В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне до 8 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели ЦП:

Core i3-10105F;

Core i3-10100F;

Pentium G6505;

Pentium G6405;



Ryzen 3 1200;

Athlon 240GE;

Athlon 220GE;

Athlon 200GE.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Origins

1920х1080 1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins вне конкуренции были процессоры Core i3-10105F и Core i3-10100F. В зависимости от разрешения и режима работы их отрыв от ближайшего преследователя Ryzen 3 1200 составил впечатляющие 35% – 40%.

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Cyberpunk 2077

1920х1080 1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 четырехъядерные модели снова не оставили «камня на камне» от соперников. Примечательно, что двухъядерные ЦП Pentium G6505 и Pentium G6405 сумели на равных конкурировать с «полновесным квадом» из AMD.

Days Gone

1920х1080 1% low и average FPS

В постапокалиптическом Days Gone расстановка сил не претерпела серьезных изменений.

Far Cry 5

1920х1080 1% low и average FPS

В шутере с открытым миром Far Cry 5 первую позицию разделили процессоры Core i3-10105F, Core i3-10100F и Ryzen 3 1200. Остальные участники тестирования отстали от лидеров на значительную величину.

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Hitman 3

1920х1080 1% low и average FPS

В очередной части, посвященной похождениям легендарного агента 47, сложилась уже знакомая расстановка сил: модели Core i3-10105F и Core i3-10100F лидировали с заметным отрывом от оппонентов.

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Humankind

1920х1080 1% low и average FPS

В стратегии Humankind ситуация была похожа с таковой в игре Far Cry 5.

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The Witcher 3: Wild Hunt

1920х1080 1% low и average FPS

В проектах The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion в очередной раз уверенно доминировали четырехъядерные процессоры из «синего» лагеря.

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Watch Dogs Legion

1920х1080 1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидерами стали модели Core i3-10105F и Core i3-10100F. В зависимости от разрешения и режима работы их отрыв от ближайшего «зеленого» преследователя Ryzen 3 1200 составлял 26 – 33%.

Процессоры Core i3-10105F и Core i3-10100F обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения. Чего нельзя сказать об их четырехъядерном визави из компании AMD.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i3-10105F - 7 600 рублей;

Core i3-10100F - 7 200 рублей;

Pentium G6505 - 8 200 рублей;

Pentium G6405 - 7 850 рублей;



Ryzen 3 1200 - 7 150 рублей;



Athlon 240GE - 6 150 рублей;

Athlon 220GE - 5 750 рублей;

Athlon 200GE - 5 350 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессоров 1920х1080 1% low и average FPS

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По соотношению цена/производительность вне конкуренции снова были модели Core i3-10105F и Core i3-10100F.

Данное тестирование показало, что хорошим вариантом для приобретения являются четырехъядерные процессоры компании Intel. Для бюджетного сегмента стоят они недорого. При этом соперники продемонстрировали низкие результаты в большинстве игр. На их фоне Core i3-10105F и Core i3-10100F, поддерживающие 4/8 потоков, были лидерами. Как в «чистой» производительности, так и по привлекательности для покупки.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

