Всем привет, дорогие читатели, В данной публикации я постараюсь кратко рассказать о возможности неплохо заработать путем условного майнинга новой криптовалюты Pi Network, это сделать совсем не сложно и никакого специального оборудования для этого вам не потребуется.

Итак, в двух словах Pi Network это новая и перспективная криптовалюта разработанная в кремниевой долине США, которая призвана решить много различных задач. Этот проект разработали и возглавили два профессора Стэндфордского университета Dr. Nicolas Kokkalis и Dr. Chengdiao Fan. Создатели Pi Network позиционируют свой блокчейн как условно народный биткоин, который позволит быстро и дешево совершать любые транзакции без участия третьих сторон, а также децентрализовать юридические и другие услуги. Pi стремится позволить обычным людям из всех слоев общества внести свой вклад в безопасность криптовалюты и успех ее сообщества.

Проект стартовал 14 марта 2019 года и стремительно набирает обороты, в 2019 году сеть набрала более 500000 пользователей, а сейчас насчитывает более 15 миллионов. Об этом я нашел интересную заметку на новостном ресурсе Стэндфордского университета. А подробную информацию о проекте можно получить на официальном сайте.

По словам главного разработчика Pi Network основные преимущества современных криптовалют недоступны для большинства обычных людей, которым эта технология может принести наибольшую пользу. Поэтому была создана продуманная система выхода проекта на рынок. И сейчас мы подходим к самому главному, как можно бесплатно получить монеты данного проекта.

Как я и говорил ранее, сейчас проект насчитывает более 15 миллионов участников, и по планам разработчиков монета выйдет на рынок по достижению 100 миллионов пользователей. В последний год проект развивается очень интенсивно и примерно через 6-12 месяцев состоится выход монеты на рынок. А до достижения этой цифры проект позволяет абсолютно бесплатно и регулярно получать 0,2 монеты Pi всем желающим пользователям в час.

Для бесплатного получения монет Pi нужно скачать специальное приложение на смартфон. Скачать его можно по ссылки для устройств, работающих на Android и iOS, а также его легко найти в Play Маркет и App Store по запросу «Pi Network».

Забегая вперед, скажу, что сейчас стоимость монеты оценить сложно, но по некоторым оценкам она может, стоит от 1 до 10 долларов, проект можно найти на ресурсе CoinMarketCap, что также является хорошим сигналом. На базовом уровне приложение позволяет получать от 0,2 Pi в час, что в месяц даст почти 150 монет.

После установки приложения нужно пройти быструю регистрацию, единственной, что рекомендую в форме регистрации указать достоверное имя, поскольку, когда монета приобретет ценность, скорее всего, нужно будет пройти KYC идентификацию личности.

В поле «Invitation code» нужно указать имя пригласившего вас человека, без кода регистрация невозможна, буду благодарен вам, если укажете мой код "Antoxa400". В свою очередь, если вы вступите в мой Telegram чат, я обещаю обеспечить вас важной информации касающейся этого и других интересных проектов.

После регистрации вы попадаете в главное меню приложения, где будет выделена специальная кнопка, на которую нужно нажимать раз в сутки для подтверждения активности и получения бесплатных монет.

Количество накопленных монет отображается в верхней части экрана, но для того чтобы не потерять ваши монеты нужно подтвердить номер телефона. Это нужно для того чтобы пользователи не создавали фейковые аккаунты. Верификацию можно пройти в главном меню в разделе профиль. На скриншоте ниже мой номер телефона уже верифицирован и отмечен зеленой галочкой, а у вас будет желтая кнопка с надписью верифицировать, нажимаем на нее. Далее в появившемся окне нужно нажать на надпись «Manual instructions», приложение генерирует код, который нужно отправить по указанному номеру. После чего нажимаем кнопку «I have sent the text». Спустя пару минут ваш номер телефона будет подтвержден. Добавлю, что стоимость SMS устанавливается вашим оператором, у меня она составила около 0,15 центов. На всякий случай подробный процесс регистрации и верификации номера я снял на видео, которое приложу ниже в публикации.





Добавлю, что приложение не грузит телефон и не разряжает батарею, в данный момент происходит условный майнинг. Если даже вы отключите смартфон, майнинг продолжится. Раздача монет Pi, на мой взгляд, является своего рода промо-акцией для привлечения внимание к проекту, а следовательно, и дальнейшего положительного ценообразования.

Еще отмечу, что в приложении можно выставить практически любой родной язык, есть чат на русском языке, где можно найти много полезной информации.

В принципе на этом все, теперь нужно раз в стуки нажать на кнопку «майнинга», накапливать монеты и ждать выхода проекта на рынок. Мне кажется, это неплохая возможность заработать в недалекой перспективе, абсолютно без вложений и потери собственного времени. Если у вас остались вопросы можете вступить в мой Telegram чат, там я также буду добавлять важные новости по проекту Pi Network и другим интересным направлениям. Спасибо за внимание надеюсь, публикация была полезна для вас.

