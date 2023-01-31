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Вступление

Уже давно не было видно новинок компании AeroCool, и вот начали появляться новые модели. Все устройства фирмы ориентированы на массового покупателя, поскольку слоган компании звучит как: «Save Money. Build Better». Инженеры компании понимают, что никто не хочет тратить много денег на корпус.

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С другой стороны, он является лицом всего компьютера и должен смотреться красиво. Это не всегда сочетается с хорошим охлаждением, особенно когда передняя панель глухая и воздух может поступать снизу. Поэтому отличным решением является наличие стальной сетки спереди, за которой скрываются вентиляторы с RGB-подсветкой. Такие модели становятся очень популярными, позволяя убить сразу двух зайцев: обеспечить отличный внешний вид и вентиляцию. Однако это не всегда хорошо сочетается с AIO-системой охлаждения, где могут быть вентиляторы без подсветки и поэтому передняя панель может выглядеть скучно, а современному пользователю нужно что-то интересное в это непростое время.

Обычно названия корпусов у компании AeroCool играют определенную роль. Судя по нему, можно понять задумку дизайнеров. Мне иногда кажется, что какому-то оформителю, который разрабатывает облик нового устройства, сначала говорят какое-то слово, которое будет названием модели, а он должен быстро воссоздать идею маркетологов. Это не всегда срабатывает потому, что на одно и то же слово может быть сразу несколько ассоциаций, а мы лишь видим результат этой работы.

Сегодня производитель предложил неплохую идею для воссоздания интересного метода кастомизации и моддинга устройства, такой корпус будет гарантировано оригинальным и запоминающимся, а называется он AeroCool Skribble. Да, название мало о чём говорит, но мы рассмотрим устройство более детально и поймём основную задумку разработчика.

Также интересно будет посмотреть, на какую модель корпус похож больше всего, а может он снова уникален во всех отношениях.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, изготовлена из обычного картона. Её габариты составляют 500 х 480 х 273 мм, масса – 6.95 кг. По бокам прорезей для ручек нет, что не очень удобно. Коробка крупная и не очень лёгкая, поэтому в магазине придётся делать переноску из скотча. В моём случае так и было.

Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передаёт объём, и даже не понятна структура передней панели. На изображении она кажется сплошной и глухой, а по факту там не так всё просто.

Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а ещё сообщают о том, что в передней панели есть сетка. Нам рассказывают о том, что есть боковая стеклянная панель с открывающимся механизмом. Ещё возможна установка систем жидкостного охлаждения.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, передняя панель из пластика ABS и стали, а также много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Передняя и боковая панель из закалённого стекла с возможностью рисования и ARGB подсветкой;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Совместим с материнскими платами ARGB;

Вентиляционные отверстия на передней панели обеспечивают превосходную циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Максимальная высота системы охлаждения процессора 167 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 362 мм.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз используется каркас из пенопласта.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.

Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

Адаптер для закручивания втулок.

Контроллер для вентиляторов и RGB лент.

Белый маркер.

Тряпочка.

Ещё в комплекте есть три вентилятора, но они уже смонтированы на шасси корпуса.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 210 х 453 х 441 мм, а вес – 6.4 кг.

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В описании указано, что одна боковая стенка и передняя панель изготовлены из стекла. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная. Передняя панель комбинированная. Она состоит не только из стекла, но и пластикового корпуса с тонкой сеткой внутри. В местах соединения используются заклёпки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Металл не кажется фольгой, ничего не гнётся, мнётся или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Всё ровно подогнано, нет ни щелей ни заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Корпус смотрится дорого и симпатично. Несмотря на то, что передняя панель со сложной компоновкой, выглядит она очень даже неплохо, благодаря интересной конструкции и подсветке.

Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось красиво и необычно. Боковая стеклянная панель здесь крепится как обычно - насквозь четырьмя винтами с резиновыми втулками.

В самой стеклянной панели есть четыре отверстия. На раме корпуса находятся четыре направляющих резиновых втулки. Стекло обклеено плёнкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная.

Правая стальная стенка также крепится на двух барашках, которые можно откручивать без специального инструмента.

Она не выпуклая, вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на 2 сантиметра.

Сбоку теперь хорошо стало видно, что стекло на передней панели прилегает не плотно, а отстаёт приблизительно на сантиметр. За стеклянной панелью находится уже другая, с отверстиями, через которые поступает воздух. А ещё видно, что она не симметричная. Смотрится всё это очень симпатично. В нижней части корпуса есть тоннель, где размещается блок питания и часть его проводов.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жёсткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклёпки. Рама получилась прочная и жёсткая.

Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания, легко снимается, её можно мыть и пылесосить.

Ещё снизу видны винты крепления корзины жёстких дисков. В данном случае её можно передвинуть или демонтировать совсем. Если у вас нет 3.5” накопителей, то лучше будет её просто снять.

Корпус стоит на четырёх хромированных пластиковых ножках с мягкими вставками.

Каждая из них крепится при помощи винта к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, и сдвинуть его трудно. В собранном виде он стоит как прикрученный.

Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается. Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении её можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

Верхний вентилятор будет работать, скорее всего, на вытяжку горячего воздуха, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И тёплый воздух пойдёт вверх.

Также сверху находятся разъёмы и кнопки. Они расположены на верхнем торце передней панели.

Есть кнопки Power, переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъёмов присутствуют два USB 3.0 и два джека для наушников и микрофона. Кроме этого, есть два индикатора (питания и активности накопителя). Производитель, наконец, услышал просьбы пользователей и сделал три кнопки, но Reset придётся нажимать кончиком ручки или карандаша. Изнутри это всё выглядит не так красиво.

Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS чёрного цвета. Изнутри можно заметить тонкую нейлоновую сетку для улавливания пыли. Спереди заметно, что стекло крепится через отверстия двумя винтами с правой стороны. Слева часть стекла заходит в пластиковый корпус и это сделано не просто так.

По одной вертикальной стороне проходит массив светодиодов ARGB. Свет от них направляется на торцы переднего стекла и боковой стеклянной панели. Получается, что свет проходит через всё стекло внутри него. Сначала эта идея не совсем понятна потому, что получается только свечение матовых торцов боковых граней.

Кстати, если бы в стекле был выгравирован узор, то он бы подсвечивался и это уже наводит на определённые мысли. Это одна из отличных идей, ведь можно отдать переднюю панель в гравировку и сделать на ней свой логотип, который будет подсвечиваться. Производитель же предлагает использовать белый маркер для нанесения узора сверху.

За панелью находятся два вентилятора 120 х 120 мм без подсветки. Они оборудованы сразу двумя разъёмами 3-pin FAN + MOLEX. Это позволяет подключить их через 5 или 7 вольт. Ещё один вентилятор находится сзади и вот он уже оборудован ARGB подсветкой. Его габариты также 120 х 120 мм, а разъём специальный 6-pin, который встречается только на устройствах AeroCool.

Характеристики двигателей 12 В, 0,15 А. Лопасти немного подкручены, как у тихих вентиляторов и их девять штук. Вентилятор оборудован специфическим шестиконтактным разъёмом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через прилагаемый в комплекте контроллер.

Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жёстких дисков 3.5”.

Ещё два накопителя 2.5” можно установить на внутренней панели. Для этого есть специальные монтажные пластины.

Основные особенности посмотрели, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

При тесте корпуса AeroCool Skribble использовались следующие компоненты:

Процессор: Intel Core i5 13600K;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5

Материнская плата: Z790 Gaming;

Память: 2 x 16Гб DDR5-6400, Kingston Fury Renegade (SKhynix);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GTX1660Ti;

Накопитель SSD M.2: Samsung PM9A1;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum, 1300 Ватт.

Сборка системы

Сборка системы не доставляет каких-либо хлопот. Всё проходит легко и очень комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при смонтированной уже материнской плате вполне комфортно заниматься подключением разъёмов.

Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла. С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования.

Контроллер вентиляторов можно приклеить в любом удобном месте для чего на нём присутствует двухсторонняя липкая лента. Жёсткие диски размера 3.5” и 2.5” устанавливаются очень просто.

Свободного места для проводов немного, но оно есть. Образуется небольшой отсек между блоком питания и корзиной дисков и туда можно уложить основную их часть. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри остаётся достаточно свободного места. Боковая панель со стеклом также закрывается без усилий.

После сборки системы можно запустить и посмотреть, как она работает.

Режимов работы подсветки действительно много, и есть очень интересные. Подсветку можно отключить совсем, если подержать кнопку 3 секунды.

Разумеется, я опробовал стеклянную панель и белый маркер, но при ярком свете не совсем понятна идея производителя. Совсем другое дело, если свет выключить.

Видно, что светится даже наклеенная плёнка. Все рисунки и надписи тоже начинают светиться. Эффект сразу становится заметен и понятна задумка производителя.

Результаты тестов

Для тестов использовалось несколько разных пакетов, которые равномерно разогревали процессор и видеокарту по отдельности. Prime95 и Furmark соответственно неплохо справились с поставленной задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Skribble и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура GPU, °C



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Заключение

AeroCool Skribble – это интересная и самобытная модель с хорошей идеей кастомизации и отличным исполнением. Само шасси во многом напоминает другие модели компании, но идея с подсветкой двух стеклянных панелей оригинальна и достаточно хорошо реализована. Разумеется, оценить ее можно лишь в темноте, что отлично заметно на видеороликах. В этом заключается ещё один интересный момент. При включенном освещении в комнате корпус кажется стандартным, а в темноте он выглядит совершенно иначе. При этом два вентилятора, расположенных спереди не оборудованы подсветкой и, тем не менее, корпус смотрится отлично благодаря подсветке стеклянных панелей.

Кроме этого, в комплекте есть стандартный хаб для подключения шести фирменных вентиляторов со специальным шестиконтактным разъёмом, а также возможностью подключить две ленты. Всё это синхронизируется вместе, а при желании можно подключить к контроллеру материнской платы и осуществлять управление через её программное обеспечение.

Вентиляторы AeroCool оборудованы специальными шестиконтактными разъёмами. Их можно приобрести отдельно, а ещё производитель предлагает специальные комплекты. Ещё есть возможности управлять скоростью их вращения, но отсутствует мониторинг скорости вращения. Шум от штатных вентиляторов не очень большой, особенно от двух передних. Для накопителей 3.5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху её. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить. Толщина металла приемлемая.

Если кратко подводить итог, то AeroCool Skribble – красивый корпус с двумя просвечивающимися стеклянными панелями, возможностью наносить различные надписи и рисунки белым маркером. А ещё он с хорошей вентиляцией, поддержкой больших видеокарт и оборудован хабом для работы с вентиляторами и RGB подсветкой. Также не будем забывать о том, что это универсальная модель, рассчитанная на массового пользователя.

Андрей Понкратов aka wildchaser