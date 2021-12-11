Оглавление

Вступление

Мой новый проект касается не изготовления и сборки интересной новой конфигурации, а кастомизации и апгрейда существующей.

реклама

В недавнем материале я закончил SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G в привлекательном и качественно собранном корпусе e.mini H88 Pro, который, к моему удивлению, пропал из продажи, как и его безымянный аналог, иногда обозначаемый лишь кодом L70. Но стремление усовершенствовать проект разгоралось во мне с еще большей силой, как и желание визуально преобразить идею.

Поэтому начнем с малого, с воспоминаний о былом, а желающие вспомнить все с самого начала могут ознакомиться с первой статьей – «Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC».

Воспоминания

Китайский рынок не прекращает удивлять удивительными и порой качественными товарами, среди которых можно найти потрясающие аксессуары. Таким стал корпус e.mini H88 Pro – на его основе и будут проводиться следующие метаморфозы.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

e.mini H88 Pro выполнен в объеме 3.2 литра с размерами 200 х 200 х 80 мм, вмещает материнскую плату форм-фактора mini-ITX и блок питания формата конвертер PicoPSU с внешним источником питания.

Дизайнерски корпус получился очень удачным, компактным и минималистичным. Благодаря широкой перфорации основных стенок очень продуваемым, а боковая сетка аккуратно маскирует компоненты и тоже участвует в охлаждении. Единственный подсвеченный красным USB-порт выступает плюсом и минусом.

После завершения проекта с переделкой внутренней стенки корпуса и внедрения платформы для ARGB-вставки я получил следующую конфигурацию:

Материнская плата: Gigabyte B550i Aorus Pro AX;

Процессор: AMD Ryzen 5 4650G;

Система охлаждения процессора: Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Group T-Force Xtreem ARGB 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Видеокарта iGPU: AMD Radeon Vega 7;

Твердотельный накопитель: Team T-Force Cardea Zero Z440, 1 Тбайт;

Блок питания: Rgeek 450P + Rgeek LD120180;

Корпус: e.mini H88 Pro.

реклама

Внутренние компоненты идеально подсвечивались неоновой полосой RGB Neon M5 бренда Phanteks, а с уровнем быстродействия вы можете познакомиться в прошлой статье.

Желаемые изменения

Первым важнейшим апгрейдом стала замена процессора APU – AMD Ryzen 5 4650G – на более актуальный Ryzen 5 5600G. Встроенная графика Vega 7 практически не претерпела изменений согласно снимку кристалла, а вот переход на архитектуру Zen 3 обещает прибавку производительности IPC до 19%, плюс частоты выросли на 200 МГц и объем кэша третьего уровня подрос аж с 4 до 16 Мбайт.

Следовательно, быстродействие процессорной части у новой модели точно выросло, отсюда может и потенциал iGPU Vega 7 лучше раскроется (гипотетически).

Следующим шагом стала замена модулей оперативной памяти на более скоростные планки Team Group 8Pack Xtreem 4500 МГц. Впрочем, куда весомее стали дизайнерские изменения.

Для воплощения в жизнь нужных изменений я обратился к художнице под псевдонимом illustrated_dream (ее канал вы можете найти в Instagram), визуальный стиль которой отлично подходил под осуществляемую задумку с необходимой детализацией фантастической рисовки. Она поняла мою идею с первых слов и быстро набросала необходимые наброски, мгновенно утвержденные для проекта.

Для модификации мы быстро договорились использовать наклейки, которые проще в реализации для типографии, легче наносятся на металлическую поверхность корпуса и при удалении не оставляют следов.

Мой первый пост радости после получения наклеек на почте и восхищения качеством проделанной работы illustrated_dream.

Пугаться не стоит, на руке красуется временное тату.

реклама





Творческий процесс

Наибольшие риски связывались с неправильными размерами, переданными для изготовления, или качеством клейкого материала, недостаточного для сцепления с поверхностью при малой площади.

