Nacvark
Власти Австралии подали в суд против Amazon из-за детских рюкзаков
Суть претензии: рюкзаки продавались со съёмной светящейся игрушкой, внутри которой были кнопочные батарейки
Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей Австралии (ACCC) подала в суд против компании Amazon из-за детских рюкзаков Unicorn Toddler Backpacks. Суть претензии заключается в том, что рюкзаки продавались со съёмной светящейся игрушкой-единорогом, внутри которой были кнопочные батарейки. По мнению властей, это небезопасно для детей.Источник изображения: Reuters
URL изображенияАвстралийский регулятор подчёркивает, что на упаковке и в информации о товаре не было предупреждающих маркировок о риске таких батареек для детей. Если ребёнок проглотит такую батарейку, она может вызвать тяжёлые внутренние ожоги, травмы и более тяжкие последствия.

По данным ACCC, всего австралийцам был продан только 41 рюкзак. Компания уже изучает инцидент, напоминая, что у неё есть процедуры контроля безопасности товаров. В то же время ACCC требует от суда признать нарушение и назначить Amazon штрафы и другие меры.

Примечательно, что это первый иск ACCC против Amazon из-за правил безопасности товаров. Продажи осуществляются через австралийскую версию магазина.

#amazon #австралия #рюкзак
Источник: reuters.com
