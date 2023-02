Оглавление

Вступление

Как и в 2022-м, Sony начинает год с того, что делится эксклюзивами с обладателями компьютеров. Returnal, шутер-рогалик про застрявшую во временной петле исследовательницу космоса, высадится на PC 15 февраля. Но полно в этом месяце и совершенно новых проектов – от игры в мире «Гарри Поттера» до главной надежды отечественного геймдева.

Что делает ближайшие недели столь насыщенными, расскажет наша традиционная статья.

Hogwarts Legacy

Жанр Экшен/RPG Разработчик Avalanche Software Издатель Warner Bros. Interactive Entertainment Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 10 февраля 2023 года

Несмотря на мировую славу Гарри Поттера, игр для ведущих платформ по этой вселенной мы не видели уже с десяток лет, а худо-бедно приличных – еще дольше. Harry Potter and the Half-Blood Prince 2009 года – пожалуй, последнее, что не вызывало неприязни или недоумения самим фактом существования. Hogwarts Legacy несложно будет стать лучшим проектом про юных чародеев, а вот стать хорошим проектом в общем смысле – задачка посложнее.

Нас закинут в Хогвартс конца XIX века - за сто лет до прибытия Поттера на учебу. Ждать старых знакомых не стоит по объективным причинам, разве что тех, кому время не страшно: Почти Безголового Ника, Пивза и прочих призраков. В остальном же фанаты должны чувствовать себя как дома, поскольку школа и ее окрестности изменились не столь сильно. А еще они трещат по швам от обилия секретов, «пасхалок» и всевозможных занятий – мини-игр и дополнительных квестов обещано свыше сотни. Жаль, квиддича среди них нет: самый непопулярный директор в истории учебного заведения запретил травмоопасный вид спорта. Впрочем, полетать на метле все равно позволят.

Зато магические перестрелки раскрыты во всей красе: заклинаний очень много, а противники (среди которых как другие маги, так и гоблины и даже дементоры) застаиваться на месте не дают. Доступны даже непростительные заклятия – хотя освоить их на занятиях в школе не выйдет, особо любопытным такая возможность подвернется в других местах. Только следует помнить, что их применение каким-то образом повлияет на историю и отношению окружающих к нам. Элементы нелинейности также присутствуют в диалогах и заданиях – к примеру, дойти до арены, где браконьеры устраивают драконьи бои, можно скрытно или с фейерверком.

В центре сюжета – подросток, сразу попадающий на пятый курс Хогвартса и владеющий неким древним секретом, способным повлиять на мир. Из-за этого на него охотится темный маг Виктор Руквуд, якшающийся с гоблином-революционером. Вряд ли без Джоан Роулинг авторы сочинят что-то толковое, однако не факт, что это вообще так уж необходимо. Hogwarts Legacy, наполненная ролевыми элементами, редакторами и несколькими системами крафтинга, как будто сосредоточена на том, чтобы стать хорошей «песочницей», а остальное идет как бонус. Не самый плохой вариант!

Wanted: Dead

Жанр Экшен Разработчик Soleil Издатель 110 Industries Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 14 февраля 2023 года

Анна Стоун, главная героиня Wanted: Dead, возглавляет группу под названием «Зомби» - элиту, берущуюся за те дела, которые не по плечу простым полицейским футуристического Гонконга. Как и в почти любом киберпанк-произведении, корень бед, обрушившихся на город, лежит в офисах мегакорпораций, и распутать вредительский заговор капиталистов будет крайне непросто из-за служб безопасности. Даже когда глава отряда идет на миссию с тремя помощниками под руководством ИИ, противник давит числом – по десять негодяев на одного сотрудника правоохранительных органов.

Пока одни наемники лезут в ближний бой, другие атакуют издалека, и Анна, предпочитающая холодное оружие (огнестрельное тоже есть, но на втором плане), вынуждена оттачивать мастерство уворотов, перекатов и парирования почти до идеала, иначе одно неловкое движение может стоить ей жизни, а с ней – десятка минут, прошедшего после последнего автосохранения. Умирать пореже позволяет прокачка: на древе навыков есть такие, которые повышают мобильность девушки, расширяют окно для отражения атаки, увеличивают наносимый урон. Однако и 100%-е развитие не превратит Wanted: Dead в легкую прогулку – тем более когда тут посреди холла может вылезти огромный танк-паук.

Работа у Стоун нервная, но снимать стресс она умеет не хуже, чем шинковать недругов. Между миссиями героиня зажигает с коллегами в караоке-баре и соревнуется в поедании рамена, что позволяет улучшить с ними отношения и раскрыть персонажей. Есть и одиночные забавы вроде игровых автоматов – в общем, целый букет мини-игр, позволяющих отдохнуть от эффектных боев с брутальными добиваниями. Любители Yakuza точно оценят такое.

