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Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение

По сравнению с Ryzen 5 4650G процессор Ryzen 5 5600G холоднее, энергоэффективнее, производительнее, да и гонится при определенном везении лучше.
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Оглавление

Вступление

Мой новый проект касается не изготовления и сборки интересной новой конфигурации, а кастомизации и апгрейда существующей.

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В недавнем материале я закончил SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G в привлекательном и качественно собранном корпусе e.mini H88 Pro, который, к моему удивлению, пропал из продажи, как и его безымянный аналог, иногда обозначаемый лишь кодом L70. Но стремление усовершенствовать проект разгоралось во мне с еще большей силой, как и желание визуально преобразить идею.

Поэтому начнем с малого, с воспоминаний о былом, а желающие вспомнить все с самого начала могут ознакомиться с первой статьей – «Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC».

Воспоминания

Китайский рынок не прекращает удивлять удивительными и порой качественными товарами, среди которых можно найти потрясающие аксессуары. Таким стал корпус e.mini H88 Pro – на его основе и будут проводиться следующие метаморфозы.

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e.mini H88 Pro выполнен в объеме 3.2 литра с размерами 200 х 200 х 80 мм, вмещает материнскую плату форм-фактора mini-ITX и блок питания формата конвертер PicoPSU с внешним источником питания.

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Дизайнерски корпус получился очень удачным, компактным и минималистичным. Благодаря широкой перфорации основных стенок очень продуваемым, а боковая сетка аккуратно маскирует компоненты и тоже участвует в охлаждении. Единственный подсвеченный красным USB-порт выступает плюсом и минусом.

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После завершения проекта с переделкой внутренней стенки корпуса и внедрения платформы для ARGB-вставки я получил следующую конфигурацию:

  • Материнская плата: Gigabyte B550i Aorus Pro AX;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 4650G;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Group T-Force Xtreem ARGB 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Видеокарта iGPU: AMD Radeon Vega 7;
  • Твердотельный накопитель: Team T-Force Cardea Zero Z440, 1 Тбайт;
  • Блок питания: Rgeek 450P + Rgeek LD120180;
  • Корпус: e.mini H88 Pro.

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Внутренние компоненты идеально подсвечивались неоновой полосой RGB Neon M5 бренда Phanteks, а с уровнем быстродействия вы можете познакомиться в прошлой статье.

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Желаемые изменения

Первым важнейшим апгрейдом стала замена процессора APU – AMD Ryzen 5 4650G – на более актуальный Ryzen 5 5600G. Встроенная графика Vega 7 практически не претерпела изменений согласно снимку кристалла, а вот переход на архитектуру Zen 3 обещает прибавку производительности IPC до 19%, плюс частоты выросли на 200 МГц и объем кэша третьего уровня подрос аж с 4 до 16 Мбайт.

Следовательно, быстродействие процессорной части у новой модели точно выросло, отсюда может и потенциал iGPU Vega 7 лучше раскроется (гипотетически).

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Следующим шагом стала замена модулей оперативной памяти на более скоростные планки Team Group 8Pack Xtreem 4500 МГц. Впрочем, куда весомее стали дизайнерские изменения.

Для воплощения в жизнь нужных изменений я обратился к художнице под псевдонимом illustrated_dream (ее канал вы можете найти в Instagram), визуальный стиль которой отлично подходил под осуществляемую задумку с необходимой детализацией фантастической рисовки. Она поняла мою идею с первых слов и быстро набросала необходимые наброски, мгновенно утвержденные для проекта.

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Для модификации мы быстро договорились использовать наклейки, которые проще в реализации для типографии, легче наносятся на металлическую поверхность корпуса и при удалении не оставляют следов.

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Мой первый пост радости после получения наклеек на почте и восхищения качеством проделанной работы illustrated_dream.

Пугаться не стоит, на руке красуется временное тату.

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Творческий процесс

Наибольшие риски связывались с неправильными размерами, переданными для изготовления, или качеством клейкого материала, недостаточного для сцепления с поверхностью при малой площади.

Тестовая примерка показала, что мы все сделали правильно, а на кусочке пергамента сделаны выводы: адгезия достаточная, но материал посредственно реагирует на завороты, требующие увеличения полосы для сцепки. А вот лишнего запаса по краям я не догадался сделать, будем импровизировать.

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Демонтируем штатную решетку, с четвертой попытки ровно наносим боковую наклейку, загибаем края и прижимаем сеткой. Процесс магическим образом завораживает.

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Операция с корпусом e.mini H88 Pro проходит в том же темпе, однако пресловутого запаса на границе не хватает: наклейка едва цепляется при запасной ширине 2 мм. Приходится ее срезать, оголив белые бортики.

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На пустом фоне при хорошем освещении через наклейку проглядывает перфорация корпуса, которую желательно освободить. Но рука не поднимается резать красоту, поэтому от лишнего материала освобождаю лишь USB-порт, кнопку включения и несколько прорезей на основании.

Вид на e.mini H88 Pro сверху и снизу.

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Вид на e.mini H88 Pro спереди и сзади.

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Непосредственно процесс сборки с этапами детально описан ранее. Из важных нововведений – к вентиляционным прорезям снизу добавлен вентилятор Noctua NF-A4x10 PWM.

Это эксперимент для изучения влияния дополнительного охлаждения на внутренние комплектующие. По факту он оказался излишен, но на первых фотографиях остался. О причине его бесполезности расскажу далее.

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Приведу несколько снимков с разных ракурсов практически завершенного проекта. При внимательном изучении становятся видны винты крепления, разъем питания и белая полоса-ободок, но это некритично.

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Завершающие штрихи

В собранном виде обновленный хэллоуинский вариант компактной SFFPC сборки с процессором AMD Ryzen 5 5600G и соответствующим оверклокингом обрел свои очертания.

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В очередной раз не могу не погордиться тем, что полученная система помещается на декоративной полке и при желании может быть подключена.

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Тестовый стенд

Тестирование проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: Gigabyte B550i Aorus Pro AX;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600G;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Group 8Pack Xtreem 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);
  • Видеокарта iGPU: AMD Radeon Vega 7;
  • Твердотельный накопитель: Team T-Force Cardea Zero Z440 1 Тбайт;
  • Блок питания: Rgeek 450P + Rgeek LD120180;
  • Корпус: e.mini H88 Pro.

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Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м.

Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры – с помощью соответственно ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов по Цельсию.

Результаты тестирования

После переезда на процессор AMD Ryzen 5 5600G материнская плата Gigabyte B550i Aorus Pro AX без необходимости обновления определила новинку на летней версии BIOS F13. Я посчитал нужным обновление до актуальной прошивки под кодом F14 и получил небольшой разброс производительности ±3%.

В сравнении с Ryzen 5 4650G (6-ая неделя 2021 года, Малайзия) новая модель Ryzen 5 5600G выпущена в начале августа (31-я неделя 2021 год) в Китае. Информация для статистики.

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В качестве оперативной памяти остановился на основном любимом комплекте Team Group 8Pack Xtreem 4500 МГц 16 Гбайт на микросхемах Samsung B-die. Они должны помочь в раскрытии всего потенциала Ryzen 5 5600G.

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Не забываем в настройках BIOS выделить 2 Гбайт видеопамяти вместо штатных 512 Мбайт (по умолчанию) для встроенной графики.

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Видеодрайвер обновлен до версии Adrenalin 21.11.2, что может тоже отразиться на дальнейшей истории.

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Основная информация о текущей системе в штатном состоянии, памяти 3200 МГц при CL16. Отметим, что Precision Boost Overdrive действует капельку агрессивнее, выдавая 4450 МГц против заявленных 4400 МГц по всем ядрам.

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Основные моменты оверклокинга пока пропустим, но сделаны большие выводы.

Мой экземпляр AMD Ryzen 5 5600G покоряет частоту ядер 4700 МГц при использовании внешней видеокарты и 4600 МГц при задействовании встроенной графики. Контроллер памяти не порадовал, едва выжимая 4266 МГц при CL18 (IF = 2133 МГц). У прошлой модели Ryzen 5 4650G результат был поинтереснее. Ядро iGPU так же не блистало рекордом: 2300 МГц при любом напряжении SoC/vGPU.

