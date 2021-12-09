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Вступление

DDR4 еще рано списывать со счетов, поскольку она остается самым популярным типом памяти. Большинство готовых систем продается именно с ней, и это значит, что примерно на три года такой сборки точно хватит. Что будет через это время, сказать никто не может, поэтому, возможно, кто-то ждет снижения цен на DDR5, но если надо здесь и сейчас, то вариантов особо нет.

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Я рассмотрел уже много планок разных производителей и на различных чипах чипах и могу сказать, что приблизительно все подошли к отметке DDR4-3600. Официально такого стандарта нет, но большинство производителей достигли этого барьера при помощи разгона. Сегодня это значение является наиболее актуальным. На самом деле им можно считать весь диапазон от DDR4-3600 до DDR4-4000, когда контроллер памяти процессора работает с делителем 1:1. Это актуально даже для последнего поколения процессоров компании Intel под названием Alder Lake. Именно поэтому на рынке очень много разных комплектов памяти DDR4, и они остаются востребованными и актуальными.

Несмотря на изобилие, представленное на рынке, именно хорошей памяти не так уж много. Однако есть целая компания, которая так и называется – GoodRAM. Компания была основана еще в 1991 году и изначально специализировалась на выпуске оперативной памяти. Сегодня ассортимент продукции стал гораздо шире. Это различные Flash-накопители, SSD-диски и оперативная память. Как и многие другие производители подобной продукции, сама фирма не производит чипы, а закупает их у партнеров, занимаясь лишь сборкой и выпуском готовой к использованию продукции. Так же, как у других крупных фирм, был представлен отдельный бренд для геймерской продукции, он называется Iridium или IRDM. Также есть свой логотип и представлены несколько продуктовых линеек.

Сегодня мы рассмотрим один интересный комплект, который называется IRDM DDR4-3600 и состоит из двух модулей по 8 Гбайт. Полный артикул: IRG-36D4L18S/16GDC.

Планки оборудованы подсветкой, которая синхронизируется со всеми известными системами различных производителей. А объем самый ходовой на сегодняшний день потому, что в большинстве случаев 16 Гб еще достаточно. Только для отдельных фанатов, которые любят открывать 100500 окон в браузере, лучше сразу присматривать емкость в два раза больше. Пока в этой линейке представлен всего один комплект с таким объемом, но в других есть больше и поэтому все может скоро измениться, а мы пока рассмотрим эту модель.

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Упаковка и комплектация

Оперативная память GoodRAM IRDM предназначается для геймеров, но при этом все же упор делается на универсальность и совместимость. В линейке IRDM RGB DDR4 присутствует только один комплект, и он сегодня представлен на тестировании. Разумеется, в дальнейшем она будет расширяться, но пока это только начало, а размах фирмы скорее всего не позволяет выпустить сразу несколько модификаций в одной линейке. Такое могут позволить себе только гиганты отрасли.

Здесь мы видим свою собственную упаковку и стилистику в оформлении. Коробка достаточно крупная и необычная. Фон коробки преимущественно черный с серебристыми вставками.

Спереди мы видим крупное изображение двух модулей. Сверху находятся какие-то белые элементы. Понятно, что здесь как-то обыграна черно-белая стилистика, но мне показалось, что было бы интереснее, если б была показана переливающаяся подсветка сверху радиаторов. Так было бы сразу ясно, что она есть и в этом одна из особенностей этих планок.

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В левом верхнем углу указано, что это память типа DDR4 2х8 Гб. Также не забыли упомянуть частоту и пожизненную гарантию. Справа находится группа разных значков, которые соответствуют одноименным технологиям синхронизации подсветки. Внизу находится только название компании, бренда IRDM и его логотипа.

Основная часть информации находится сзади.

Сверху мы снова видим название компании, бренд IRDM и его логотип. Ниже в натуральную величину подремонтирован модуль с подсветкой. Здесь уже все понятно и вопросов нет. А дальше поступили просто гениально и на нескольких языках посылают всех интересующихся на сайт производителя.

