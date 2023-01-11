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Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED

Новинка Deepcool отрабатывает свои деньги на все 100% и справится с охлаждением процессора Intel Core i5-13600K.
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Оглавление

Вступление

К новому поколению процессоров производители подготавливают обновлённые модели устройств охлаждения. Это разумно потому, что производительность растёт вместе с тепловыделением. Новые техпроцессы в целом снижают его, но производители процессоров сами загоняют себя в сложные условия. Чтобы поднять планку производительности выше, чем на 5% приходится наращивать не только количество ядер, но и частоты.

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Физику обмануть получается не у всех и поэтому тепловыделение не падает. Также они почему-то забывают о том, что есть принципиальная разница в площади теплоотвода. Одно дело отвести 200 Вт с 200 кв.мм и совсем другое проделать аналогичное с вдвое уменьшенной площади. Поэтому каждое звено в цепочке передачи тепла может не успевать отрабатывать. Даже несмотря на то, что из-под крышки давно убрали замазку и заменили её на припой, картина лучше не стала потому, что мощности выросли и теперь просто без припоя уже никак. Жидкий металл тоже не панацея и его нужно периодически обслуживать. Он может простоять даже 5 лет, но наступает момент, когда теплопроводность падает и образуется плёнка, которую нужно убирать и заменять термоинтерфейс.

Именно поэтому производители систем охлаждения не остаются без работы, а придумывают как относительно небольшими усилиями можно повысить эффективность своих устройств и обеспечить какой-то запас. С флагманами уже всё ясно и там без СЖО будет сложно, но там пользователи более обеспеченные и могут себе это позволить, а вот в среднем и начальном сегменте уже нужно будет как-то выкручиваться с воздушным охлаждением. При этом не следует забывать о том, что устройство должно быть конкурентоспособным и показывать хорошую эффективность за приемлемую цену. Также было бы неплохо, если кулер радовал глаз своим внешним обликом и его вентилятор переливался всеми цветами радуги.

Недавно в продаже появились новые устройства компании Deepcool и сегодня мы рассмотрим популярную модель Deepcool AG400 LED.

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Компанию ему составит новый процессор Intel Core i5-13600K, который тоже метит на место бестселлера, и мы попробуем сегодня понять, подходят ли они друг другу? Всегда сложно подобрать кулер для процессора, особенно когда слабо понимаешь его тепловыделение и потребляемую мощность. Также не всегда можно быть уверенным в надписи на коробке кулера о способности отвести 100500 Вт. Приступим.

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Упаковка и комплектация

Снаружи мало что изменилось и оформление очень похоже на модель AK400 и даже сами коробки похожи по размеру. Здесь она также изготовлена из белого плотного картона. Информации на ней немного.

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Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая односекционная «башня» с одним вентилятором, оборудованным RGB подсветкой. Картинка не передаёт размеров, но конструкция понятна и перекликается с моделью AK400.

На сходстве и различиях мы остановимся чуть позже, а пока на упаковке ещё мы видим название нового кулера – AG400. Также чуть ниже указано, что это однобашенный процессорный кулер. Любопытно, что выше отмечена принадлежность устройства к серии GAMMAXX.

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Внизу находится логотип компании и её название. По периметру идёт зелёная полоса, а самому нижнему краю проходит узор.

С обратной стороны находится спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.

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Модель Deepcool AG400 LED
Тепловые трубки (количество и диаметр) 4 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины 50 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 125 х 92 х 150, мм
Габариты радиатора 120 х 92 х 150, мм
Масса 614 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700;
AMD: Socket AM4, AM5
Размер вентилятора 120 х 120 х 25, мм
Скорость вращения 500 – 2000 об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 75.89 CFM
Воздушное давление 2.53 мм водяного столба
Уровень шума 31.6 дБ
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.28 А
Потребляемая мощность 3.36 Вт
Коннектор вентилятора 4 pin PWM

Мне сразу показалось, что в таблицу технических характеристик вкралась неточность. Многих должно было смутить число 92 мм в габаритах. На сайте и на коробке указаны одинаковые значения, но мы понимаем, что это невозможно.

Здесь нам потребуется вспомогательное изображение с размерами, чтобы лучше понять габариты устройства.

