Денег нет, но вы держитесь. Или... Игорь нет, но вы держитесь. Или как еще можно описать современную Microsoft и ее игровое подразделение. Красивый яркий фасад, за которым пустота и ничего нет. Прошло больше трех лет со старта поколения, а майкрософт забила болт на все свои обещания. Реклама и маркетинг и больше ничего.

Предисловие

Пару дней назад вышло next-gen обновление для Fallout 4. Громкий анонс, сотни хвалебных роликов и волна ликования. Поклонники Xbox в экстазе и места себе не находят. Новостные ресурсы кричат и ликуют. В обновлении для консолей нам презентуют:

Частота кадров увеличена до 60;

Режим качества с повышенным разрешением;

Различные улучшения и исправления стабильности;

Бесплатный контент без его упоминания;

Выглядит интересно и стоит опробовать. Наверное... Пока не вспоминаешь некоторые моменты:

Fallout 4 получил FPS-boost в 2021 году и работает в 60 кадров в нативной версии. Mod от энтузиастов на разлок кадровой частоты появился в 2019 и спокойно устанавливается;

Повышенное разрешение игра получила в 2018 году во время оптимизации под Xbox one X. текстуры не изменились ни в одной из локаций;

Различные улучшения стабильности - красивая размытая формулировка. Мододелы пробежались по глючным локациям и показали на примере, что проблемы остались;

И все бы ничего, если бы не вот эта новость на официальном сайте из далекого 2022 года. Тодд Говорд создание неторопливое...

Для понимания стоит уточнить, что Sony за такой же промежуток времени перенесла The Last of Us Part one на новый движок и перерисовала все текстуры в игре под новую консоль.

E3 2017 года

Многие не знают, чем примечательна данная выставка, но напомню: нам презентовали новую консоль от Microsoft под названием Xbox one X. В поддержку устройства показали несколько инди-проектов и гвоздем программы стал Super Duper Graphics Pack для Minecraft.

Снова читатели не в теме и их нужно немного просветить. На сегодняшний день Minecraft - это самая прибыльная игровая франшиза. Самая продаваемая и самая популярная из всех существующих. Цифры для понимания ситуации:

Еще немного уточнений. А то вы могли не до конца понять, что перед нами за игра и ее место в финансовых потоках Microsoft. Это таблица по отслеживанию скидок на игру. За последние 7 лет была только одна скидка в мае 2019 года (ее приурочили к выходу Xbox one all-digital). Кроме самой игры, в ней существует внутриигровой магазин с тысячами платных дополнений и куча платных услуг по созданию частных серверов.

И вот к этому мастодонту, что несет золотые яйца, пообещали выпустить дополнения с графическими улучшениями.

Возможно, это было очень сложно и корпорация с бездонным кошельком не смогла осуществить задуманное. Вот вам презентация новых технологий от nVidia. Они специально запускали свои ноу-хау в 2019 году на самой востребованной игре в истории:

Встает простой вопрос... А зачем? Игра и так отлично продается. Не за чем напрягаться и делать лишние телодвижения. Кстати... С недавних пор у Фила Спенсера появилась новая франшиза несущая золотые яйца.

Grounded

Маленькая игра, о которой мало кто слышал. Проект от внутренней студии Microsoft. Детская выживалка в микромире с жуками. Обычная игра, коих сотни на просторах интернета. Вот только у нее есть особенность. Проект вышел в раннем доступе. Крупнейшая игровая корпорация выпускает сырой недоделанный проект в релиз. Маленькие студии вынуждены идти на подобный шаг, чтобы найти дополнительное финансирование на свое творение. Microsoft выпускает бета-версию игры в релиз и два года допиливает с минимальным наполнением контента. Сырая и глючная игра попадает в открытый доступ.





После официального релиза завезли немного контента и свернули разработку. В феврале 2024 года эксклюзив перенесли на другие платформы в варианте GOTY издания. Для подобного жанра слишком короткий период поддеркжи.

Три ярких примера, когда Microsoft явно сэкономила на пустом месте.

Xbox series S/X

В ноябре 2020 года миру представили новые устройства. Под гаджеты составили мощнейшую рекламную компанию. Вы ее помните? Скорее всего нет. Дела давно минувших дней. А не помните вы обещаний, так как Фил Спенсер положил большой и толстый болт на свои слова. Купили консоль? Премного благодарен. В вашей лояльности мы больше не нуждаемся. Сегодня просматривал Next-gen обновление по Fallout 4 и наткнулся на одну особенность... Ни одна новая фишка next-gen не используется во флагманской франшизе от внутренней студии Microsft. И это забавно. Нам пол года из каждого утюга рассказывали, на сколько новое устройство опережает свое время.

Xbox series s это тоже самое, что xbox series x, только разрешение ниже. Только на проверку оказалось так, что у старого устройства порезали не только видеочип и диск для хранения. У младшего устройства почти в два раза меньше доступной памяти для обработки игр. Пямять более медленная и со своими нюансами. Не помогает банальное снижение разрешения. Нужно резать текстуры и оптимизировать огкружающее пространство.

RTX, отражения и божественные лучи. Всем было понятно, что новая Xbox не сможет использовать подобные технологии. Слишком большая нагрузка для слабого устройства. В первых проектах как-то попытались реализовать технологии, но быстро забыли о новшествах. Помню очень долгие споры поклонников Японцев с адептами Фила Спенсера, где обсуждали, как RDNA 2 у коробоксов уйдет далеко вперед от RDNA 1.5 у PlayStation. Дальше разговоров подобное не ушло. Более совершенный кристалл не дает никаких преимуществ и нигде не используется.