Снаружи находится просто чехол, который сдвигается вбок. Внутри расположен лоток, где зафиксированы сами планки памяти.

Сам он изготовлен из картона и обклеен серебристой пленкой, а внутри находится каркас из мягкого материала, в котором предусмотрены специальные ниши для фиксации модулей. Извлекаются они очень просто и никаких проблем с этим нет. Также они легко устанавливаются обратно.

Никакого комплекта поставки тут нет. Нет даже инструкции или какого-то буклета. Вся информация есть на сайте производителя, а поскольку комплект всего один из этой линейки, то вообще получается какой-то эксклюзив.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей не вызывает какого-то восторга или радости. Выглядят они больше классически. Дизайн очень умеренный, если не сказать простой. Может в этом и есть успех. Производитель здесь не стал сильно мудрить, а сделал сверху пластиковую молочно-белую вставку, которая изнутри подсвечивается RGB светодиодами.

Конструкция с самого начала не кажется монолитной. С двух сторон находятся алюминиевые радиаторы, окрашенные в черный цвет. Поверхность матовая и шероховатая. Черным глянцем по центру обозначен логотип и в правом нижнем углу надпись IRDM by GoodRAM. Слева, на одной из сторон находится наклейка с штрих-кодом, артикулом и информацией об этих планках.

Радиаторы приклеены на совесть и оторвать их практически невозможно.

Есть шанс аккуратно срезать клеящий состав лезвием, но даже здесь есть риск поцарапать чипы и еще точно придется искать где-то такой же двухсторонний скотч. Ломать планки не было абсолютно никакого желания.

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Такого договора не было и в этом не было какого-то смысла потому, что сейчас наконец заработала утилита Thaiphoon Burner в России.

Пока больше сказать о модулях нечего. Видно, что радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Сверху к ним крепится полупрозрачная белая пластиковая вставка с надписью IRDM by GoodRAM на ней.

На одной стороне с краю можно заметить маркер количества слоев, и здесь их отмечено восемь. Однако, два слоя могут быть задействованы как раз для подсветки. Больше снаружи ничего разглядеть не получится, поэтому пора переходить к утилитам.

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Тестовый стенд

Тестирование комплекта модулей оперативной памяти GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC 2 x 8 Гб проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE @ 4.5 ГГц;

Кулер: ID-Cooling SE-224-XT;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS TUF GAMING B550M ZAKU II WIFI, версия BIOS – 2423;

Память IRDM IRG-36D4L18S/16GDC 2 x 8 Гб DDR4-3600;

Накопитель SSD M.2: IRDM SSDPR-P34B-01T-80 1Тб;

Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750M;

Испытание модулей и разгон

Сами планки не очень высокие и влезут почти везде. Исключение – там, где радиатор процессора может нависать над планками. В таком случае может возникнуть несовместимость.

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Зачастую там встают только планки без радиаторов, но это лишь в некоторых ITX системах, где все компактно. Там вообще часто возникают проблемы с совместимостью. Обычно же никаких проблем нет. Ситуацию немного усугубляет пластиковая деталь для рассеивания подсветки сверху, которая выступает где-то на 7 мм.

Это нужно учитывать перед покупкой любых модулей с подсветкой. Совсем компактных планок я не видел, а рассеиватель есть почти везде, но в разном формате.

Переходим к тестированию и начнем по традиции с утилит, чтобы посмотреть на всю систему изнутри.

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Видно, что оперативная память свеженькая, изготовлена в октябре этого года. Она одноранговая, 8 чипов, 8 Гбайт, восемь слоев металлизации и самое главное здесь используются микросхемы Micron D-die.

Многие, наверное, мечтали увидеть здесь Samsung B-die, но какой смысл их ставить сюда, когда их можно продать подороже в другой памяти. Никакого секрета нет, что производители тоже хотят как-то заработать денег иначе какой смысл в этом вообще.

Пока это на самом деле мало о чем говорит и мне главное, чтобы она взяла 4000, а остальное уже с таким объемом не так важно. Память не позиционируется как суперрекордсмен по скорости, скорее это средний уровень или чуть выше.