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В правом нижнем углу упаковки находится штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

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Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер, а сверху в пакете находится комплектом подставки. На этот раз кулер сразу вышел с поддержкой новой платформы Intel LGA1700, есть ещё поддержка прошлого поколения и AMD AM4, другое уже не особо актуально. В упаковке находится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь комплект поставки и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается.

Теперь посмотрим, что в комплекте:

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  • Один бэкплейт для платформ Intel LGA115X, 1200;
  • Один бэкплейт для платформ Intel LGA1700;
  • Четыре втулки-адаптера для AMD;
  • Четыре винта для платформы AMD;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA1200/115X;
  • Четыре втулки-адаптера для Intel LGA1700;
  • Четыре винта для платформы Intel;
  • Одна универсальная монтажная рамка;
  • Инструкция;
  • Термопаста.

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Если помните, то у модели Deepcool AK400 термопаста уже была нанесена на основание, а здесь она отдельно поставляется в комплекте. Ещё там был универсальный бэкплейт для платформ Intel, а здесь вместо него два отдельных.

Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала устанавливаются пластиковые втулки, потом рамка затягивается другими более длинными винтами сверху.

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Устройство и особенности кулера

Этот кулер снова представляет классическую однобашенную модель, но с одним заметным нюансом. Да, радиатор также ориентирован на вентилятор 120 мм, поэтому габариты устройства соответствующие.

Также радиатор почти такой же, как у модели AK400, но здесь он смещён относительно центра в сторону разъёмов задней панели материнской платы, так, чтобы с установленным вентилятором конструкция уже была бы симметричной относительно центральной оси.

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Ещё здесь нет сверху декоративной пластиковой крышки, которая закрывала бы торцы медных никелированных тепловых трубок. Вместо этого в верхних пластинах есть квадратное углубление, где в одной из пластин прорезан новый логотип Deepcool.

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Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходится четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм. Все они как следует пропаяны в основании. Теплосъёмника нет, а есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора. Реализовано всё красиво.

По центру проходят две трубки, потом фрагмент алюминия в 2 мм и дальше опять тепловая трубка. Основание ровное, а трубки сделаны заподлицо и никаких стыков нет.

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Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил. Кстати, поменялось ли их число и размеры?

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Да. Вместо 54, теперь только 50 пластин размером 12 х 4,5 см образуют около 2700 квадратных сантиметров. У модели AK400 было 2900 квадратных сантиметров. Однако, здесь в области основания, где расположена крепёжная скоба, есть ещё один маленький радиатор, который работает прямо у основания, и он также оборудован несколькими рёбрами.

В итоге я бы сказал, что радиаторы двух разных моделей равнозначны. Здесь производитель также попытался немного выйти из положения и на входе сделал аналог шахматной поверхности, где заметны углубления в виде кубиков, образуемые пластинами. Это должно немного снизить сопротивление и соответственно уменьшить шум.

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Подсветка есть, но какая-то странная. Меня изначально насторожило то, что в описании ничего не сказано про ARGB. Тем не менее вентилятор оборудован двумя разъёмами: 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. По факту я не заметил, чтобы цвета менялись и это больше походе на FRGB, но тогда почему бы не сделать подсветку сразу от 12В?

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Конструкция самого кулера очень проста: вентилятор крепится стальными скобками за специальные выступы радиатора. В комплекте вторых скоб нет, а и радиатор немного сдвинут, что намекает на то, что второй вентилятор использовать не планируется.

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Вентиляторы такие же, как у модели Deepcool AK400, но не совсем. Абсолютно аналогичная конструкция, совпадает даже маркировка, но используются разные двигатели. Здесь они немного мощнее и их максимальная скорость составляет 2000 об/мин, а не 1850, как на обычной модели.

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Артикул и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем. Вентилятор фиксируется двумя стальными скобками. Процедура обычная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

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Тестовый стенд

Тестирование кулера Deepcool AG400 LED проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i5-13600K;
  • Кулер: Deepcool AG400 LED;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: Z790 Gaming;
  • Память: 2 x 16 Гб DDR5-6400 Kingston HyperX Renegade (SKhynix);
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum, 1300 Ватт

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Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит очень просто.

