Ну а что, вполне себе морская держава.

Все-таки американцам в наши дни не позавидуешь. Пытаясь принудить весь остальной свет исполнять свою волю, Вашингтон нажил себе критиков в самых отдаленных уголках планеты. Понятно, что эти критики перебирают различные лозунги, пытаясь найти наиболее актуальный.

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На данный момент таковым является фраза о том, что американцам нечего «заботиться о безопасности» вдали от своих берегов, который США могут высказать представители почти всех стран мира, кроме разве что Канады и Мексики.

Вот и иранцы не удержались от заявлений в стиле «вас тут не стояло» после того, как высокопоставленные морские офицеры Великобритании, Франции и США продефилировали мимо Ормузского пролива на борту видавшего виды американского эсминца ВМФ США «Пол Гамильтон», спущенного на воду в 1993 году.

Раньше так называемый коллективный Запад любил демонстрировать вымпела вблизи чужих берегов, но времена нынче кризисные, поэтому Запад предпочел действовать творчески, собрав офицеров на борту одного ракетного эсминца.

Впрочем, иранцы недавно смогли достичь куда более впечатляющего результата, встретив с почестями иранский эсминец «Дена» и переоборудованную из танкера плавучую базу «Маркан», которые провели в открытом море 232 дня, преодолев 35 тысяч морских миль (около 65 тысяч километров).

Вообще, география похода иранского дуэта прекрасно демонстрирует очертания нарождающегося многополярного мира, который будет отчаянно сопротивляться любым попыткам навязать ему свою волю. «Дена» и «Маркан» посетили Индию, Индонезию, Бразилию и Южную Африку.

Историки уже называют данный поход самым длительным походом в истории иранских ВМФ. Оно и понятно, ведь раньше обложенный санкциями Тегеран и мечтать не мог, чтобы правительство Бразилии или Южной Африки дало разрешение на заход иранских военных кораблей в свои порты.

На фоне подобного успеха иранцы не только держали вышеупомянутый «Пол Гамильтон» в плотном оцеплении торпедных катеров в ходе его визита в Ормузский пролив, но и сделали ряд задиристых заявлений, главным из которых стало предупреждение о том, что «страны Персидского залива могут самостоятельно обеспечить безопасность своих территориальных вод без чьей-либо помощи».

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Любопытно, что раньше Тегеран не мог себе позволить подобных заявлений, поскольку используемая странами Запада тактика «разделяй и властвуй» подогревала межконфессиональные разногласия в Персидском заливе. Только вот больше она не действуют.