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Также здесь можно заметить, что присутствует один XMP профиль DDR4-3600 с таймингами 18-22-22-36. При этом напряжение стандартное для продвинутых модулей – 1.35 В.

В штатном режиме память работает на частоте DDR4-2666 с таймингами 19-19-19-42. Напряжение при этом 1.2В. Теперь настало время включить XMP и проверить работу.

Частоту процессора я решил зафиксировать на 4500 МГц, чтобы результаты не сильно «плавали». Просто в автоматическом режиме сложно будет предугадать частоту в определенный момент времени и погрешность может быть большой. После этого я уже попробовал запустить систему вместе с включенным XMP.

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Сразу видно по результатам, что скорость заметно увеличилась. Тут никакого секрета нет, ведь произошел заметный скачок с 2666 на 3600 МГц.

Сначала я пробовал долго подобрать тайминги поменьше, но ничего хорошего из этой затеи не вышло. Гораздо лучше дела обстояли с увеличением частоты. Напряжение я сразу увеличил до 1.45 В.

Для меня было важно взять в синхронном режиме DDR4-4000 с штатными таймингами, что в итоге получилось. Частота FCLK была зафиксирована на отметке 2000 МГц.

Для дальнейшего тестирования использовалось три программы. Тест кэша и памяти в AIDA64 – это синтетика, WinRAR 6.01 и 7-Zip 19.00 – архиваторы, чувствительные к производительности оперативной памяти.

На встроенном в процессор видео еще может увеличиться производительность в игровых приложениях при увеличении скорости работы памяти. Это мы проверим при помощи 3DMark Night Raid.

Результаты тестов

AIDA64 6.50.5800 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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Memory write, Мбайт/с





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Memory copy, Мбайт/с





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Memory latency, нс





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3DMark Night Raid

Marks





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Winrar 6.01

Кбайт/с





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7-Zip v19.00 (x64) 32Мб

Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS





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Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS





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Общий рейтинг, MIPS





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Заключение

GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC – это современный комплект модулей оперативной памяти с подсветкой, который ориентирован на обычных пользователей и геймеров. Энтузиасты любят работать с известными микросхемами, а не вслепую, поэтому им это будет малоинтересно. Тут они не такие легендарные, но свои частоты отрабатывают, а разгон никто не гарантирует. Тем не менее, немного разогнать удалось по частоте, а вот уменьшить тайминги не вышло. Разгон все равно оказывает положительный результат на систему, и по сравнению с базовыми частотами получается отлично. Особенно это заметно на процессорах со встроенной графикой, где оперативная память играет важную роль.

Сами модули сделаны очень качественно, аккуратно и надежно. Радиаторы снять не получилось. Они приклеены очень надежно и их можно оторвать только с чипами. У меня уже был один такой случай, и я теперь снимаю только там, где это реально. В остальном утилиты показывают все, включая производителя микросхем. Синхронизация с материнской платой в приложении ASUS Armoury Crate работает отлично. Необычных эффектов тут нет, все смотрится на уровне. К чему-то придраться невозможно.

Данный комплект мне удалось разогнать до DDR4-4000, что не так уж плохо для платформы AMD и далеко не любой процессор вытянет шину Infinity Fabric на частоте 2000 МГц. Ни один из пяти процессоров 3000-й серии, которые у меня были, не могли работать выше 1900 МГц. Соответственно эта память может без каких-либо проблем работать на DDR4-3733. Для этого достаточно было включить XMP, вручную выставить частоту памяти и зафиксировать шину.

Комплект GoodRAM IRDM RGB стоит рассматривать как недорогое универсальное решение с подсветкой, которое подойдет большинству пользователей. Понятно, что все хотят заполучить Samsung B-die задаром, но надо просто немного подождать, когда энтузиасты начнут сливать свои отборные DDR4 планки и будут переходить на DDR5.

GoodRAM предлагает просто недорогую альтернативу для массового пользователя, которому нужен режим DDR4-3600 и подсветка. Рекорды эти планки не ставят, но все заявленные функции отрабатывают по полной программе.

Андрей Понкратов aka wildchaser