Компания ViewSonic выпустила на рынок новый настольный монитор ColorPro VP2788-5K, ориентированный на пользователей как Mac, так и ПК, которым требуется высокая точность цветопередачи и детализация изображения. 27-дюймовый экран с IPS-панелью предлагает разрешение 5K (5120×2880) и впечатляющую плотность пикселей 218 ppi, обеспечивая чёткость и резкость изображения, сравнимую с дисплеями Retina.

Ключевым преимуществом VP2788-5K является охват 99% цветовой гаммы DCI-P3, что делает его идеальным выбором для творческих профессионалов, работающих с фотографиями, видео и графическим дизайном. Компания ViewSonic утверждает, что монитор особенно хорошо работает с macOS, обеспечивая «ретина-подобную» чёткость, но пользователи Windows также оценят высокую детализацию и точность цветопередачи.

«Мы разработали VP2788-5K, чтобы удовлетворить самые строгие требования творческих профессионалов», — заявил Джон Смит, менеджер по продуктам ViewSonic, в пресс-релизе. «Благодаря высокой точности цветопередачи, разрешению 5K и широкому набору функций этот монитор станет незаменимым инструментом для тех, кто ценит качество изображения».

Монитор оснащен портом Thunderbolt 4, обеспечивающим передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с и подачу питания мощностью до 100 Вт по одному кабелю. Это упрощает подключение к ноутбукам и позволяет заряжать их одновременно с передачей данных. Помимо Thunderbolt 4, VP2788-5K также предлагает широкий спектр других портов, включая HDMI, DisplayPort и USB-C, обеспечивая совместимость с различными устройствами.

Еще одной интересной особенностью VP2788-5K является возможность последовательного подключения до двух дополнительных 5K-мониторов через Thunderbolt 4. Это позволяет создать бесшовную мультидисплейную конфигурацию, идеально подходящую для сложных рабочих процессов, требующих большого экранного пространства.

Эргономичная подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота обеспечивает комфорт при длительной работе. Встроенный концентратор USB-C и USB-A упрощает подключение периферийных устройств и обеспечивает быструю зарядку смартфонов и планшетов.

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Технические характеристики VP2788-5K включают частоту обновления 75 Гц и время отклика 14 мс (GTG), что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен и минимизирует размытие изображения. Дополнительные функции включают микрофоны студийного качества, звуковую систему с шестью динамиками и встроенную веб-камеру 12 Мп.

ViewSonic ColorPro VP2788-5K уже доступен для покупки по рекомендованной розничной цене около 800 долларов США. Это делает его привлекательным вариантом для профессионалов, которым нужен надежный монитор с высоким разрешением и точной цветопередачей по разумной цене.