Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
MSI представила первый в мире игровой 27-дюймовый QD-OLED-монитор с 5-слойной матрицей
MSI представила монитор MAG OLED 271QPX32. Это первая в мире 27-дюймовая модель с пятислойной QD-OLED панелью Penta Tandem. Технология повышает яркость, эффективность и срок службы.

Компания MSI расширила линейку QD-OLED мониторов. Новая модель использует технологию Samsung четвертого поколения с пятью светящимися слоями. Разработчики обещают заметный скачок в яркости и контрастности.

Изображение: MSI

Монитор получил разрешение WQHD — 2560 на 1440 пикселей. Частота обновления составляет 320 Гц, время отклика — 0.03 мс. Устройство поддерживает переменную частоту обновления (VRR).

Главная особенность — пять сложенных синих излучающих слоев внутри панели. Это и есть технология Penta Tandem. Она улучшает яркость, работу с HDR и долговечность экрана. По данным MSI, удержание яркости достигает 83%. Обычные OLED мониторы дают только 44%.

Монитор получил несколько сертификатов. VESA DisplayHDR True Black 500 гарантирует равномерную яркость и проработку теней. VESA ClearMR 15000 отвечает за четкость в динамичных сценах. UL Solutions выдала QuantumView — подтверждение качества углов обзора.

Фирменная технология DarkArmor Film дает два преимущества. Во-первых, улучшение «чистого черного» на 40%. Во-вторых, повышенную устойчивость к царапинам. Также новинка решает проблему «black crush» — когда экран теряет детали в тенях при высокой частоте обновления или использовании VRR.

Набор разъемов включает два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a и один USB Type-C с поддержкой видео и зарядкой на 15 Вт.

#msi #oled #игровые мониторы #qd-oled #penta tandem
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
«Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter