Главные игры февраля 2023 года
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Вступление
Как и в 2022-м, Sony начинает год с того, что делится эксклюзивами с обладателями компьютеров. Returnal, шутер-рогалик про застрявшую во временной петле исследовательницу космоса, высадится на PC 15 февраля. Но полно в этом месяце и совершенно новых проектов – от игры в мире «Гарри Поттера» до главной надежды отечественного геймдева.
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Что делает ближайшие недели столь насыщенными, расскажет наша традиционная статья.
Hogwarts Legacy
|Жанр
|Экшен/RPG
|Разработчик
|Avalanche Software
|Издатель
|Warner Bros. Interactive Entertainment
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|10 февраля 2023 года
Несмотря на мировую славу Гарри Поттера, игр для ведущих платформ по этой вселенной мы не видели уже с десяток лет, а худо-бедно приличных – еще дольше. Harry Potter and the Half-Blood Prince 2009 года – пожалуй, последнее, что не вызывало неприязни или недоумения самим фактом существования. Hogwarts Legacy несложно будет стать лучшим проектом про юных чародеев, а вот стать хорошим проектом в общем смысле – задачка посложнее.
Нас закинут в Хогвартс конца XIX века - за сто лет до прибытия Поттера на учебу. Ждать старых знакомых не стоит по объективным причинам, разве что тех, кому время не страшно: Почти Безголового Ника, Пивза и прочих призраков. В остальном же фанаты должны чувствовать себя как дома, поскольку школа и ее окрестности изменились не столь сильно. А еще они трещат по швам от обилия секретов, «пасхалок» и всевозможных занятий – мини-игр и дополнительных квестов обещано свыше сотни. Жаль, квиддича среди них нет: самый непопулярный директор в истории учебного заведения запретил травмоопасный вид спорта. Впрочем, полетать на метле все равно позволят.
Зато магические перестрелки раскрыты во всей красе: заклинаний очень много, а противники (среди которых как другие маги, так и гоблины и даже дементоры) застаиваться на месте не дают. Доступны даже непростительные заклятия – хотя освоить их на занятиях в школе не выйдет, особо любопытным такая возможность подвернется в других местах. Только следует помнить, что их применение каким-то образом повлияет на историю и отношению окружающих к нам. Элементы нелинейности также присутствуют в диалогах и заданиях – к примеру, дойти до арены, где браконьеры устраивают драконьи бои, можно скрытно или с фейерверком.
В центре сюжета – подросток, сразу попадающий на пятый курс Хогвартса и владеющий неким древним секретом, способным повлиять на мир. Из-за этого на него охотится темный маг Виктор Руквуд, якшающийся с гоблином-революционером. Вряд ли без Джоан Роулинг авторы сочинят что-то толковое, однако не факт, что это вообще так уж необходимо. Hogwarts Legacy, наполненная ролевыми элементами, редакторами и несколькими системами крафтинга, как будто сосредоточена на том, чтобы стать хорошей «песочницей», а остальное идет как бонус. Не самый плохой вариант!
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Wanted: Dead
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Soleil
|Издатель
|110 Industries
|Платформы
|PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
|Дата выхода
|14 февраля 2023 года
Анна Стоун, главная героиня Wanted: Dead, возглавляет группу под названием «Зомби» - элиту, берущуюся за те дела, которые не по плечу простым полицейским футуристического Гонконга. Как и в почти любом киберпанк-произведении, корень бед, обрушившихся на город, лежит в офисах мегакорпораций, и распутать вредительский заговор капиталистов будет крайне непросто из-за служб безопасности. Даже когда глава отряда идет на миссию с тремя помощниками под руководством ИИ, противник давит числом – по десять негодяев на одного сотрудника правоохранительных органов.
Пока одни наемники лезут в ближний бой, другие атакуют издалека, и Анна, предпочитающая холодное оружие (огнестрельное тоже есть, но на втором плане), вынуждена оттачивать мастерство уворотов, перекатов и парирования почти до идеала, иначе одно неловкое движение может стоить ей жизни, а с ней – десятка минут, прошедшего после последнего автосохранения. Умирать пореже позволяет прокачка: на древе навыков есть такие, которые повышают мобильность девушки, расширяют окно для отражения атаки, увеличивают наносимый урон. Однако и 100%-е развитие не превратит Wanted: Dead в легкую прогулку – тем более когда тут посреди холла может вылезти огромный танк-паук.
Работа у Стоун нервная, но снимать стресс она умеет не хуже, чем шинковать недругов. Между миссиями героиня зажигает с коллегами в караоке-баре и соревнуется в поедании рамена, что позволяет улучшить с ними отношения и раскрыть персонажей. Есть и одиночные забавы вроде игровых автоматов – в общем, целый букет мини-игр, позволяющих отдохнуть от эффектных боев с брутальными добиваниями. Любители Yakuza точно оценят такое.
А вот тех, кто не в восторге от азиатского подхода к оформлению и геймдизайну, игра способна и позлить – нарочитой дурашливостью в отдельные моменты, специфичной озвучкой, неотшлифованной анимацией. Зато, как отмечают журналисты, в ней чувствуется крепкий дух старой школы, искренняя попытка вернуть игрока в эпоху PlayStation 2, так что если вы соберетесь поностальгировать, то Wanted: Dead будет готова составить компанию уже начиная со Дня влюбленных.
Wild Hearts
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Omega Force
|Издатель
|Electronic Arts
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|17 февраля 2023 года
Если в названии игры фигурирует слово «warriors», есть немалая вероятность, что ее разработкой занималась Omega Force. Японская студия наплодила проектов под вывесками Dynasty Warriors, Samurai Warriors и Warriors Orochi и запустила щупальца в чужие серии (One Piece: Pirate Warriors, Fire Emblem Warriors). Каким-то образом иногда команда находит время на что-то сравнительно оригинальное и не по лицензии, и Wild Hearts, над которой корпят с 2018 года, как раз из этого числа.
Фантазии у авторов хватило на то, чтобы сделать свою версию Monster Hunter. Как и в хитах Capcom, задача проста по сути – загнать в западню или прикончить несколько десятков огромных зверюг. Однако подготовка к охоте полна нюансов: необходимо изучать повадки так называемых кэмоно, подбирать оружие ближнего или дальнего боя, создавать экипировку из останков поверженных монстров, возводить постройки, позволяющие атаковать жертву с более удобной позиции. Немного проще разобраться будет в компании друзей – в гости пускают до двух товарищей.
Бои в Wild Hearts энергичные и сложные. Во-первых, чудища – впитавшие мощь природы кабаны, крысы, птицы – часто поражают ловкостью и умением наносить неожиданные удары, из-за чего надо активно уклоняться и искать укрытие среди окружающих объектов. Во-вторых, герой, несмотря на ограниченную выносливость, ловко орудует мечами, булавами, луками и даже зонтиками и связывает удары в цепочки. А древняя магия, известная как каракури, позволяет ему адаптировать среду под себя, расставляя прямо на ходу препятствия вроде стен с шипами. Но сидеть в углу и копить «ману» не выйдет – материалы для подобных сооружений выпадают после ударов по неприятелю.
Мир игры разбит на четыре региона, соответствующих порам года, и насыщен живописными видами феодальной Японии, так что будет на что поглазеть, открывая точки быстрого перемещения и разыскивая рецепты приготовления пищи (она дает бонусы к способностям). Главное, чтобы не подкачали оптимизация и общее техническое состояние – на тормоза, баги и вылеты пожаловались почти все ознакомившиеся с предварительной версией журналисты.
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Atomic Heart
|Жанр
|Шутер
|Разработчик
|Mundfish
|Издатель
|Focus Entertainment
|Платформы
|PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
|Дата выхода
|21 февраля 2023 года
Atomic Heart по совокупности ожиданий и скандальности почти приблизилась к S.T.A.L.K.E.R. Релиз проекта московской Mundfish, как и украинского хита, несколько раз съезжал на более поздний срок, сомнения в том, что он выйдет в обозримом будущем, подкреплялись «расследованием», ставящим само существование игры под вопрос, а отсечение покупателей из СНГ от Steam оказалось еще большим злом, чем предполагалось. Но грандиозность события для нашего региона никакие факторы умалить не сумели.
Сюжет переносит нас в альтернативный СССР, в котором ученые стремительными темпами освоили робототехнику, и теперь электронные помощники подметают улицы и переносят тяжести вместо советских граждан. Профессору Сеченову, отцу кибернетической революции, этого показалось мало, и он организует нейросеть, позволяющую силой мысли руководить железками. Радость длится недолго: на Предприятии 3826, огромном научном комплексе в горах Казахстана, роботы выходят из-под контроля и начинают потрошить людей. Пока смертельная угроза не нависла над всем Советским Союзом, напичканный имплантами и протезами офицер разведки Нечаев по поручению Сеченова выдвигается на «отлов багов».
Задача нетривиальная – от поиска источника проблем среди впечатляющих образчиков сталинского ампира постоянно отвлекают искусственные и органические недруги: зомби, автоматоны, дроны, механические птицы и насекомые и прочие достижения науки и техники. Наш майор, к счастью, парень не промах. Рывком уклониться от атаки и врезать обидчику металлической палкой с циркулярными дисками? Отойти подальше и расстрелять врага из рельсотрона или пистолета Макарова? Обрушить на агрессоров молнии или подкинуть в воздух за счет изменения гравитации, воспользовавшись разумной перчаткой? В спецслужбах и не такое умеют!
Впрочем, бои – лишь часть геймплея. Atomic Heart, вдохновляясь BioShock, Far Cry и еще несколькими проектами, сочетает множество занятий и механик. Исследование полуоткрытого мира (в том числе на «Москвиче»), впитывание историй из аудиодневников, решение головоломок, взаимодействие с мирными NPC, стелс-элементы, рукоделие, прокачка – тот еще коктейль для студии без обширного опыта. И явные проблемы диагностируются уже по роликам – как кошмарно затянутое ковыряние почти любого противника. Но поводов для оптимизма тоже хватает, так что интрига вокруг общего уровня крупнейшей российской игры за многие (и на многие) годы воистину нешуточная. А вдруг получится?
