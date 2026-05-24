Global_Chronicles
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
YouTube-блогер Zibartas собрал рабочую версию куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077. В воротник он встроил гибкие OLED-дисплеи стоимостью около $1200 и подключил их к двум Raspberry Pi 4.
YouTube-блогер и энтузиаст робототехники Zibartas решил воссоздать куртку агента NUSA Infiltrator из игры Cyberpunk 2077. Он выбрал редкую белую версию бомбера с высоким воротником. Внутрь воротника конструктор встроил гибкие OLED-дисплеи общей стоимостью $1200. Источник изображения: Zibartas на YouTube

Каждый из четырех дисплеев стоит около $300. Сначала Zibartas пытался управлять ими с помощью двух Raspberry Pi 5, рассчитывая на их графическую мощность. Но после недели экспериментов выяснилось, что аппаратные декодеры Raspberry Pi 4 справляются с этой задачей лучше.

Дальше нужно было синхронизировать две пары экранов. Прямое гигабитное сетевое соединение создавало слишком большую нагрузку. Тогда блогер перешел на аппаратные импульсы GPIO и язык Python. Параллельно он работал над пошивом самой куртки. При сборке воротника случилась проблема: первый экран сломался, когда Zibartas попытался вставить его в поролоновую основу. После нескольких недель испытаний он разработал полужесткую конструкцию с боковыми направляющими, которая предотвращает скручивание.

Два Raspberry Pi 4 и два портативных зарядных устройства находятся в задних карманах куртки. Их хватает примерно на три часа работы экранов и светодиодов. В плечо куртки встроен напечатанный на 3D-принтере блок с четырьмя светодиодами.


Сейчас на дисплеях идет предварительно запрограммированная анимация, но Zibartas отмечает, что внутри стоит Linux, экраны поддерживают HDMI, а возможности практически безграничны. В подтверждение он подключает к дисплею контроллер Steam и запускает на воротнике куртки игру Cyberpunk 2077.

#cyberpunk 2077 #linux #косплей #youtube #oled #raspberry pi #steam controller #raspberry pi 4 #nusa infiltrator #zibartas
Источник: tomshardware.com
