom выставил на продажу Cray T3D с серийным номером 6001. Начальная цена лота составляет £60 тысяч или около $81 тысячи по текущему курсу.

Этот экземпляр использовали внутри Cray как систему для разработки, а позже установили в Эдинбургском университете. Там суперкомпьютер получил название Typhoon. В июне 1996 года система вошла в рейтинг TOP500 как самый быстрый суперкомпьютер Европы.

Изображение: The Saleroom

Модель T3D стала для Cray переходом от классических векторных систем к массово-параллельной архитектуре. Внутри корпуса находятся 512 процессоров DEC (DEC) Alpha 21064 с частотой 150 МГц. Система охлаждается жидкостью Fluorinert. В комплект аукционного лота также входит отдельный модуль охлаждения весом около 850 килограммов.

Аукционный дом позиционирует Typhoon как выгодное приобретение. Для сравнения: в свое время аналогичные машины стоили около 15 миллионов долларов. Однако габариты и вес суперкомпьютера серьезно ограничивают круг потенциальных покупателей. Начальная цена в $81 000, по мнению Tom's Hardware, для такого оборудования остается высокой.

Торги завершатся 31 мая. На момент публикации ставок на компьютер еще не поступило.

#суперкомпьютер #аукцион #typhoon #top500 #cray t3d #the saleroom
Источник: tomshardware.com