Company of Heroes 3
|Жанр
|Стратегия
|Разработчик
|Relic Entertainment
|Издатель
|SEGA
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|23 февраля 2023 года
Relic Entertainment в 2000-х представлялась главной спасительницей жанра RTS. Она умела сделать и дорого-богато, и качественно, при этом не затягивая с выпуском, как Blizzard Entertainment. После смены десятилетия и перехода из-под крыла умирающей THQ к SEGA, что-то сломалось: если Company of Heroes 2 еще кое-как держала планку, то Warhammer 40,000: Dawn of War III не пнул только ленивый, а Age of Empires IV оказалась просто мертворожденной. Третьи «Герои» - попытка не только вернуть «как было», но и, возможно, спасти себя от суровых организационных последствий.
Первая часть брала за основу День Д, вторая – события на Восточном фронте, а на сей раз нас десантируют на берега Средиземного моря. По одну его сторону – разборки в Италии, куда в 1943-м прибывают союзные войска (смело ждите миссию в духе высадки на Омаха-Бич из оригинала!), по другую – сражения в Северной Африке. В апеннинской кампании дадут «порулить» англосаксами, на Черном континенте – силами генерала Роммеля. В мультиплеере сторон заготовлено четыре: Америка, Великобритания, «европейская» и «африканская» Германии.
Основная разница между кампаниями заключается не столько в том, за кого мы играем, сколько в том, как мы играем. За Лиса пустыни будет типичный для серии линейный набор миссий, скрепленный сюжетом. Другое дело – освобождение Италии. Здесь Company of Heroes 3 уносит куда-то в сторону Total War: мы орудуем на глобальной карте и сами принимаем решения, в каком порядке и какими методами отбивать регионы. Сценарий также предусматривает противостояние двух генералов - американского и британского – в вопросах тактики и стратегии, и принятие той или иной точки зрения ведет к соответствующим бонусам, но в конечном итоге способно рассорить союзников настолько, что они откажутся приходить друг другу на помощь. А ведь есть еще партизаны, чья диверсионная поддержка придется весьма кстати – если они достаточно лояльны…
Непосредственно на поле брани тоже хватает необычных новшеств. Самое любопытное - одиночные баталии разрешают ставить на паузу, чтобы раздать приказы или заказать пополнение. Еще одна интересная механика – штурм зданий без нанесения им повреждений (и, соответственно, оборона). Впрочем, концептуальных изменений нет – и это радует, учитывая тотальный провал последней Dawn of War, мутировавшей в MOBA. Похоже, спустя десять лет Relic Entertainment снова выпустит хорошую игру – и 23 февраля станет праздником не только для настоящих защитников отечества.
На сдачу
- Idiotic (The Game) – шутер с легким привкусом Ghostrunner, Severed Steel и других акробатически-спидраннерских проектов заставляет переключаться между измерениями, чтобы наиболее эффективно отстреливать неприятелей в костюмах (2 февраля 2023 года; PC).
- A Bavarian Tale: Totgeschwiegen – детективная RPG про студента медуниверситета, расследующего убийство во враждебной баварской деревушке 1886 года, на выходе из «Раннего» доступа имеет прекрасные отзывы (2 февраля 2023 года; PC).
- SpellForce: Conquest of Eo – из гибрида RTS и RPG SpellForce превратилась – временно, надеемся, - в пошаговую стратегию со случайной генерацией кампании (3 февраля 2023 года; PC).
- Joe Wander and the Enigmatic Adventures – красивый платформер про ловко орудующего кнутом последователя Индианы Джонса (3 февраля 2023 года; PC).
- Blanc – рисованная черно-белая кооперативная игра про волчонка и олененка, ищущих свои семьи во время снежной бури (14 февраля 2023 года; PC, Switch).
- Like a Dragon: Ishin! – ремейк не выходившей на Западе Ryu ga Gotoku Ishin! переносит нас в середину XIX века и предлагает заниматься примерно тем же, чем и в остальных выпусках Like a Dragon, ранее известной как Yakuza (21 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).
- Blood Bowl 3 – третью часть задорной стратегии про фэнтезийный американский футбол пришлось ждать восемь лет – на два дольше, чем вторую, и такие темпы не радуют (23 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).
- Octopath Traveler 2 – сиквел концептуально неотличим от оригинала: выбираем из одного из восьми героев с уникальными навыками и отправляемся свободно исследовать большой мир (24 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Switch).
- The Pale Beyond – приключенческая игра с элементами выживания, посвященная спасению застрявшей во льдах полярной экспедиции (24 февраля 2023 года; PC, Mac).
- Scars Above – богатый на головоломки шутер про исследовательницу неведомой планеты, кишащей монстрами, обещает «достойный классиков научной фантастики» сюжет (28 февраля 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).
Предыдущие выпуски «Главных игр».
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