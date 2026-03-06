Сайт Конференция
Как геймеры получают 100% скидки на игры PlayStation 5

Игры сегодня стали дорогими, но если знать некоторые хитрости, то можно собирать огромные библиотеки почти бесплатно.
Геймеры любят экономить или получать игры на халяву. Но многие не знают, что мир видеоигр устроен гораздо сложнее, чем они думают. Большие корпорации и маленькие конторы регулярно радуют обывателей не только распродажами в Steam, но и интересными предложениями «ниже рынка» в Humble Bundle и других сервисах. Сочетая различные распродажи, механизмы бандлов и слабость покупателей к привлекательным ценам, можно получить приятный гешефт в виде регулярных бесплатных игр.

Дисклеймер

Всё сказанное ниже не является руководством к действию. Данный материал служит лишь информацией для расширения вашего кругозора. В моих материалах регулярно появляются люди с провокационными историями о чудодейственных магазинах и сказочных ценах на те или иные цифровые товары. Сегодня захотелось продемонстрировать метод, как легальным способом можно получать 100% скидки. На самом деле подобных вариантов очень много, но о них не распространяются в средствах массовой информации. Такая информация любит тишину.

Серые схемы и удобные инструменты

Я не плачу за игры, но в то же время пользуюсь только лицензионными версиями программ. Для наглядности — это мой аккаунт Steam, где за 14 лет существования суммарно было потрачено менее $7.

Различными вариантами, схемами и банальным парсингом накопилось несколько тысяч игр. Тут стоит уточнить, что данные показатели идут с учётом того, что сейчас играю на консолях и все усилия трачу на пополнение именно их библиотек.

Для подобного результата стоит лишь высунуть голову из коробки, осмотреться по сторонам и запастись терпением. «Всё будет, но не сразу».

Humble Bundle — лучший сервис со скидками на игры

На самом деле сервисов много, просто этот старейший и наиболее популярный. Ещё есть Fanatical, Indiegala, Groupees, Green Man Gaming, GamesPlanet и куча мелких вариантов. У каждого свои фишки и особенности. Изучив все нюансы и понимая «тайминги», можно совершить невозможное и позволить себе всякое. А чтобы быть в курсе различных событий, есть сайты-агрегаторы со сбором полезной информации обо всех актуальных предложениях. Ваша задача — лишь оценить предложение и принять правильное решение.

Это один из основных вариантов пополнения «запасов» перекупов на торговых площадках. Именно тут они берут «легальные» ключи для перепродажи на цифровых площадках. В большинстве предложений идут 1–2 хита и несколько неплохих проектов. Если вы активный геймер, то легко сможете оценить привлекательность предложения и его ценность для общественности.

July 2025 | Humble Choice 

Так как я специализируюсь на Humble Bundle, то говорю про нюансы его работы. Одним из них является 40%-я скидка на набор за пару дней до завершения распродажи. То есть сам набор интересный по цене, но на него дают дополнительную скидку за пару дней до окончания.

Прямо сейчас из набора за июль 2025 только одна DAEMON X MACHINA стартует с $16, что по щелчку пальца окупает весь бандл и оставляет дополнительную маржу.


Серые схемы и манипуляции с ключами

Это второй шаг, так как нам нужно выделить «маржу» для нашего «гешефта». Нам нужно попасть в прослойку между «баловством» в свободное время и «бизнесом по-чёрному». Сидеть на торговых площадках и общаться с людьми, которые спят и видят, как вас облапошить, — не самое приятное дело.

Вариант «Я купил ключ, а он не активировался, верните деньги» регулярно встречается. Вот взять пять бандлов по скидке, выставить пять самых дорогих ключей и через месяц снять сливки — совсем другое дело. Поэтому берём интересные предложения, откладываем их на два месяца, ибо таких, как вы, сотни. И только тогда выставляем лот. Площадка заберёт свой процент, но вы всё равно останетесь в плюсе.

Вывод средств на кошелёк и повторение круговорота

В этом месте начинается магия. Больше всего денег теряется именно на этом этапе. Комиссии за вывод средств в большинстве случаев получаются «конскими». Поэтому вы не выводите средства, а приобретаете лоты «под заказ» для своих знакомых. В зависимости от вашей жадности и целей можно обзавестись парой десятков знакомых, которым иногда нужно что-то купить в цифре.

Взять что-то ниже номинала не составит труда и отдать знакомому с дисконтом для привлечения и удержания его внимания.


То есть вы ввели средства в цифровые товары, после пары телодвижений вывели — и круг замкнулся. Остаток будет лежать на балансе до нужного момента.

Круговорот цифры в мире видеоигр

С одной стороны, всё описанное выше может показаться чем-то сложным и непонятным. С другой — один раз запустив механизм, он будет работать годами без вашего явного участия. Если смотреть на цифры, то 9 лет назад я потратил $300. Через год я вернул всю сумму на свою карту, а «сливки» крутятся там один оборот за другим, и только с них иногда что-то себе экспроприирую.

Редкие ключи, которые не хотят забирать в течение года ни за какие коврижки, активирую себе на ферму и вывожу через карточки и скины в Counter-Strike 2. Минимальные риски и чистый профит на долгие годы.

Многие зумеры хотят всё здесь и сейчас, но подобные темы никто не выносит в публичное пространство, так как на них делают много денег. Подобные материалы специфические, и их редко кто-то всерьёз рассматривает. Тема до сих пор живёт и здравствует.

Кэшбэк и подбор правильного кошелька

Сегодня на Россию и Беларусь наложен большой объём ограничений, но при правильном подходе можно получить до 2% возврата с каждого платежа. Много это или мало? Многие недооценивают этот финансовый инструмент. Например, за прошлый год по одной из карт был оборот $1600, и только на этом моменте я получил возврат $32 — три месяца подписки PSN. На пустом месте.

По капельке, по шерстинке с каждого источника накапливается достаточно, чтобы выбирать нужные проекты в нужное время. Добавьте к этому скидки, распродажи и прочее — библиотека бесплатных игр без лишних усилий на PlayStation 5 готова.