Тестовая примерка показала, что мы все сделали правильно, а на кусочке пергамента сделаны выводы: адгезия достаточная, но материал посредственно реагирует на завороты, требующие увеличения полосы для сцепки. А вот лишнего запаса по краям я не догадался сделать, будем импровизировать.

Демонтируем штатную решетку, с четвертой попытки ровно наносим боковую наклейку, загибаем края и прижимаем сеткой. Процесс магическим образом завораживает.

реклама

Операция с корпусом e.mini H88 Pro проходит в том же темпе, однако пресловутого запаса на границе не хватает: наклейка едва цепляется при запасной ширине 2 мм. Приходится ее срезать, оголив белые бортики.

На пустом фоне при хорошем освещении через наклейку проглядывает перфорация корпуса, которую желательно освободить. Но рука не поднимается резать красоту, поэтому от лишнего материала освобождаю лишь USB-порт, кнопку включения и несколько прорезей на основании.

Вид на e.mini H88 Pro сверху и снизу.

реклама

Вид на e.mini H88 Pro спереди и сзади.

Непосредственно процесс сборки с этапами детально описан ранее. Из важных нововведений – к вентиляционным прорезям снизу добавлен вентилятор Noctua NF-A4x10 PWM.

Это эксперимент для изучения влияния дополнительного охлаждения на внутренние комплектующие. По факту он оказался излишен, но на первых фотографиях остался. О причине его бесполезности расскажу далее.

реклама

Приведу несколько снимков с разных ракурсов практически завершенного проекта. При внимательном изучении становятся видны винты крепления, разъем питания и белая полоса-ободок, но это некритично.

Завершающие штрихи

В собранном виде обновленный хэллоуинский вариант компактной SFFPC сборки с процессором AMD Ryzen 5 5600G и соответствующим оверклокингом обрел свои очертания.

реклама

В очередной раз не могу не погордиться тем, что полученная система помещается на декоративной полке и при желании может быть подключена.

Тестовый стенд

Тестирование проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: Gigabyte B550i Aorus Pro AX;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600G;

Система охлаждения процессора: Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Group 8Pack Xtreem 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Видеокарта iGPU: AMD Radeon Vega 7;

Твердотельный накопитель: Team T-Force Cardea Zero Z440 1 Тбайт;

Блок питания: Rgeek 450P + Rgeek LD120180;

Корпус: e.mini H88 Pro.

реклама

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м.

Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры – с помощью соответственно ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов по Цельсию.

Результаты тестирования

После переезда на процессор AMD Ryzen 5 5600G материнская плата Gigabyte B550i Aorus Pro AX без необходимости обновления определила новинку на летней версии BIOS F13. Я посчитал нужным обновление до актуальной прошивки под кодом F14 и получил небольшой разброс производительности ±3%.

В сравнении с Ryzen 5 4650G (6-ая неделя 2021 года, Малайзия) новая модель Ryzen 5 5600G выпущена в начале августа (31-я неделя 2021 год) в Китае. Информация для статистики.

В качестве оперативной памяти остановился на основном любимом комплекте Team Group 8Pack Xtreem 4500 МГц 16 Гбайт на микросхемах Samsung B-die. Они должны помочь в раскрытии всего потенциала Ryzen 5 5600G.

Не забываем в настройках BIOS выделить 2 Гбайт видеопамяти вместо штатных 512 Мбайт (по умолчанию) для встроенной графики.

Видеодрайвер обновлен до версии Adrenalin 21.11.2, что может тоже отразиться на дальнейшей истории.

Основная информация о текущей системе в штатном состоянии, памяти 3200 МГц при CL16. Отметим, что Precision Boost Overdrive действует капельку агрессивнее, выдавая 4450 МГц против заявленных 4400 МГц по всем ядрам.

Основные моменты оверклокинга пока пропустим, но сделаны большие выводы.