На платформе AMD AM4 нужно просто выкрутить 4 винта, снять пластиковые рамки с выступами. Далее установить четыре оранжевые пластиковые втулки, положить сверху металлическую универсальную рамку и стянуть винтами. После этой процедуры можно даже поставить процессор потому, что рамка не мешает рычагу.

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Дальше просто устанавливается сверху радиатор и прижимается двумя винтами слева и справа. Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины.

На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще потому, что ничего снимать не надо.

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Однако здесь сперва нужно установить процессор, а потом уже монтировать систему охлаждения. Дальше остаётся только установить радиатор и закрепить вентиляторы.

После всех процедур собираем систему и запускаем.

Если честно, то я даже не рассчитывал на такой результат. Да, вентилятор крутится на максимальных оборотах, но это тот случай, когда ещё есть запас и можно даже установить резистор, которого в комплекте нет. Шум есть, но, как ни странно, он небольшой.

Опять же я рассчитывал где-то на 50 дБ, а по факту получилось только 45 дБ с расстояния 30 см. Deepcool AK400 в такой же ситуации выдавал 43 дБ с меньшей частотой ращения вентилятора. Секрет здесь, скорее всего, кроется в радиаторе, который нигде не ограничивает вентилятор и поэтому шума меньше.

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Процессор сразу стартует с потребления в 200 Вт, и постепенно снижает мощность. Тем не менее, она всё равно остаётся заметно выше, чем у модели Intel Core i5-12600K.

Хорошо видно, что кулер рассчитан именно на такие режимы работы с этим процессором, а на самом деле предназначается для моделей среднего уровня, где всё работает по умолчанию из коробки. Видно, что при этом кулер превращается в тихий, не теряя эффективности.

Результаты тестов

Для разогрева процессора я решил использовать утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i5-13600K (default);
  • Intel Core i5-13600K (4.8 ГГц, 1.15 В);
  • Intel Core i5-13600K (4.5 ГГц, 1.07 В).

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов, об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Заключение

Deepcool AG400 LED отрабатывает свои деньги на все 100%.. Он отлично справляется с охлаждением процессора Intel Core i5-13600K и есть даже небольшой запас по мощности, чтобы можно было подобрать напряжение и зафиксировать частоту так, чтобы в пиковой нагрузке получалось 90-95°C. Соответственно кулер обладает возможностями, чтобы это реализовать.

Также теоретически можно установить второй вентилятор сзади, чтобы повысить эффективность. Однако сама конструкция подсказывает, что устройство ориентировано на установку только одного и поэтому радиатор расположен со смещением относительно центра теплосъёмника. Теоретически это сделано для того, чтобы улучшить совместимость с модулями оперативной памяти. На практике оказалось, что с симметричной конструкцией также не возникло бы проблем. Такое мы могли уже наблюдать на примере Deepcool AK400 и Deepcool AK400 Zero Dark Plus. Там радиатор симметричный и ничего не мешает. Это не единственное отличие Deepcool AG400.

Здесь ещё нет сверху пластикового элемента, который придавал конструкции цельный вид, а ещё делал поток воздуха более направленным. Тем не менее, эффективность заметно не изменилась и оба устройства демонстрируют схожие результаты.

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Можно ли сказать, что Deepcool AG400 – это упрощённая модель Deepcool AK400? Так может показаться и не только по наличию/отсутствию элитной пластиковой детали, которая закрывает тепловые трубки сверху.

Комплект поставки мне показался немного проще, хотя элементов стало больше. Скорее он просто другой. Если платформы AM4 и AM5 это не коснулось, то про Intel такого не скажешь. Пластиковый бэкплейт действительно не очень удобный и металлические втулки очень короткие. Это приводит к тому, что на них сложно установить пластиковые проставки и центрировать их. Поэтому собирать нужно внимательно, чтобы случайно не получился перекос.

Вентилятор абсолютно такой же и с похожими характеристиками, а ещё он оборудован 5B RGB подсветкой. Это нужно учитывать при подключении к материнской плате потому, что большинство комплектуются разъёмами 12В, а без подключения к 5В ARGB подсветка на вентиляторе работать не будет.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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