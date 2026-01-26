TweakTown сообщает, что серия игр Watch Dogs, вероятно, завершена.

Волна реструктуризаций в Ubisoft, судя по всему, унесла с собой одну из известных франшиз компании. Согласно данным, которые приводит TweakTown, серия игр Watch Dogs больше не находится в активной разработке, и виной тому — коммерческий провал последней части.

Основатель Insider Gaming Том Хендерсон в недавнем подкасте на своем официальном YouTube-канале, на который ссылается редактор раздела «Технологии и наука» издания TweakTown, прямо заявил, что франшиза «полностью мертва». По его словам, такое решение Ubisoft приняла из-за неудовлетворительных продаж Watch Dogs: Legion.

Эта информация появляется на фоне масштабных изменений в компании. Ubisoft проводит третью реструктуризацию, закрывает студии, отменяет игры и сокращает сотни сотрудников. В такой обстановке проект с неудачными финансовыми показателями легко становится кандидатом на закрытие.

При этом запланированный фильм по вселенной Watch Dogs якобы остается в производстве. Это создает странную ситуацию, когда киноадаптация жива, а породившая ее игровая серия — нет.