Мой экземпляр AMD Ryzen 5 5600G покоряет частоту ядер 4700 МГц при использовании внешней видеокарты и 4600 МГц при задействовании встроенной графики. Контроллер памяти не порадовал, едва выжимая 4266 МГц при CL18 (IF = 2133 МГц). У прошлой модели Ryzen 5 4650G результат был поинтереснее. Ядро iGPU так же не блистало рекордом: 2300 МГц при любом напряжении SoC/vGPU.

После изучения результатов коллег и форумов мой результат для 5600G считается среднестатистическим, но процессору не чужды следующие показатели: по ядрам 4700 МГц при графике 2450 МГц и частоте ОЗУ на отметке 4466 МГц. Не в этот раз мне передали. В любом случае кроме процессорных ядер, которые еще и разогнались выше, новинка немного уступила моему образцу Ryzen 5 4650G. Тем интереснее следующие сравнения.

В график сравнения были добавлены результаты штатной системы на базе AMD Ryzen 5 4650G и с частотой памяти 3200 МГц из первого материала. Для детального сравнения вы можете обратиться к прошлой статье.

Ниже приводятся результаты тестирования в различных режимах.

3DMark Fire Strike



Combined | Graphics | Physics Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Time Spy



Graphics | CPU Score

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory latency, нс

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



WinRAR 6.02 x64



Speed, Кбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Несмотря на меньшие частоты оперативной памяти, Infinity Fabric и встроенного графического ядра, процессор Ryzen 5 5600G оказывается немного сильнее. При прочих равных за ним преимущество как минимум по паре причин, о них в заключении.

DOTA 2

Производительность, кадры в секунду

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



The Witcher 3: Wild Hunt

Производительность, кадры в секунду

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Теперь взглянем на температурный режим в зависимости от напряжения процессора с кулером Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black.

Малоизвестный факт, о котором никто не говорит: с возросшим объемом кэша третьего уровня L3 выросла и площадь кристалла процессора 5600G в сравнении с 4650G: мы получаем 180 мм2 против 156 мм2 при равном техпроцессе. Это означает, что нам легче отводить нагрев от большего ядра. К тому же инженеры произвели внутренние оптимизации Zen 3.

Температура процессора, °C



Простой | Games | Stress-test

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот и рабочего напряжения.

Здесь мне сложнее дать оценку, почему среднее потребление у 5600G почти на треть меньше, чему процессора прошлого поколения. Но факт приятный; как следствие, меньше нагрев и все сопутствующее.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | Games | Stress-test





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

Мое очередное погружение в удивительный сказочный мир SFFPC с кастомизацией подошло к концу. Для себя и художницы illustrated_dream открыл новое направление для изменения внешнего облика наших «стальных лошадок» с пламенным мотором внутри. Процесс приятен, не особо затратен и легко поддается коррекции в случае ошибок. Скажу откровенно: наклейки – рабочая тема.

Хэллоуинское настроение улучшено недавней распродажей на AliExpress и покупкой процессора AMD Ryzen 5 5600G с кучей купонов по символической стоимости, равной моему текущему 4650G. А предварительно ранее полученный магазинный экземпляр 5600G отыгрывал на себе его роль. Будет кстати возможность и сравнить наш «русский» процессор с заморским гостем. Что можно еще сказать по сегодняшнему проекту? Надеюсь, данная модификация корпуса e.mini H88 Pro вам пришлась по душе и надоумила на что-нибудь эдакое и креативное. Мы, энтузиасты, художники, люди с внутренним миром всегда любим нестандартные решения. Правда, illustrated_dream?

Напоследок добавлю. Процессор AMD Ryzen 5 5600G оказался зрелее своего прошлого собрата: холоднее за счет увеличившейся площади кристалла и менее прожорливый, с более мощными процессорными ядрами на архитектуре Zen 3 и гипотетически лучшим разгонным потенциалом. Хотя кому как повезет. Он лучше подходит для построения компактной сборки SFFPC или домашнего ПК для нетребовательных игр и офисных задач.

Александр Андерсон