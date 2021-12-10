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Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless

Новинка серии TUF Gaming предлагает поддержку сразу двух беспроводных стандартов связи и пару любопытных фишек.
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Оглавление

Вступление

Мышь – незаменимый манипулятор, которым пользуется ежедневно много людей. Сам я тоже постоянно использую наборы или отдельно мышку, когда пользуюсь ноутбуком. Никак не могу привыкнуть к тачпаду, да и некоторые функции делать не очень удобно. С мышкой гораздо привычнее, особенно когда речь идет про игры. В аркады удобнее играть джойстиком, но в некоторых играх мышка будет предпочтительнее. Все дело привычки, но я не могу представить себе шутер без WASD и мышки.

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Еще я очень часто ловлю себя на мысли, что беспроводное устройство комфортнее и проще в обращении. Однако большинство таких устройств стоит гораздо дороже проводных аналогов и это объясняется несколькими вещами. Например, часто в игровых беспроводных мышках используют подсветку, аккумуляторы, а это все совсем не бесплатно. Лично мне подсветка особо не нужна. Также я не вижу какой-то проблемы в том, чтобы заменить батарейку через месяц использования. Поэтому комплекты я обычно беру с батарейками потому, что дешево и сердито.

Еще с беспроводными устройствами часто бывают курьезные моменты, но они в основном связаны с рассеянностью. Бывает, что забыл в каком-то устройстве радиопередатчик и остался без инструментов. Обычно в корпусе клавиатуры или мышки есть специальная ниша для размещения передатчика, чтобы убирать его именно туда и не забывать об этом. Однако так бывает не всегда, а через Bluetooth мышка с радиоканалом уже не работает.

И вот совсем недавно я открыл для себя идеальное решение, которое реализовала компания ASUS потому, что постоянно находится в поисках невероятного. На этот раз, похоже они его нашли и выпустили мышь TUF Gaming M4 Wireless. Это должно быть недорогое устройство, которое работает от обычных батареек, а еще способно обеспечивать связь через радиоканал или Bluetooth.

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Кроме того, нам обещают шероховатый корпус с антибактериальным покрытием. Устройство не претендует на лавры самого-самого, но может прекрасно подойти для большого числа пользователей благодаря своей универсальности и привлекательной цене. Сама компания записала проморолик о данном продукте.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри находится более прочный каркас из плотного картона. Наружная оболочка выполнена в стилистике многих продуктов серии ASUS TUF Gaming. В оформлении используется черно-серая палитра.

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В левом верхнем углу находится логотип компании ASUS. По центру есть крупное изображение устройства при взгляде на него сверху. Где-то на заднем плане есть крупные элементы нового логотипа. В правом нижнем углу он продублирован. Левее белыми символами обозначено наименование модели.

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С обратной стороны тоже есть изображение мыши.

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Здесь показан вид сбоку, где находятся две дополнительные кнопки. Правее есть три оранжевых подзаголовка. Под каждым есть описание одного из технических решений.

Ниже есть небольшая спецификация устройства. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS TUF Gaming M4 Wireless
Подключение Bluetooth, беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0
Максимальное ускорение 35 g
Максимальная скорость 300 дюйм/с
Чувствительность (разрешение) 12 000 точек/дюйм
Тип сенсора Оптический
Частота опроса 1 000 Гц
Масса 62 г (86 г с батарейкой АА)
Программируемые кнопки 6 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 режима (можно настроить)
Размеры 126.0 х 63.5 х 39.6 мм

Одна из интересных особенностей, которая выше не указана – питание от батареи типа AA со специальным адаптером под элементы AAA в комплекте. Сама по себе это очень удобная функция, поскольку можно использовать элементы двух разных типов.

Посмотрим, что находится внутри упаковки. Здесь мы видим каркас из картона с чехлом из мягкого материала. Внизу каркаса находится элемент AA, а с обратной стороны остальной комплект.

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Он достаточно интересный. Есть инструкция, гарантийная карта, передатчик и адаптер для элементов AAA. Последние два устройства находятся уже в корпусе мышки. Для этого нужно будет снять крышку со спинки.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка изготовлена из пластика. Поверхность шероховатая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится глянцевый логотип ASUS TUF Gaming.

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Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

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Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант. Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку.

Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое черное кольцо с маленькими канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится черное пластиковое колесо. Чтобы добраться до внутренностей, нужно снять тефлоновые ножки и открутить два винта.

