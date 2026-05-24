Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Российские пользователи в воскресенье столкнулись с недоступностью китайской нейросети DeepSeek без VPN
реклама

Из крупных мировых нейросетей российским пользователям до сих пор была доступна только китайская DeepSeek, тогда как в ChatGPT, Gemini, Grok и Claude пользователей с российских IP-адресов не пускают. Теперь может оказаться, что DeepSeek присоединился к этому списку. В воскресенье пользователи его веб-версии по адресу chat.deepseek.com и мобильного приложения не смогли зайти на них с российских IP-адресов, тогда как при включении VPN доступ восстанавливается.

Сервис Detector404 показывает, что проблемы образовались после сбоя в работе сервиса, который длился недолго. На протяжении короткого времени поступило 1100 жалоб на проблемы, тогда как за сутки их было свыше 21000. Главной из этих жалоб является невозможность зайти на сайт чат-бота, а также долгое ожидание ответа от него.

Изображение: ChatGPT

реклама

Чаще всего проблемы испытывают пользователи мобильных устройств, в первую очередь на Android. На долю мобильной системы Google приходится 54% жалоб, тогда как на iOS это значение составляет 17,9%.

Анализ показал, что сессия обрывается на этапе TLS-рукопожатия. По мнению специалистов, это указывает на применение технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Из этого следует, что доступ к DeepSeek был заблокирован с российской стороны, в отличие от доступа к другим крупным нейросетям. Официально о введении блокировок до сих пор не сообщалось.

#россия #китай #искусственный интеллект #интернет #нейросети #deepseek #рунет #блокировки #чат-боты
Источник: lenta.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
Спин-офф «Deep Rock Galactic: Rogue Core» вышел в ранний доступ Steam
Графический чип AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G нагрелся в Furmark до 77 градусов по Цельсию
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
Экс-инженер АвтоВАЗа: Lada Azimut «лучшее, что когда-либо создавал АвтоВАЗ»
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
GIGABYTE выпустила игровой WOLED-монитор с пиковой яркостью 1300 нит, частотой 240 Гц за ≈₽ 28400
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
На 14-летней Radeon HD 7770 с 1 ГБ GDDR5 смогли запустить актуальные игры
Археологи связали ранний расцвет Старой Ладоги с трёхметровыми осетрами
Финальный выпуск видеокодека AV2 намечен на 29 мая 2026 года
Дорожные рабочие нашли в Италии святилище венетов доримской эпохи
В США обнаружили T. rex – нового 13-метрового морского хищника эпохи динозавров с мощными челюстями
Опечатка на аукционе подняла ставку за Acura NSX на $100000 и приостановила торги на несколько дней
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
Futurism: Трамп хотел приобрести акции ИИ-компании, но нечаянно инвестировал $1 млн в суши

Популярные статьи

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter