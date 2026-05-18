MSI представила монитор MAG OLED 271QPX32. Это первая в мире 27-дюймовая модель с пятислойной QD-OLED панелью Penta Tandem. Технология повышает яркость, эффективность и срок службы.

Компания MSI расширила линейку QD-OLED мониторов. Новая модель использует технологию Samsung четвертого поколения с пятью светящимися слоями. Разработчики обещают заметный скачок в яркости и контрастности.

Монитор получил разрешение WQHD — 2560 на 1440 пикселей. Частота обновления составляет 320 Гц, время отклика — 0.03 мс. Устройство поддерживает переменную частоту обновления (VRR).

Главная особенность — пять сложенных синих излучающих слоев внутри панели. Это и есть технология Penta Tandem. Она улучшает яркость, работу с HDR и долговечность экрана. По данным MSI, удержание яркости достигает 83%. Обычные OLED мониторы дают только 44%.

Монитор получил несколько сертификатов. VESA DisplayHDR True Black 500 гарантирует равномерную яркость и проработку теней. VESA ClearMR 15000 отвечает за четкость в динамичных сценах. UL Solutions выдала QuantumView — подтверждение качества углов обзора.

Фирменная технология DarkArmor Film дает два преимущества. Во-первых, улучшение «чистого черного» на 40%. Во-вторых, повышенную устойчивость к царапинам. Также новинка решает проблему «black crush» — когда экран теряет детали в тенях при высокой частоте обновления или использовании VRR.

Набор разъемов включает два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a и один USB Type-C с поддержкой видео и зарядкой на 15 Вт.