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Нижние боковины корпуса изготовлены с очень мелкими канавками. Кроме этого, сама поверхность пластика шероховатая и получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе находятся две кнопки. На некоторых моделях они меняются, но здесь они несменные.

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Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

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Подключение кабелем здесь не предусмотрено в принципе. Даже обновление прошивки осуществляется через беспроводной интерфейс. Поэтому в комплекте кабеля нет, его просто некуда подключать.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0 для радиопередатчика или Bluetooth. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический с разрешением 12 000 точек на дюйм.

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Также здесь находится четыре тефлоновых ножки, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Еще снизу находится переключатель. В центральном положении устройство выключено, вправо – радиоканал, а влево – Bluetooth.

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Также на брюшке есть информация об устройстве. Здесь мы видим наименование модели, штрихкоды и разные сертификаты.

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Обычно еще здесь находится кнопка для переключения режимов чувствительности, но на этот раз она расположена сверху, над колесиком прокрутки. Крышка под ладонью снимается и внутри находится отсек для установки элемента питания AA и небольшое углубление для радио модуля.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Все отлично пока, вы не планируете заниматься ее настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение - Armoury Crate.

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Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании ASUS. Это могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия. В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Еще можно настраивать подсветку. Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако, при этом у него очень большой функционал. Например, есть своя новостная лента, есть свой магазин игр, есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру. Еще есть профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы посмотрим настройки ASUS TUF Gaming M4 Wireless. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Все на русском языке, поэтому поймет любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

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Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений режимов чувствительности кнопкой, расположенной сверху корпуса.

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Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 4 самых нужных режима и назначить их под профили. Справа настраивается частота опроса и время отклика кнопки.

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Сенсор определяет фактуру поверхности и также подбирает наиболее оптимальные параметры работы. Еще в самом низу можно настроить расстояние работы сенсора до отрыва. Я попробовал два разных режима, и они действительно работают.

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Далее находится страница обновления прошивки. Никаких сложностей это не вызывает.

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Я проделал эту процедуру без особых усилий. Единственное, что для этого нужно – подключение устройства к компьютеру и интернет. Вся процедура заняла около 5 минут.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая, и лично я никаких лагов не заметил. С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно, чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках она не скользит, а рука во время использования лишь немного потеет.

Заключение

TUF Gaming M4 Wireless – отличная универсальная мышь. В ней реализовано сразу несколько интересных решений, которые делают ее очень привлекательной. У новинки ASUS производительный оптический сенсор, который обеспечивает отличную работу на любой поверхности. На матерчатом коврике и ламинированной пластиковой поверхности мышь скользит отлично благодаря крупным тефлоновым ножкам. Кнопка переключения режимов чувствительности находится прямо сверху, что обеспечивает возможность переключения прямо во время игры или другого действия. Она оборудована индикатором с разными цветами для каждого режима.

Сама мышь практически симметрична, поэтому с натяжкой ею могут пользоваться левши, если приспособятся нажимать две боковые кнопки мизинцем, а не большим пальцем. В качестве элементов питания используется одна батарея формата AA. В комплекте поставляется одна, а еще есть специальный адаптер AA типа для установки внутрь элемента AAA. Бывает, что под руками есть только какой-то один тип элементов, а заменить надо срочно и это отличное решение.

Приятным сюрпризом является наличие сразу двух беспроводных стандартов связи. В первую очередь это обычный радиоканал 2.4 ГГц. Для этих целей в комплекте есть специальный передатчик и это предполагается как основное средство связи. Однако для рассеянных людей предусмотрен Bluetooth. Если случайно забыли свой передатчик дома, можно использовать устройство через канал Bluetooth, чем другие беспроводные устройства похвастать не могут, но здесь совсем никак нельзя подключить кабель. Мышь не скользкая благодаря шероховатой антибактериальной поверхности сверху. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились рельефные боковины. Они надежно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка четкая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными бороздками и поэтому очень удобно.

Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твердой поверхности, оторвать или перевернуть ее сложно. На мягком коврике тоже все отлично благодаря крупным ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. За все время тестирования мне не удалось посадить батарейку даже на 10% и похоже ее хватает надолго. Софт очень удобный и настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать профили в своей учетной записи ASUS Armoury Crate, где осуществляются все настройки и в том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

В итоге TUF Gaming M4 Wireless – отличное универсальное устройство, которое подходит для большинства задач.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования мышь ASUS TUF Gaming M4 Wireless.

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