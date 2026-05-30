Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей Австралии (ACCC) подала в суд против компании Amazon из-за детских рюкзаков Unicorn Toddler Backpacks. Суть претензии заключается в том, что рюкзаки продавались со съёмной светящейся игрушкой-единорогом, внутри которой были кнопочные батарейки. По мнению властей, это небезопасно для детей. Источник изображения: Reuters

Австралийский регулятор подчёркивает, что на упаковке и в информации о товаре не было предупреждающих маркировок о риске таких батареек для детей. Если ребёнок проглотит такую батарейку, она может вызвать тяжёлые внутренние ожоги, травмы и более тяжкие последствия.

По данным ACCC, всего австралийцам был продан только 41 рюкзак. Компания уже изучает инцидент, напоминая, что у неё есть процедуры контроля безопасности товаров. В то же время ACCC требует от суда признать нарушение и назначить Amazon штрафы и другие меры.

Примечательно, что это первый иск ACCC против Amazon из-за правил безопасности товаров. Продажи осуществляются через австралийскую версию магазина.