Российские пользователи в воскресенье столкнулись с недоступностью китайской нейросети DeepSeek без VPN

Из крупных мировых нейросетей российским пользователям до сих пор была доступна только китайская DeepSeek, тогда как в ChatGPT, Gemini, Grok и Claude пользователей с российских IP-адресов не пускают. Теперь может оказаться, что DeepSeek присоединился к этому списку. В воскресенье пользователи его веб-версии по адресу chat.deepseek.com и мобильного приложения не смогли зайти на них с российских IP-адресов, тогда как при включении VPN доступ восстанавливается.

Сервис Detector404 показывает, что проблемы образовались после сбоя в работе сервиса, который длился недолго. На протяжении короткого времени поступило 1100 жалоб на проблемы, тогда как за сутки их было свыше 21000. Главной из этих жалоб является невозможность зайти на сайт чат-бота, а также долгое ожидание ответа от него.

Изображение: ChatGPT

Чаще всего проблемы испытывают пользователи мобильных устройств, в первую очередь на Android. На долю мобильной системы Google приходится 54% жалоб, тогда как на iOS это значение составляет 17,9%.

Анализ показал, что сессия обрывается на этапе TLS-рукопожатия. По мнению специалистов, это указывает на применение технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Из этого следует, что доступ к DeepSeek был заблокирован с российской стороны, в отличие от доступа к другим крупным нейросетям. Официально о введении блокировок до сих пор не сообщалось.