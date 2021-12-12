Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super, Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT, Ryzen 5 Pro 1500 & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 Pro 1500 & Radeon RX 5500 XT.
Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3700-4500 МГц. В свою очередь ее соперник Ryzen 5 Pro 1500 также поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3500-3700 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4000 МГц.
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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента прошлого поколения: GeForce GTX 1660 Super 6Gb и Radeon RX 5500 XT 8Gb.
Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В игре Assassin's Creed Valhalla уверенно лидировала система Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super. В зависимости от режима работы она опережала конфигурацию Ryzen 5 Pro 1500 & GeForce GTX 1660 Super на 10% – 12%.
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Biomutant
В последующих шести играх – Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered – первую строчку также занимала связка Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super.
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
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Horizon Zero Dawn
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Mafia Remastered
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Watch Dogs Legion
В фантастическом боевике Watch Dogs Legion лидерство перехватила конфигурация Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT. Ее превосходство над связкой Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super составило 29% – 32%.
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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что первую строчку оккупировала конфигурация Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super. В зависимости от режима работы она была быстрее ближайшего преследователя Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT на 11% – 14%.
Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super опережала связку Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered.
- Конфигурация Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super была медленнее связки Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT в игре Watch Dogs Legion.
Система Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super опередила связку Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT в семи играх из восьми и отстала от нее всего в одном проекте.
Разогнанная лидирующая связка показали высокие результаты в таких играх, как Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Mafia Remastered. То есть в большинстве протестированных проектов, что очень неплохо для бюджетного игрового ПК.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции была система Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super.
Итак, в противостоянии связок Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Super, Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT, Ryzen 5 Pro 1500 & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 5 Pro 1500 & Radeon RX 5500 XT победила конфигурация с процессором Intel и видеокартой NVIDIA. Лидер был первым, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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