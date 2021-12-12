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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешении 1920 x 1080 и восьми играх.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super, Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT, Ryzen 5 Pro 1500 & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 Pro 1500 & Radeon RX 5500 XT.

Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3700-4500 МГц. В свою очередь ее соперник Ryzen 5 Pro 1500 также поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3500-3700 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4000 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента прошлого поколения: GeForce GTX 1660 Super 6Gb и Radeon RX 5500 XT 8Gb.

Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировала система Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super. В зависимости от режима работы она опережала конфигурацию Ryzen 5 Pro 1500 & GeForce GTX 1660 Super на 10% – 12%.

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Biomutant

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1% low и average FPS

В последующих шести играх – Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered – первую строчку также занимала связка Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

Days Gone

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1% low и average FPS

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F1 2020

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1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В фантастическом боевике Watch Dogs Legion лидерство перехватила конфигурация Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT. Ее превосходство над связкой Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super составило 29% – 32%.

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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что первую строчку оккупировала конфигурация Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super. В зависимости от режима работы она была быстрее ближайшего преследователя Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT на 11% – 14%.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super опережала связку Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered.
  • Конфигурация Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super была медленнее связки Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT в игре Watch Dogs Legion.

Система Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super опередила связку Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT в семи играх из восьми и отстала от нее всего в одном проекте.

Разогнанная лидирующая связка показали высокие результаты в таких играх, как Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered. То есть в большинстве протестированных проектов, что очень неплохо для бюджетного игрового ПК.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была система Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super.

Итак, в противостоянии связок Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super, Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT, Ryzen 5 Pro 1500 & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 Pro 1500 & Radeon RX 5500 XT победила конфигурация с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Лидер был первым, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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