А вот тех, кто не в восторге от азиатского подхода к оформлению и геймдизайну, игра способна и позлить – нарочитой дурашливостью в отдельные моменты, специфичной озвучкой, неотшлифованной анимацией. Зато, как отмечают журналисты, в ней чувствуется крепкий дух старой школы, искренняя попытка вернуть игрока в эпоху PlayStation 2, так что если вы соберетесь поностальгировать, то Wanted: Dead будет готова составить компанию уже начиная со Дня влюбленных.

Wild Hearts

Жанр Экшен Разработчик Omega Force Издатель Electronic Arts Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 17 февраля 2023 года

Если в названии игры фигурирует слово «warriors», есть немалая вероятность, что ее разработкой занималась Omega Force. Японская студия наплодила проектов под вывесками Dynasty Warriors, Samurai Warriors и Warriors Orochi и запустила щупальца в чужие серии (One Piece: Pirate Warriors, Fire Emblem Warriors). Каким-то образом иногда команда находит время на что-то сравнительно оригинальное и не по лицензии, и Wild Hearts, над которой корпят с 2018 года, как раз из этого числа.

Фантазии у авторов хватило на то, чтобы сделать свою версию Monster Hunter. Как и в хитах Capcom, задача проста по сути – загнать в западню или прикончить несколько десятков огромных зверюг. Однако подготовка к охоте полна нюансов: необходимо изучать повадки так называемых кэмоно, подбирать оружие ближнего или дальнего боя, создавать экипировку из останков поверженных монстров, возводить постройки, позволяющие атаковать жертву с более удобной позиции. Немного проще разобраться будет в компании друзей – в гости пускают до двух товарищей.

Бои в Wild Hearts энергичные и сложные. Во-первых, чудища – впитавшие мощь природы кабаны, крысы, птицы – часто поражают ловкостью и умением наносить неожиданные удары, из-за чего надо активно уклоняться и искать укрытие среди окружающих объектов. Во-вторых, герой, несмотря на ограниченную выносливость, ловко орудует мечами, булавами, луками и даже зонтиками и связывает удары в цепочки. А древняя магия, известная как каракури, позволяет ему адаптировать среду под себя, расставляя прямо на ходу препятствия вроде стен с шипами. Но сидеть в углу и копить «ману» не выйдет – материалы для подобных сооружений выпадают после ударов по неприятелю.

Мир игры разбит на четыре региона, соответствующих порам года, и насыщен живописными видами феодальной Японии, так что будет на что поглазеть, открывая точки быстрого перемещения и разыскивая рецепты приготовления пищи (она дает бонусы к способностям). Главное, чтобы не подкачали оптимизация и общее техническое состояние – на тормоза, баги и вылеты пожаловались почти все ознакомившиеся с предварительной версией журналисты.

Atomic Heart

Жанр Шутер Разработчик Mundfish Издатель Focus Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 21 февраля 2023 года

Atomic Heart по совокупности ожиданий и скандальности почти приблизилась к S.T.A.L.K.E.R. Релиз проекта московской Mundfish, как и украинского хита, несколько раз съезжал на более поздний срок, сомнения в том, что он выйдет в обозримом будущем, подкреплялись «расследованием», ставящим само существование игры под вопрос, а отсечение покупателей из СНГ от Steam оказалось еще большим злом, чем предполагалось. Но грандиозность события для нашего региона никакие факторы умалить не сумели.

Сюжет переносит нас в альтернативный СССР, в котором ученые стремительными темпами освоили робототехнику, и теперь электронные помощники подметают улицы и переносят тяжести вместо советских граждан. Профессору Сеченову, отцу кибернетической революции, этого показалось мало, и он организует нейросеть, позволяющую силой мысли руководить железками. Радость длится недолго: на Предприятии 3826, огромном научном комплексе в горах Казахстана, роботы выходят из-под контроля и начинают потрошить людей. Пока смертельная угроза не нависла над всем Советским Союзом, напичканный имплантами и протезами офицер разведки Нечаев по поручению Сеченова выдвигается на «отлов багов».

Задача нетривиальная – от поиска источника проблем среди впечатляющих образчиков сталинского ампира постоянно отвлекают искусственные и органические недруги: зомби, автоматоны, дроны, механические птицы и насекомые и прочие достижения науки и техники. Наш майор, к счастью, парень не промах. Рывком уклониться от атаки и врезать обидчику металлической палкой с циркулярными дисками? Отойти подальше и расстрелять врага из рельсотрона или пистолета Макарова? Обрушить на агрессоров молнии или подкинуть в воздух за счет изменения гравитации, воспользовавшись разумной перчаткой? В спецслужбах и не такое умеют!

Впрочем, бои – лишь часть геймплея. Atomic Heart, вдохновляясь BioShock, Far Cry и еще несколькими проектами, сочетает множество занятий и механик. Исследование полуоткрытого мира (в том числе на «Москвиче»), впитывание историй из аудиодневников, решение головоломок, взаимодействие с мирными NPC, стелс-элементы, рукоделие, прокачка – тот еще коктейль для студии без обширного опыта. И явные проблемы диагностируются уже по роликам – как кошмарно затянутое ковыряние почти любого противника. Но поводов для оптимизма тоже хватает, так что интрига вокруг общего уровня крупнейшей российской игры за многие (и на многие) годы воистину нешуточная. А вдруг получится?

