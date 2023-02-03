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Вступление

С выходом новых процессоров Intel Core 13 Gen были представлены новые чипсеты. Это такая традиция и к этому все давно привыкли. Было бы даже как-то странно, если они не вышли, но произошло действительно интересное событие, которое выглядит странно. Известно, что процессоры Alder Lake и Raptor Lake оборудованы контроллером памяти, который поддерживает сразу да стандарта: DDR4 и DDR5. Это разумно на переходном этапе, когда сложно выбрать, многие ориентируются на доступность и цен, а значит предпочитают уже проверенный стандарт DDR4.

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К слову сказать, первое поколение памяти DDR5 не отличалось скоростью, чтобы раз и навсегда закрепить своё лидерство. Поэтому часть пользователей предпочли DDR4. Это оказалось не так дорого, выбор модулей огромный, а разница в производительности не критична. Сегодня уже ситуация немного изменилась с появлением чипов, способных работать в режиме DDR5-8000 с приемлемыми таймингами. Поэтому я бы не приписывал все заслуги с достижением высоких частот именно новому чипсету Intel Z790. Скорее произошло сразу два события: вышло новое поколение более быстрой памяти и материнские платы на новом чипсете действительно доработаны относительно прошлого поколения. Косвенно об этом говорит разгон памяти DDR4. И именно это для меня является странностью. По сути, нужно было отказаться от поддержки DDR4 с чипсетом Intel Z790 потому, что уже есть много устройств прошлого поколения, которые ничем не хуже. Так можно было бы представить больший ассортимент устройств с поддержкой DDR5.

Если вы думаете, что все платы под новую платформу с памятью DDR4 это какой-то бюджетный вариант и сплошная дешёвка, то это не так. Все платы на чипсете Intel Z790 дорогие. Здесь Intel немного повезло потому, что платы под AMD AM5 тоже стоят освежающе дорого. А перепаять сокет AM5, если процессор выпрыгнул из скользких пальцев – равносильно встречи с йети. Поэтому много людей отсиживается AM4 или ждут выхода Intel Core i5 13400 на платах с чипсетом Intel H610. Те же, кто только-только решил собрать себе игровой компьютер, присматривают платы на новом чипсете Intel Z790, и они появляются в большом количестве даже под память DDR4.

Не так давно я рассматривал MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4 и вот сегодня будет ещё одна плата, которая называется MPG Z790 Edge WIFI DDR4.

Это модель среднего уровня, которая предлагает отличный внешний вид и хороший функционал. Посмотрим, насколько все заявления производителя соответствуют действительности и как устройство проявит себя в работе.

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Упаковка и комплектация

Здесь мы видим похожее оформление упаковки, как на модели CARBON. Основным отличием можно считать только цвет фона. Здесь он преимущественно белый. Также присутствуют диагональные полосы и новый фирменный логотип серии MSI MPG.

Спереди нет никаких картинок, графиков, слоганов – всё очень спокойно.

Посередине крупными чёрными символами обозначено наименование модели MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

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Посмотрим на противоположную сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В левой части есть крупное изображение платы. Правее от него находятся два столбца значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъёмов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую чёрную коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается часть комплекта поставки. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Quick Installation Guide (руководство по монтажу);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Регистрационная карта.

Диска нет. Плата стоит больше 20 000 рублей. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями цена, которым 3 копейки, а пользователь всё равно за них заплатит.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Флешка;

Две антенны для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате.

Комплект очень солидный, есть всё самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и средства по уходу. Антенна беспроводного модуля находится в отдельной коробке.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства линейки MPG. На этот раз плата выделяется светлыми серебристыми радиаторами и одинаково удачно подходит как для сборок в белых корпусах, так и в чёрных.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом выделяясь просто глянцем на чёрной матовой поверхности платы.

Это одна из самых оснащённых моделей с поддержкой памяти DDR4. Мы видим развитую систему охлаждения с подсветкой. Над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение радиатора с вставкой сверху. В корпусе этой вставки находится модуль подсветки, а сверху – изображение фирменной эмблемы MSI Gaming.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов и удвоители фаз.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. С двух сторон используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах Intel Core 13-Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Понятно, что упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений платформы LGA 1700 и его нужно как-то продвигать. Здесь мы видим слоты под DDR4.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4-2133 до 5200 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гб достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Девять каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы, рассчитанной на процессоры в конструктиве LGA 1700, и памятью DDR4.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Intersil ISL99390. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 90 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители распаяны с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229132.

