Инженер-самоучка Бенджамин Биггс вновь побил собственный рекорд скорости радиоуправляемого дрона на аккумуляторах. Во время испытаний его аппарат массой 2 килограмма разогнался до 730 км/ч.

Соревнование между энтузиастами, собирающими скоростные дроны, продолжается уже несколько месяцев. После январского рекорда Бенджамин Биггс решил снова модернизировать свой аппарат и поднять максимальную скорость еще выше.

Скриншот видео Drone Pro Hub

Бен Биггс сообщил, что переработал конструкцию пропеллеров и увеличил их шаг. Кроме этого, инженер перешел на версии из углеродного волокна и добавил зубчатую форму лопастей. По его словам, такая конструкция помогает направлять поток воздуха более прямо.

Во время испытаний один дрон потеряли после обрыва видеосигнала. Второй аппарат смог показать скорость 730 км/ч при полете по ветру. В обратном направлении дрон разогнался до 640 км/ч.





Из-за сильного ветра Биггсу пришлось дольше удерживать максимальную мощность. После аварийной посадки аккумуляторы почти полностью разрядились, а корпус начал дымиться.

Во время полета двухкилограммовый дрон потреблял до 19,1 кВт мощности при токе 449 ампер. Теперь инженер собирается официально зарегистрировать новый рекорд в Книге рекордов Гиннесса.