Company of Heroes 3

Жанр Стратегия Разработчик Relic Entertainment Издатель SEGA Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 23 февраля 2023 года

Relic Entertainment в 2000-х представлялась главной спасительницей жанра RTS. Она умела сделать и дорого-богато, и качественно, при этом не затягивая с выпуском, как Blizzard Entertainment. После смены десятилетия и перехода из-под крыла умирающей THQ к SEGA, что-то сломалось: если Company of Heroes 2 еще кое-как держала планку, то Warhammer 40,000: Dawn of War III не пнул только ленивый, а Age of Empires IV оказалась просто мертворожденной. Третьи «Герои» - попытка не только вернуть «как было», но и, возможно, спасти себя от суровых организационных последствий.

Первая часть брала за основу День Д, вторая – события на Восточном фронте, а на сей раз нас десантируют на берега Средиземного моря. По одну его сторону – разборки в Италии, куда в 1943-м прибывают союзные войска (смело ждите миссию в духе высадки на Омаха-Бич из оригинала!), по другую – сражения в Северной Африке. В апеннинской кампании дадут «порулить» англосаксами, на Черном континенте – силами генерала Роммеля. В мультиплеере сторон заготовлено четыре: Америка, Великобритания, «европейская» и «африканская» Германии.

Основная разница между кампаниями заключается не столько в том, за кого мы играем, сколько в том, как мы играем. За Лиса пустыни будет типичный для серии линейный набор миссий, скрепленный сюжетом. Другое дело – освобождение Италии. Здесь Company of Heroes 3 уносит куда-то в сторону Total War: мы орудуем на глобальной карте и сами принимаем решения, в каком порядке и какими методами отбивать регионы. Сценарий также предусматривает противостояние двух генералов - американского и британского – в вопросах тактики и стратегии, и принятие той или иной точки зрения ведет к соответствующим бонусам, но в конечном итоге способно рассорить союзников настолько, что они откажутся приходить друг другу на помощь. А ведь есть еще партизаны, чья диверсионная поддержка придется весьма кстати – если они достаточно лояльны…

Непосредственно на поле брани тоже хватает необычных новшеств. Самое любопытное - одиночные баталии разрешают ставить на паузу, чтобы раздать приказы или заказать пополнение. Еще одна интересная механика – штурм зданий без нанесения им повреждений (и, соответственно, оборона). Впрочем, концептуальных изменений нет – и это радует, учитывая тотальный провал последней Dawn of War, мутировавшей в MOBA. Похоже, спустя десять лет Relic Entertainment снова выпустит хорошую игру – и 23 февраля станет праздником не только для настоящих защитников отечества.

На сдачу

Idiotic (The Game) – шутер с легким привкусом Ghostrunner, Severed Steel и других акробатически-спидраннерских проектов заставляет переключаться между измерениями, чтобы наиболее эффективно отстреливать неприятелей в костюмах (2 февраля 2023 года; PC).

A Bavarian Tale: Totgeschwiegen – детективная RPG про студента медуниверситета, расследующего убийство во враждебной баварской деревушке 1886 года, на выходе из «Раннего» доступа имеет прекрасные отзывы (2 февраля 2023 года; PC).

SpellForce: Conquest of Eo – из гибрида RTS и RPG SpellForce превратилась – временно, надеемся, - в пошаговую стратегию со случайной генерацией кампании (3 февраля 2023 года; PC).

Joe Wander and the Enigmatic Adventures – красивый платформер про ловко орудующего кнутом последователя Индианы Джонса (3 февраля 2023 года; PC).

Blanc – рисованная черно-белая кооперативная игра про волчонка и олененка, ищущих свои семьи во время снежной бури (14 февраля 2023 года; PC, Switch).

Like a Dragon: Ishin! – ремейк не выходившей на Западе Ryu ga Gotoku Ishin! переносит нас в середину XIX века и предлагает заниматься примерно тем же, чем и в остальных выпусках Like a Dragon, ранее известной как Yakuza (21 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Blood Bowl 3 – третью часть задорной стратегии про фэнтезийный американский футбол пришлось ждать восемь лет – на два дольше, чем вторую, и такие темпы не радуют (23 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Octopath Traveler 2 – сиквел концептуально неотличим от оригинала: выбираем из одного из восьми героев с уникальными навыками и отправляемся свободно исследовать большой мир (24 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Switch).

The Pale Beyond – приключенческая игра с элементами выживания, посвященная спасению застрявшей во льдах полярной экспедиции (24 февраля 2023 года; PC, Mac).

Scars Above – богатый на головоломки шутер про исследовательницу неведомой планеты, кишащей монстрами, обещает «достойный классиков научной фантастики» сюжет (28 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Александр Кошта aka Top