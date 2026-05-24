События в мире Михаил Андреев
Корпус реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2 доставлен на стройплощадку АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Изделие доставлялось в Египет по морю.
В Египте усилиями российской госкорпорации «Росатом» продолжается сооружение крупной атомной электростанции «Эль-Дабаа». Объект, который после завершения строительства будет состоять из четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200 общей мощностью 4 800 МВт, возводится постепенно, и вот на днях пресс-служба «Росатома» сообщила о доставке на стройплощадку энергоблока №2 самого главного изделия — корпуса реактора.

Источник изображения: «Росатом».

Как отметили в «Росатоме», корпус реактора доставлялся по морю специальным судном. Помимо корпуса реактора второго энергоблока на стройплощадку также были доставлены четыре парогенератора и компенсатор давления для первого энергоблока. В общей сложности масса доставленного груза составила порядка двух тысяч тонн, из которых порядка 333 тонн — непосредственно корпус реактора.

Напомним, что «Эль-Дабаа» станет первой атомной электростанцией в Египте. Объект полностью соответствует современным требованиям к ядерной безопасности и относится к поколению III+ российских атомных энергетических установок. Это означает, что в нём полностью исключены как чернобыльский, так и фукусимский сценарии техногенной аварии.

#россия #экономика #промышленность #энергетика #атомная энергетика #египет