После изучения результатов коллег и форумов мой результат для 5600G считается среднестатистическим, но процессору не чужды следующие показатели: по ядрам 4700 МГц при графике 2450 МГц и частоте ОЗУ на отметке 4466 МГц. Не в этот раз мне передали. В любом случае кроме процессорных ядер, которые еще и разогнались выше, новинка немного уступила моему образцу Ryzen 5 4650G. Тем интереснее следующие сравнения.

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В график сравнения были добавлены результаты штатной системы на базе AMD Ryzen 5 4650G и с частотой памяти 3200 МГц из первого материала. Для детального сравнения вы можете обратиться к прошлой статье.

Ниже приводятся результаты тестирования в различных режимах.

3DMark Fire Strike

Combined | Graphics | Physics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy

Graphics | CPU Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

WinRAR 6.02 x64

Speed, Кбайт/с
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Несмотря на меньшие частоты оперативной памяти, Infinity Fabric и встроенного графического ядра, процессор Ryzen 5 5600G оказывается немного сильнее. При прочих равных за ним преимущество как минимум по паре причин, о них в заключении.

DOTA 2
Производительность, кадры в секунду
Больше – лучше


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The Witcher 3: Wild Hunt
Производительность, кадры в секунду
Больше – лучше


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Теперь взглянем на температурный режим в зависимости от напряжения процессора с кулером Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black.

Малоизвестный факт, о котором никто не говорит: с возросшим объемом кэша третьего уровня L3 выросла и площадь кристалла процессора 5600G в сравнении с 4650G: мы получаем 180 мм2 против 156 мм2 при равном техпроцессе. Это означает, что нам легче отводить нагрев от большего ядра. К тому же инженеры произвели внутренние оптимизации Zen 3.

Температура процессора, °C

Простой | Games | Stress-test
Меньше – лучше


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График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот и рабочего напряжения.

Здесь мне сложнее дать оценку, почему среднее потребление у 5600G почти на треть меньше, чему процессора прошлого поколения. Но факт приятный; как следствие, меньше нагрев и все сопутствующее.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | Games | Stress-test


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Мое очередное погружение в удивительный сказочный мир SFFPC с кастомизацией подошло к концу. Для себя и художницы illustrated_dream открыл новое направление для изменения внешнего облика наших «стальных лошадок» с пламенным мотором внутри. Процесс приятен, не особо затратен и легко поддается коррекции в случае ошибок. Скажу откровенно: наклейки – рабочая тема.

Хэллоуинское настроение улучшено недавней распродажей на AliExpress и покупкой процессора AMD Ryzen 5 5600G с кучей купонов по символической стоимости, равной моему текущему 4650G. А предварительно ранее полученный магазинный экземпляр 5600G отыгрывал на себе его роль. Будет кстати возможность и сравнить наш «русский» процессор с заморским гостем. Что можно еще сказать по сегодняшнему проекту? Надеюсь, данная модификация корпуса e.mini H88 Pro вам пришлась по душе и надоумила на что-нибудь эдакое и креативное. Мы, энтузиасты, художники, люди с внутренним миром всегда любим нестандартные решения. Правда, illustrated_dream?

Напоследок добавлю. Процессор AMD Ryzen 5 5600G оказался зрелее своего прошлого собрата: холоднее за счет увеличившейся площади кристалла и менее прожорливый, с более мощными процессорными ядрами на архитектуре Zen 3 и гипотетически лучшим разгонным потенциалом. Хотя кому как повезет. Он лучше подходит для построения компактной сборки SFFPC или домашнего ПК для нетребовательных игр и офисных задач.

Александр Андерсон

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Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
Дмитрий
10:08
оно так и есть. например в начале ноября 3070 гейрок стоила 104к а сейчас 130. вот и считай на сколько выросло но еще фиг они скинут)) в западных магазинах так же на 5-10 тысяч правда вырос...
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