Авто-HDR. Киллер-фича от виндузятников. Консоль автоматически улучшает изображение и подкручивает яркость в игровых сценах. Вау эффект и падение в обморок от увиденного.

Первые тесты от специалистов показали, что автоматическая система работает криво и портит ощущения от игры. Буквально в феврале из маркетинговых материалов удалили все упоминания. Более подробно писал в этом материале.

Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR

FPS Boost. Удвоение частоты кадров в старых играх. Странная функция. На бумаге звучит хорошо. Вот только есть несколько НО:

Подавляющее число игр создавались с прицелом под определенную частоту кадров. Под нее подгонялся геймплей и управление. Все шутеры работают в 60 кадров и удвоение частоты до 120 ничего не дает. Аналогичная ситуация с медленными играми, вроде пошаговых стратегий. Удвоение частоты кадров НИКАК не меняет впечатление от игры. Но об этом кричали на каждом шагу и рассказывали из каждого утюга.





И тут можно было бы сказать - это лучше, чем ничего. И будут, наверное, правы. Вот только к маю 2021 года (первые 6 месяцев после старта продаж) данную поддержку получили 127 игр. Еще три игры добавили к ноябрю 2021 года и тему закрыли.

Но забавность ситуации тут в том, что не все игры для Xbox series S получили данный буст. Многие игры, что оптимизировались для старшей модели, не удостоились изменений в младшем варианте.

Данному улучшению подверглись менее 3% игр из библиотеки Xbox. Многие подобное называют "На уровне погрешности". Но поклонники с удовольствием рассказывали об инициативе, ахали и охали от увиденного.

Архитектура Xbox Velocity. На японских презентациях Марк Церни все уши прожужжал о новой технологии PlayStation. Быстрые загрузки, моментальные смены текстур. Уменьшение объема хранимых данных и куча всего остального. Microsoft решила не отставать и забомбила свое казину с блек-джеком и SSD. Процитирую:

На практике у технологии есть три существенных момента. У самураев видна невооруженным глазом, а вот с американским изделием есть некоторые НО:

Быстрые подгрузки и перемещение по открытому миру;

Уменьшение объема данных, размещаемых в видео буфере;

Возможность хранения данных в запакованном виде без ущерба для общей производительности;

И в этот момент появляется ОНО! Игры на Sony PlayStation 5 весят на 15-20 гигабайт меньше чем у конкурента. Практически все крупные тайтлы на японском устройстве идут в сжатом виде

Душа Xbox убежала к соседу и оставила коробку пустой. Но на этом приключения технологии не заканчиваются. Как известно, у младшего устройства очень мало свободного места и его можно увеличить подключением внешнего накопителя. Брать дорогой фирменный - отвратительное решение, а вот обычный через USB 3.0 вполне... Вот только на внешнем венике будут работать игры от старых консолей. Оптимизированный под Xbox series S/X с него не запустятся. Сейчас обновилась игра Fallout 4 и консоль автоматически обновляет ее до нового поколения. Теперь вы не сможете запустить древнюю игру с внешнего носителя. Вы не сможете выбрать, какую версию вам устанавливать. Microsoft гвоздями прибила версию игры к устройству без возможности выбора.

Quick Resume - чудо чудное и диво дивное. Вы в любой момент можете выйти из игры и она сохранится автоматически в том самом месте, где вы покинули свое развлечение. Великолепная фишка. Хвалить можно до бесконечности. Уникальная фича, которой нет ни у кого. Только правда жизни такова, что на консолях 90% времени играют в онлайновые проекты. Fortnite, CoD, FiFa, Sea of Thieves, GTA online, Roblox и прочее. Функция автоматически срабатывает. Система ставит на паузу онлайн игру. Вываливается с ошибкой и нужно заходить заново. Это не просто проблема. Эта хрень портит впечатление 90% пользователей Xbox со дня его запуска и о ней известно руководству.

Массовые жалобы на функцию пошли в конце 2021 года и достигли своего пика в апреле 2022. Скажу больше, Фил Спенсер ответил на подобные жалобы, но воз и ныне там. Крупнейшая технологическая корпорация не может отключить функцию в своей консоли. Поставить тумблер "Да или НЕТ". Это не местечковый баг у пары счастливчиков. Функция касается подавляющего числа пользователей. Более того, данная функция под свою деятельность резервирует место на жестком диске. На там самом... что Xbox series S размером с гулькин нос.

Динамические обои. Когда у конкурента существуют сотни тем с различными изменениями в визуальном оформлении, самая богатая игровая корпорация создала 32 обоины. Ни темы с общим стилем, звуковым оформлением, а обоины. Сказать, что это позор - скрыть действительность. А добавьте существование у конкурента различных виджетов с инфографикой и кучи других украшательств? За устройством должно быть комфортно. Изменение и подстройка его под себя - это основа-основ и увеличение лояльности.

Денег нет, но вы держитесь

За 4 последних года вложения в собственную экосистему опущены под плинтус. Элементарные вещи игнорируются и в любом удобном месте торчит большой и толстый болт. Сегодня описал только те вопросы, что лежат на поверхности и проверяются в любом момент по щелчку пальца. Нет вложений, нет проблем. Грустно и печально.