MSI MPG Z690 Edge WIFI DDR4 позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит солидно. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и составляет те же 125 Вт у топовых версий.

Я использовал разные башенные кулеры, но они не справляются с флагманской моделью процессора в стоке. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в разумные рамки.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Пластикового кожуха нет, а вместо него радиатор продолжается. В его верхнюю часть вмонтирован RGB модуль. Сверху находится наклейка с узором в виде логотипа MSI Gaming. Ещё присутствует надпись MSI.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в светло-серый цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из еще четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний держится на защёлках, остальные фиксируются винтами.

Верхний слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Средний соединяется с верхней частью радиатора чипсета, который находится правее. Снаружи заметна одна наклейка с узором.

Ниже находится ещё один радиатор. Как и средний, он также отводит тепло сразу от двух накопителей, который всего здесь может быть установлено пять.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и также окрашены светло-серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится под пластиной среднего радиатора накопителя M.2. Здесь скрывается небольшой радиатор. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

Его силами реализовано пять портов SATA. Справа вбок выведено шесть, два из которых выполнены отдельным котроллером ASMedia ASM1061. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1.

В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона, выключатель подсветки, один порт SATA и один коннектор 4-pin FAN.

Левее расположены две колодки USB 2.0, ещё три коннектора 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

Затем можно увидеть контакты сброса настроек ClrCMOS, два разъёма для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между двумя слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I226-V.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Это немного, но зато есть пять слотов для M.2 накопителей.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e 5.0 непосредственно от процессора. Два оставшихся слота PCI-e x16 и PCI-e x1 получают свои линии от чипсета.

Все разъёмы М.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Третий может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flash.

Одна кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4 Поддерживаемые процессоры 12 и 13-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z790 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 – 5333 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 5 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с порта – ASM1061; RAID 0, 1;

5 x M.2 портов – 4x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I226-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 x USB 2.0 (Intel Z790) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790) USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 3.2 Gen1;

5 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x Clr CMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё тот же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко и нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё действительно делается одним кликом и на этот раз отлично работает.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Лично мне понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой – просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-13900K;

Кулер: Deepcool AG400;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4, версия BIOS – 1.30;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston HyperX (Samsung);

Видеокарта: MSI GeForce GT 1030 2 Гбайт GDDR5

Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300, 1300 Ватт.

Тестирование

Сборка системы и настройка не вызывает каких-то сложностей. Всё проходит гладко, BIOS обновляется просто. Для начала я запустил и провёл все тесты в штатном режиме, а потом уже немного разогнал память.

Для разгона процессора нужно использовать жидкостное охлаждение потому, что процессор достаточно горячий даже в штатном режиме.

На мой взгляд, получилось очень неплохо. Посмотрим на результаты тестов.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Crystal Disk Mark 8.0.0:

В режиме Gear2 память разгоняется заметно лучше, всё уже упирается в возможности самих модулей.

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Секрет тут простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MPG – это линейка среднего уровня компании MSI. Если нужна модель проще, то её нужно искать в линейке MAG. Что касается MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4, то она по своим функциональным возможностям очень близка к флагманским устройствам. Здесь тоже есть широкие возможности разгона, отличная подсистема питания и поддержка современных интерфейсов. Поэтому может оказаться, что это одна из лучших плат с поддержкой популярной памяти DDR4 под новую платформу Intel LGA 1700, а значит, она просто не может стоить дёшево.

Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Ещё плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения. Да, здесь всего один слот PCI-e x16 с PCI-e 5.0 от процессора, но кто сейчас думает о нескольких видеокартах для игр? Ещё эта плата позволяет установить сразу пять накопителей M.2. Такое встречается нечасто и все они здесь закрываются радиаторами. Всё это также расширяет функционал устройства и влияет на его стоимость, поэтому если вам это не нужно, то есть смысл искать модель проще.

Ещё здесь хорошо реализована подсветка. Подсвечивается вставка с логотипом MSI Gaming над разъёмами задней панели. Для управления эффектами подсветки есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация с другим оборудованием. Ещё есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Здесь в этом реально есть смысл потому, что нет индикатора POST кодов.

Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная потому, что подойдёт не только для геймеров. Приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Поэтому если вы ищите материнскую плату на новом чипсете с поддержкой памяти DDR4, то вы наверняка не пройдёте мимо модели MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4.

Андрей Понкратов aka wildchaser