Они обладают множеством необходимых современных опций

Блогер и владелец YouTube-канала «Купи дёшево», имеющий солидный опыт работы с ПК-комплектующими и не только, заявил, что материнские платы Huassen X99 XD3 и XD4 являются самыми лучшими на сокете LGA 2011-3. Причина проста: производитель постарался и разместил на них актуальные и необходимые компоненты для нормальной работы платформы в 2026 году.

В общем, их можно назвать топом за свои деньги. По внешнему виду и функционалу они полностью идентичны, за исключением того, что Huassen X99-XD3 работает с оперативной памятью DDR3, а Huassen X99-XD4 — c DDR4.

Существуют версии как с вентилятором, так и без, и, по мнению блогера, его наличие не обязательно. Система питания построена на базе четырех сдвоенных фаз, а штатный радиатор вполне справляется с охлаждением, поэтому колхозить дополнительно ничего не требуется.

Обе платы имеют по четыре слота ОЗУ и поддерживают 4-канальный режим, что должно частично компенсировать низкие частоты. Также на текстолите присутствуют два разъема M.2 PCI-E 3.0. Верхний можно установить в режим SATA NGFF путем переключения перемычек на плате (по умолчанию активировано для накопителей PCI-E). Кроме прочего, Huassen X99 XD3 и X4 оборудованы шестью портами SATA 3.0.

В дополнение материнские платы предлагают один усиленный разъем PCI-E 3.0 x16, один разъем PCI-E 3.0 x4 и один PCI-E 3.0 x1. Помимо этого доступно подключение Wi-Fi-модуля. Со стороны I/O-панели можно найти разъемы для звука, один гигабитный Ethernet и 8 USB-портов, половина из которых стандарта USB 3.0, а остальные — USB 2.0.

Подключение вентиляторов осуществляется посредством двух управляемых из BIOS 4-пиновых штекеров и трех неуправляемых 3-пиновых. Вдобавок есть возможность установить два TPM-модуля: один 14-контактный, а второй 9-контактный. Сверх того в BIOS присутствует опция Secure Boot.

Особенностью Huassen X99-XD3 является заводской пропил в слоте PCI-E 3.0 x4. Это открывает возможность установки в систему двух GPU. Например, в слот PCI-E 3.0 x4 устанавливается видеокарта-затычка, а в PCI-E 3.0 x16 монтируется NVIDIA CMP 30HX / 40HX или P106-100.

Среди недостатков обеих плат можно перечислить невозможность разгона DDR3 выше 1866 МГц, отсутствие конденсаторов на аудиотракте, а также то, что серверный чипсет C612 — бывший в употреблении. А к достоинствам также можно причислить возможность работы практически с любыми самыми "дикими" китайскими блоками питания, которые не работают с другими материнскими платами из Поднебесной.

BIOS в Huassen X99 XD3 и XD4 довольно неплохой. Доступно управление ReBar, CSM, таймингами DRAM, ядрами и потоками CPU. В общем и целом, суммируя все перечисленные выше опции, набор получается приличный.

Если устанавливается Xeon E5 V4, то никаких манипуляций с BIOS не требуется, так как данная линейка процессоров не поддерживает анлок турбобуста. Для Xeon E5 V3 доступны прошивки с анлоком.

Блогер собрал на Huassen X99-XD4 системный блок с процессором Xeon E5-2698 v4 и видеокартой GeForce RTX 3070M, что обошлось ему в ₽34 600. В современных играх на средне-высоких настройках в 1080p данная связка показала довольно высокий FPS, но в некоторых случаях не исключены подвисания из-за архитектурных ограничений платформы LGA 2011-3.