GizmoChina обновила подборку лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite. В список вошли модели Samsung, Xiaomi, OnePlus и RedMagic, которые выделяются не только скоростью, но и экранами, камерами, автономностью и игровыми возможностями.

Snapdragon 8 Elite стал основой для многих флагманов 2026 года. GizmoChina выбрала пять моделей, которые лучше всего показывают, как этот чип работает в обычных задачах, во время съемки, в играх и повседневном использовании.

Изображение: GizmoChina

Изображение: GizmoChina

Samsung Galaxy S25 Ultra GizmoChina ставит на первое место как самый универсальный вариант. У смартфона 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, стекло Gorilla Glass Armor 2 с обеих сторон и титановая рамка 5-го класса. Модель получила четыре камеры: основной модуль на 200 Мп, 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, 50-мегапиксельный перископический модуль с 5-кратным зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. За селфи отвечает 12-мегапиксельная камера. Смартфон работает на Android 15 и должен получить семь крупных обновлений вплоть до Android 22. В оснащение также входят аккумулятор на 5000 мАч, проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и спутниковая связь.

Xiaomi 15 Ultra

Изображение: GizmoChina

реклама

Xiaomi 15 Ultra в подборке идет следом как флагман с сильным упором на камеру и зарядку. У него 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-экран с частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, HDR Vivid и пиковой яркостью 3200 нит. Корпус получил защиту IP68, аэрокосмическое стекловолокно, алюминиевую рамку и стекло Xiaomi Shield Glass 2.0. Камерный блок включает основной сенсор на 50 Мп, 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом, 200-мегапиксельный перископический модуль с 4,3-кратным зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Для селфи предусмотрен модуль на 32 Мп. Смартфон работает на Android 15 и получит до четырех крупных обновлений ОС. Батарея на 5410 мАч поддерживает проводную зарядку 90 Вт, беспроводную 80 Вт и обратную беспроводную 10 Вт.

Изображение: GizmoChina

OnePlus 13 GizmoChina называет одним из самых выгодных флагманов в списке. Смартфон оснащен 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1440 x 3168 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Он защищен стеклом Ceramic Guard и получил классы IP68 и IP69. Внутри стоит Snapdragon 8 Elite, а за автономность отвечает батарея на 6000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки, 50-ваттной беспроводной, а также обратной беспроводной и обратной проводной зарядки. Камеры тоже выглядят солидно: 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3-кратным зумом и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Телефон работает на Android 15 и получит четыре крупных обновления Android.

Читайте: GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года





Изображение: GizmoChina

Samsung Galaxy Z Fold 7 в списке стоит отдельно как складной флагман. У него 8-дюймовый основной LTPO AMOLED-дисплей и внешний экран на 6,5 дюйма, а толщина корпуса составляет 8,9 мм в сложенном виде и 4,2 мм в разложенном. Смартфон получил тройную основную камеру: 200 Мп, 10 Мп с 3-кратным зумом и 12 Мп сверхширокоугольную. Для селфи предусмотрены две 10-мегапиксельные камеры — на внешнем и внутреннем экранах. Устройство работает на Android 16 и обещает семь крупных обновлений ОС. При этом батарея здесь скромнее, чем у других участников списка, — 4400 мАч, а зарядка ограничена 25 Вт по кабелю и 15 Вт по беспроводу.

RedMagic 10S Pro+

Изображение: GizmoChina

RedMagic 10S Pro+ замыкает пятерку как самый игровой вариант. Эта модель получила 6,85-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, встроенный физический вентилятор охлаждения и емкостные триггеры на плечах. Камерный блок здесь проще: 50-мегапиксельная основная камера, 50-мегапиксельная сверхширокоугольная и 16-мегапиксельная фронтальная. Зато смартфон ориентирован на максимальную производительность, а не на универсальность. Внутри стоит Snapdragon 8 Elite, аккумулятор имеет емкость 7500 мАч, а зарядка достигает 120 Вт. GizmoChina именно его выделяет как устройство для тех, кому игры важнее всего остального.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424